Воронью — зеленый свет!

21 февраля глава Центризбиркома Элла Памфилова вместе с председателем петербургского Горизбиркома Виктором Миненко отвечала на вопросы собравшихся в атриуме Музея политической истории депутатов ЗакСа, представителей непарламентских партий, «Объединенных демократов» и наблюдательских организаций. Отвечала терпеливо, два с половиной часа. По ответам было понятно, что Памфилова в курсе: Петербург — бессменный лидер по количеству нарушений на выборах, и вопросов к ней накопилась масса.

Вопрос щепетильный

Накануне визита главы ЦИК, в городе на Неве не угасала дискуссия о возможности возвращения процедуры досрочного голосования на выборах — в частности, спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров не раз говорил, что ему «поступают такие предложения» (напомним, с 2014 года и до отмены досрочное голосование по причине своей непрозрачности становилось причиной большого количества скандалов. – Ред.). На встрече в Петербурге лидер фракции «Партия Роста» в городском парламенте Оксана Дмитриева, зная позицию Памфиловой по досрочному голосованию, вынудила ее проговорить этот вопрос еще раз, в присутствии Виктора Миненко. Тот сидел по левую руку от главы ЦИК. «Я знаю, что есть происки, есть попытки не мытьем, так катаньем [досрочное голосование] восстановить, — ответила Элла Памфилова. — Мы стоим насмерть, чтобы этого не произошло. У нас до сих пор в памяти, что произошло с этой досрочкой в 2014 году, в 16-м году, в 18-м году». Однако на просьбу журналистов раскрыть, кто стоит за этими происками, она ответила, что подобная деанонимизация была бы неэтична.

Встреча с Эллой Памфиловой в Петербурге / Фото: Сергей Сатановский

Определился со своей позицией по досрочным выборам и Миненко, который до этого был очень уклончив. «Вопрос действительно щепетильный, — сказал он Дмитриевой. — Если вы помните, когда была встреча с лидерами партий, вы задавали такой же вопрос, и я сказал, что не могу ответить. Но на сегодняшний день у нас есть консолидированное мнение. На сегодняшний день, в существующих условиях такая форма неприемлема»(спустя сутки после этой встречи врио Александр Беглов также заявил, что разделяет позицию ЦИКа и ГИКа относительно досрочного голосования. — С. С.).

Вместо досрочки петербуржцы смогут воспользоваться системой «мобильный избиратель», которую опробовали на выборах президента в прошлом году: проголосовать можно будет на любом участке в пределах города и даже на одном из тридцати участков в Москве. Депутат ЗакСа Борис Вишневский («Яблоко») высказал Памфиловой сомнения в «мобильном избирателе» («Новая» рассказывала, как благодаря этой технологии могла искусственно завышаться явка), но та привела статистику: из шестисот поступивших жалоб только пять случаев в итоге оказались нарушениями, причем два из них были сознательной «проверкой системы».

Фото: Сергей Сатановский, «Новая в Петербурге»

Зашла речь и о так называемом муниципальном фильтре, который не позволяет представителям избранных в парламент, но имеющих меньшинство в муниципальных советах партий выдвинуть своего кандидата на выборы губернатора. Неделю назад федеральная «Единая Россия» решила законодательно снизить необходимое для выдвижения кандидатуры количество подписей муниципальных депутатов с 10 до 5%. Правда, петербургским претендентам на пост губернатора от оппозиции в этом году такой щедрый подарок все равно не поможет: состав списка кандидатов будут по-прежнему утверждать единороссы. «Да, есть такой нонсенс, противоречие, — заявила Памфилова. — Кандидат, обладающий поддержкой, не может пройти [фильтр]. Это нонсенс! От нас (то есть от ЦИК. — С. С.) был ряд предложений, но сегодня это (снижение фильтра до 5%. — С. С.) предел возможного компромисса.

Фамилии не названы

На компромисс похоже и решение ЦИК не раскрывать результаты прошлогодней проверки президентской избирательной кампании в Петербурге. Напомним, после президентских выборов 2018 года Элла Памфилова обрушилась с критикой на петербургский Горизбирком: в ЦИКе были недовольны неразберихой со списками избирателей, отсутствием реакции на жалобы и контроля за деятельностью участковых комиссий. По результатам мартовских выборов Памфилова обещала направить в Петербург десант московских ревизоров: «Это будет серьезно, всем всё будет ясно! — ругалась председатель ЦИК. — Те факты, которые, мы считаем, должны иметь должную административную и уголовную оценку, мы их передали в Генеральную прокуратуру (ГП) и Следственный комитет (СК). Надеюсь, органы дадут справедливую оценку».

Фото: Сергей Сатановский, «Новая в Петербурге»

Стоит ли говорить, что ГП, СК и МВД о своих проверках не отчитались до сих пор (по крайней мере, публично), а ЦИК на запрос «Новой» о результатах своей проверки не ответил, как не отвечал он и членам ГИК. В четверг Памфиловой об этом напомнил петербургский омбудсмен Александр Шишлов. По его мнению, «важно, чтобы вслух были названы фамилии» [нарушителей и фальсификаторов]. Памфилова в ответ сказала, что в Петербурге двое председателей ТИКов и так ушли со своих постов.

«Новая» рассказывала, как покидала свой пост глава ТИК № 29 во Фрунзенском районе Марина Майковец — претензии к ней копились еще с выборов в Госдуму и ЗакС в 2016 году. Зато ушедший из скандального ТИК № 7 сподвижник Виталия Милонова Михаил Левин перекочевал в ТИК № 23 и даже возглавил его: за его кандидатуру проголосовали все члены Горизбиркома, кроме представителей «Яблока» и КПРФ. К слову, назначение произошло всего через три дня после смены руководства Фрунзенского района: врио губернатора Александр Беглов заменил Валерия Сапожникова на посту главы администрации района бывшим вице-губернатором Константином Серовым.

Пускай приезжают

Сам врио Беглов в ходе встречи также удостоился внимания Эллы Памфиловой. Правда, без указания имен. «Никто не вправе решать за избирателей, кого они хотят видеть — своего или чужого, — решительно заявила она. — Мы говорим о единой стране и едином правовом пространстве». Таким образом председатель ЦИК прокомментировала недавнее нашумевшее заявление Беглова:

«Вот сейчас собирается разное, извините, воронье: вот мы придем, мы вас научим. Чему вы нас научите? Мы сами с усами. Чему нас учить-то? Странно, что кто-то приедет и будет нас учить развивать город и местное самоуправление. (…) Местное са-мо-управ-ле-ние. Город требует защиты. Его нужно защитить от всего этого, от этого воронья».

Вероятно, политик имел в виду проекты «Умное голосование» и «Объединенные демократы», запущенные в Петербурге под руководством Алексея Навального и Дмитрия Гудкова к грядущим муниципальным выборам. Позже на встрече совета председателей Горизбиркомов России, которая прошла в Смольном, выяснилось, что врио дал задний ход. «Нужно создать условия, чтобы все абсолютно, кто желает принять участие в выборах как губернатора, так и в органы местного самоуправления, [имели для этого условия], — неожиданно сменил риторику градоначальник. — Пусть приезжают, пусть участвуют. А выбор сделают местные жители».