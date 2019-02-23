Посадочное

Отсюда испарились мир и труд,

И труженики тоже отъезжают,

Но каждый день кого-нибудь берут,

Но каждый день кого-нибудь сажают —

К смущению соседей и гостей,

Тут не осталось прочих новостей.

Тот не расчистил снеговой завал,

Тот заразил продукты скарлатиной,

Тот в праздничные дни не ликовал,

Тот из музея выбежал с картиной,

Тот в скорбный день публично не рыдал,

Тот взятку взял, а тот не передал.

Террор у нас гибриден и бугрист,

Поэтому, похоже, будет долог.

Сидит в столице блогер (террорист?),

Сидит в Новосибирске кардиолог,

Хоть не при чем ни духом и ни сном, —

Но все равны в потоке новостном.

В Америке сидит, допустим, Бут,

И местные не больно возражают,

И часто наших хакеров берут,

И Манафорта третий год сажают, —

Америка юристами полна,

Но этим не исчерпана она.

Там есть и Трамп, и Маск, который крут,

И споры там размахом поражают, —

У нас же лишь пугают и берут,

У нас лишь возбуждают и сажают,

И весь прогресс — глубокая тоска:

Был властью МЧС, а стал — СК.

Что ни открой, куда ни посмотри —

Унылая пальба из всех оружий:

Суды и обвинения внутри,

Угрозы и захватчики снаружи,

Продажны воин, суд и эрудит,

И вздрагивает всяк, кто не сидит.

Трещит с утра очередное дно —

Ни вывода, ни выхода, ни смысла,

И если что еще возбуждено —

То лишь дела. Все прочее повисло.

В газете содержанье всех полос —

Донос и обыск, обыск и допрос.

Я все приметы узнаю в упор,

Все сходства различаю в полумраке:

Да, здесь уже бывал большой террор,

Но это был террор, а не терьяки,

Ледовый панцирь, а не леденец,

И он имел начало и конец.

Тогда-то целью был, положим, страх,

Имелся строй, идея и противник, —

Но нынче позабыты в сих местах

Все практики помимо репрессивных,

И всех хотят замкнуть или заткнуть —

Затем, что надо делать что-нибудь,

А не умеют больше ничего —

Любой отдельно и Отчизна в целом:

Ни сложной мыслью натрудить чело,

Ни руки загрузить полезным делом.

Гибридный век, гибридная зима,

Гибридное схождение с ума.

Историю для наших ребятят

Изложим нелукавыми устами:

Одни сажают, прочие сидят,

Потом они меняются местами

И дружно валят всё на времена,

А списывает всё опять война.

И главное — однажды все умрут,

Проснутся там, куда нас отгружают, —

А там опять, о боже, всех берут,

Мы это заслужили, всех сажают, —

Со всех сторон рыданье аонид,

И Петр с электрошокером стоит.