Смотрите, кто пришел

Начиная с середины нулевых российским футболом руководят почти одни питерские, и конкретно — зенитовские. На смену Виталию Мутко пришел председатель совета директоров питерского клуба, по совместительству глава «Газпром нефти» 51-летний Александр Дюков. Все они питерские, все вышли из более или менее успешных президентов «Зенита» — и Мутко, и Фурсенко, и Дюков. Непонятно, как в славную компанию затесался Николай Толстых, но упертый московский функционер, ездивший на работу на метро, надолго задержаться в должности президента РФС не смог. А Питеру еще в 2005-м дорожку протоптал Виталий Мутко, и его во всех отношениях бурное пребывание на самом футбольно-спортивном верху продлилась аж до декабря прошлого года. Второй раз занявший должность главного футболиста, в 2016-м Мутко мог продолжать радеть за любимое дело до 2020-го, но ради успокоения мировой общественности ныне вице-премьеру и главному строителю пришлось окончательно сложить президентские полномочия. Их было кому передать.

О том, что Александр Дюков является единственным кандидатом на пост президента Российского футбольного союза, стало известно еще в середине января, когда истек срок подачи заявок.

Никто не пытался создать хотя бы видимость конкуренции, как случалось раньше. С выдвижением питерского тяжеловеса исчез смысл альтернативы, соответственно и предвыборной борьбы.

300 делегатов внеочередной выборной конференции единогласно подняли мандаты, и Александр Валерьевич Дюков стал главой российского футбола. От должности председателя совета директоров «Зенита» он, естественно, отказался, но третью по объему добычи и переработки нефти компанию России без своего руководства, конечно, не оставил. Такое совмещение сработало только в плюс — как многие надеются, финансы, в которых РФС нуждается перманентно, сами туда пришли.

Впрочем, импозантный человек из списка «Форбс» вряд ли так сразу завалит российский футбол деньгами. Дюков пришел с другим — научить и помочь их зарабатывать. И еще сделать тысячу дел — от возрождения дворового футбола до входа национальной сборной в первую десятку рейтинга ФИФА (сейчас мы на 50-м месте), от постройки манежей по всей стране до разрешения продавать во время матчей пиво, от внедрения информационных технологий до создания «экономически стабильной системы футбола».

В историю Дюков уже может войти с прозвищем «Саша пять процентов» — именно столько от общего населения страны по мысли нового руководителя должно в идеале гонять мяч на радость себе и людям.

Для осуществления грандиозных проектов нужно работать на них 24 часа в сутки, но пока Александр Дюков разве что обещал уделять РФС больше времени, чем он уделял футбольному клубу «Зенит». Уже вселяет надежду, что хоть что-то из желаемого осуществится. Эйфория от проведения домашнего чемпионата мира еще не прошла, похмелье уже наступило, а это привычное для российского человека состояние на подвиги не вдохновляет.

Что будет с возведенными к мундиалю гигантскими объектами в лишившихся большого футбола регионах, равно как с системой «осень–весна» и лимитом на легионеров, никто не знает. Пока, кроме широкого замаха и уверенных обещаний вывести футбольную Россию на новый уровень, механизмы такого вывода просматриваются слабо. Александр Дюков, конечно, не романтик образца Сергея Фурсенко, который в бытность президентом РФС внедрял в том числе моральный кодекс строителя футболизма. Но обустроить «Зенит» и обустроить всю футбольную Россию — слишком разные вещи. Неверная оценка масштабов сгубила не одного отечественного преобразователя.

Кстати, Сергей Фурсенко, два года назад вернувшийся на должность президента «Зенита», лишился поста ровно в тот же день, когда председателя совета директоров Александра Дюкова избрали президентом РФС. А освободившееся клубное президентское кресло занял топ-менеджер «Газпрома», экс-президент питерского СКА, создатель и экс-президент Континентальной хоккейной лиги Александр Медведев. От реального руководства революционным проектом Александра Ивановича пять лет назад отстранили не в последнюю очередь потому, что он не сумел использовать имеющийся административный ресурс для победы СКА. С «Зенитом» чистоплюйство не пройдет, так что Медведеву придется несладко.

Узок круг любящих футбол опытных управленцев, на чей дефицит посетовал новоизбранный президент РФС. А непосредственно футбольный народ рад и тому немногому, что было предложено. В добрый путь.