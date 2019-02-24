Источник заразы

8 февраля в «Новой газете» вышел материал «Рецепты быстрого обогащения» о многолетних системных проблемах организации питания в школах и детских садах Москвы. Это расследование я готовила больше года. В декабре 2018-го, когда материал был почти готов, в детских садах столицы произошла массовая вспышка дизентерии. В связи с этим начало текста было переписано под актуальную повестку.

Но в целом вышедший материал — не о вспышке дизентерии. Он — о господствующем положении компании «Конкорд» на рынке детского питания, об информационной изоляции родителей, которые обеспокоены качеством еды в школах, о причинах многолетнего замалчивания проблемы.

16 февраля председатель Комиссии по развитию гражданского общества Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов также обратил внимание на то, что вышедшее в «Новой» расследование рассказывает о многолетних и комплексных проблемах, а не об одной лишь вспышке инфекции. И уже 21 февраля в ОП состоялся круглый стол о проблемах питания в детских садах Москвы.

На ситуацию отреагировали власти Москвы. Возбуждено уголовное дело.

На мероприятие были приглашены родители, чиновники, представители Роспотребнадзора, Департамента образования Москвы, компании «Конкорд» и журналисты, которые писали о вспышке дизентерии.

Руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева подтвердила, что заражение детей дизентерией произошло из-за питания в детских садах. Она также отметила, что найденная в твороге липецкого предприятия ООО «ЧаплыгинМолоко» кишечная палочка не является возбудителем дизентерии, но является «общим показателем неблагополучия» системы питания.

Это значит, что источник заражения детей до сих пор неизвестен.

В течение года, пока я вела расследование, Департамент образования Москвы игнорировал редакционные запросы «Новой» о проблеме детского питания. Официальных комментариев от департамента не последовало и после вспышки дизентерии.

На состоявшемся мероприятии, наконец, прозвучала официальная позиция ведомства. Заместитель главы департамента Александр Гаврилов заявил, что виноват в случившемся «не сам «Конкорд», а их поставщики». «При таком количестве (ежедневно в школах и детских садах Москвы раздается около 1,7 млн порций. — Д. Б.) это [заболевание детей дизентерией] не является серьезным основанием для внесения компании в реестр недобросовестных поставщиков», — ответил Гаврилов на вопросы обеспокоенных родителей. По мнению представителя департамента, заражение детей дизентерией через продукты также не является достаточным основанием для расторжения действующего договора с «Конкордом» и смены поставщика.

12 февраля «Конкорд» распространил интересную информацию — владелец компании Евгений Пригожин лично встретился с «представительницами родительской общественности» Анастасией Ильиной и Ингой Козловой. В пресс-релизе компании подробно описано, как в сопровождении Пригожина двум мамам показали зоны приема, комплектации и хранения товаров. Ряд ресурсов опубликовал позитивные отклики двух родительниц об экскурсии по комбинату.

Между тем в пресс-релизе «Конкорд» не указал, что Анастасия Ильина является воспитателем группы детского сада школы 2051, где пострадали дети. Как мне сообщили члены инициативной группы родителей, которые много лет занимаются проблемой питания, ни Ингу Козлову, ни Анастасию Ильину они лично не знают. Эти мамы за долгие годы ни разу не обсуждали с ними проблемы питания. Более того, родители подтвердили, что им приглашение от «Конкорда» встретиться с Пригожиным не приходило. Они оценивают проведенное мероприятие как очередное показательное выступление и информационный вброс «Конкорда».

В тот же день, 12 февраля, появилось сообщение, что Евгений Пригожин решил от себя лично оказать материальную помощь всем семьям пострадавших детей.

При этом пресс-служба «Конкорда» подчеркнула, что фирма не считает себя виновной в случившемся. А 21 февраля, после состоявшегося в Общественной палате Москвы круглого стола, компания Пригожина заявила о том, что проводит «собственное расследование» по факту заболевания детей дизентерией.

Более того, ООО «Комбинат питания «Конкорд» подал в суд, чтобы признать незаконным постановление столичного управления Роспотребнадзора, который в конце декабря назначил «Конкорду» административное наказание.

На круглом столе в ОП Москвы представители «Конкорда» также не признали свою вину и даже не принесли родителям пострадавших детей извинений.

Вспышка дизентерии произошла в конце декабря 2018 года. Все это время родители и общественность ждали, когда скандальное ЧП прокомментируют городские власти и администрация президента России. Комментарии последовали спустя два месяца.

21 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле «в курсе» и «видели сообщения».

После круглого стола в ОП Москвы скандальную историю впервые прокомментировал мэр города Сергей Собянин. «С первого дня держу эту ситуацию под контролем», — сообщил мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте», добавив, что «питание детей — важнейшая тема, и ею надо заниматься постоянно».

Вечером 21 февраля от представителя родительской общественности Екатерины Ковалевой мне стало известно, что управление СК РФ по Москве возбудило уголовное дело в отношении ООО «Комбинат питания «Конкорд» ЮВАО» по факту заражения детей дизентерией через питание в детском саду.

До этого Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился к главе СК России Александру Бастрыкину с просьбой взять под контроль расследование массового заражения детей. Члены СПЧ отметили, что в течение двух месяцев они не могут получить информацию о результатах проверки от государственных и правоохранительных органов.

Источник заболевания детей до сих пор не найден, статистика по количеству пострадавших, собранная родителями и сделанная Роспотребнадзором, отличается в разы (по данным ведомства, заболели 127 дошкольников; по данным родителей, число пострадавших может достигать одной тысячи, с учетом заразившихся от детей членов семей). А компании ООО «Комбинат питания «Конкорд» и ООО «Вито-1», которые являются организаторами питания в детских садах, где дети заразились дизентерией, не взяли на себя ответственность за ЧП и продолжают поставку продуктов.

Необходимо говорить о проблемах питания в целом (они никуда не исчезли и после вспышки дизентерии). Обсуждение только случившегося массового заболевания может свести ситуацию к поиску «стрелочников» — например, директора школы или завхоза в детском саду, а комплексных изменений в системе не последует.

На вероятность такого развития событий уже указывает тот факт, что чиновники не признали вину «Конкорда» и нарушение им условий договора со школами. По версии столичного Департамента образования, виноваты производители питания. Такого же мнения придерживается и сам «Конкорд».

Важное обстоятельство: действующий на данный момент контракт со школами на поставку питания истекает в июле 2019 года. Это значит, что скоро состоится новый конкурс и будут заключены новые контракты с компаниями — организаторами питания. В борьбе за сохранение позиции на весьма прибыльном рынке социального питания «Конкорд» отрицает свою причастность к заражению детей дизентерией.

Дарья Бурлакова —

специально для «Новой»