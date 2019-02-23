Заявления Кремля о независимости правосудия «вызывают нервный смех»

МИД Франции пока скупо комментирует* отправку в тюрьму французского инвестора Филиппа Дельпаля (дело Baring Vostok), но пресса и источники в деловых кругах не жалеют красок. «Арест-электрошок», «Гром среди ясного неба». В комментариях — акцент на трех обстоятельствах. Во-первых, российская власть атакует абсолютно лояльных ей иностранных инвесторов. Да, конечно, раньше делали что хотели с российскими бизнесменами, но иностранцев не трогали (за исключением «ретивого» Билла Браудера). Во-вторых, атака проведена на фоне чудовищного падения уровня иностранных инвестиций за последние, санкционные, годы. В-третьих, происходящее связано не с правосудием, а с заказным «наездом» конкурентов.

Газета Le Figaro называет 47-летнего инвестора Филиппа Дельпаля, директора финансового департамента фонда Baring Vostok, «ключевой фигурой» (или «опорой») «французского бизнес-сообщества в России». Дельпаль вместе с женой и двумя детьми пятнадцать лет живет в стране и заслужил репутацию «уважаемого банкира» «с безупречной репутацией». Такие же оценки дают все респектабельные французские СМИ и самому фонду, и его арестованному руководителю, американцу Майклу Калви.

«Силовой наезд» на Baring Vostok «стал потрясением» для иностранных инвесторов, которые до сих пор считали, что им в России в обмен на лояльность и «доброжелательный нейтралитет» гарантирована безопасность. Liberation напоминает, что все иностранные торгово-промышленные палаты с 2014 года и до сих пор неизменно высказывались против санкций в отношении Москвы.

«Эта позиция делала иностранных бизнесменов объективными союзниками российской власти и главным инструментом влияния на западные правительства».

Но картинки, демонстрирующие закованных в наручники Майкла Калви и Филиппа Дельпаля, не только «вызвали шок» в среде иностранных инвесторов, но и «посеяли в их среде сомнения насчет реальности существования альянса» с Кремлем.

«Оказанные услуги больше не гарантируют иммунитета», — пожаловался анонимный представитель Франко-Российской торгово-промышленной палаты (CCIFR). Недоумение вызывает и дата, выбранная силовиками для атаки (день инвестиционного форума в Сочи), и фон, на котором она проводится: прямые иностранные инвестиции в российскую экономику, которые «в 2013-м, перед аннексией Крыма, составили 69 млрд долларов, с тех пор падают с огромной скоростью»: в 2017-м — уже 28,5 млрд, а по итогам 2018-го должно быть всего лишь 1,9 млрд, подчеркивает Le Monde.

Аресты в фонде Baring Vostok «могут привести к катастрофическим последствиям», надолго отбив у иностранцев желание вкладываться в Россию, пишет издание Capital.

«Инвестиционный климат — главная жертва этого прискорбного дела», — говорит председатель CCIFR Эммануэль Киде.

Это просто «reïderstvo»

В том, что дело носит заказной характер, практически нет сомнений, пишет Le Figaro:

«Почти все представители бизнес-кругов уверены, что за этим делом кроется банальный «конфликт акционеров», переросший в вендетту».

В связи с этим и Le Figaro и Liberation называют имя Артема Аветисяна (директора направления «Новый бизнес» Агентства стратегических инициатив), тяжбу которого с фондом Baring Vostok сейчас рассматривает лондонский суд.

Аветисян — партнер Шерзода Юсупова, подавшего заявление о «мошенничестве» со стороны Baring Vostok, напоминает Le Figaro. И пишет о том, что Аветисян «связан с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым, чей отец (Николай Патрушев) возглавляет Совбез», а раньше руководил ФСБ.

«Подобная инструментализация правосудия в России носит название «reïderstvo», — объясняет Liberation непросвещенным французским читателям.

«Тут присутствуют все элементы сведения счетов по-русски: один акционер хочет избавиться от другого и отправляет его в тюрьму», — приводит газета Les Echos оценку своего «источника в деловых кругах» и поражается тому факту, что старая тяжба (которая, в худшем случае, должна разбираться в арбитраже) «вдруг обрела уголовное измерение». И Юсупов — «через два года после произошедшего» — подал в ФСБ жалобу о мошенничестве, которая почему-то привела к арестам, пишет Le Figaro.

Les Echos подчеркивает, что страхи иностранных инвесторов, подогретые арестами Дельпаля и Калви, усиливаются знанием того, что становится с российскими предпринимателями, попавшими в руки «силовиков». Ну и напоминает, что в стране уровень обвинительных приговоров приближается к 99%. (Libération добавляет, что Дельпаля и Кальви под арест отправил судья Артур Карпов, который отказывал матери Сергея Магнитского в жалобах по поводу бездействия следствия, а также неоднократно выносил постановления об аресте и продлении сроков ареста фигурантам «болотного дела»).

«Мы спрашиваем себя, кто будет следующим»

С учетом серьезности ситуации, Франко-Российская торгово-промышленная палата совместно с Российско-Германской, Финско-Российской, а также Ассоциацией европейского бизнеса опубликовали (и это «редчайший факт», подчеркивает Le Monde) письмо с осуждением происходящего и заявили, что это дело «может серьезно навредить деловому климату и инвестиционной привлекательности России».

Но в ответ на этот «крик возмущения» иностранные инвесторы получили отговорки Дмитрия Пескова, «которые не кажутся убедительными». «Правоохранительные органы любой страны работают над тем, чтобы защищать закон», — сказал пресс-секретарь российского президента, но «ссылка на независимость российского правосудия вызывает нервный смех», — пишет Liberation.

«Для нас это электрошок. Есть ощущение, что конкуренты Baring Vostok используют правосудие и российские спецслужбы, чтобы свести счеты. Но то, что власти позволяют это делать, посылает очень негативный сигнал. Мы спрашиваем себя, кто будет следующим», — жалуется источник AFP из Ассоциации европейского бизнеса.

«Российский президент благосклонно относится к аресту Калви, Дельпаля и их коллег или просто не способен этому помешать? — спрашивает Libération. — Ни один из ответов не предвещает ничего хорошего для делового климата».

*«Ситуация с господином Дельпалем, арестованным в России в четверг, 14 февраля, хорошо известна французским властям», — заявил официальный представитель МИД Франции, подчеркнув, что дипломатические службы делают все необходимое для защиты соотечественника, и добавил: «Службы министерства как в Париже, так и в Москве внимательно следят за ситуацией с нашим гражданином и остаются на связи с его семьей и адвокатами».