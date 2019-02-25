Столкновения на границе Венесуэлы. Фотографии

Грузовики с гуманитарной помощью и с протестующими отправляются на погранпост Уренья, город Кукута, Колумбия. Фото: Родольфо Чурион

Объявленный оппозицией Венесуэлы на 23 февраля въезд гуманитарной помощи в страну вылился в кровавые столкновения. Безуспешные переговоры с полицией об открытии границы через час перешли в бои. За одну лишь субботу, по данным правительства Колумбии, было ранено 285 человек. Основные столкновения прошли в пограничном городе Кукута — на мосту Симона Боливара и на погранпункте Уренья.

Полиция и Национальная гвардия применяли газовые гранаты и резиновые пули, протестующие, пытаясь открыть проход для грузовиков с гуманитаркой, использовали камни и коктейли Молотова. Гуманитарная помощь не смогла въехать в страну.

Два грузовика, пытавшиеся въехать через погранпункт Уренья, были сожжены — по некоторым данным, они могли загореться от газовых гранат, один захвачен полицией Венесуэлы.

Чуть раньше, в ночь с субботы на воскресенье, столкновения прошли на погранпунккте Санта Елена де Уарен на границе с Бразилией было ранено около 300 человек. Им удалось обеспечить въезд двух грузовиков с гуманитарной помощью, но уже в Венесуэле они были заблокированы полицией. Двое протестующих, включая 14-летнего подростка, убиты.

Президент Венесуэлы Мадуро называл происходящее «интервенцией» и разорвал дипломатические отношения с Колумбией. Его оппонент, временно исполняющий обязанности президента, глава национальной ассамблеи и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил, что «режим показал свое истинное лицо и его часы сочтены».

В первый день столкновений 32 солдата и офицера Национальной гвардии Венесуэлы перешли границу и попросили убежища в Колумбии. Сейчас количество перешедших перешло за 100.

Президенты двенадцати стран, входящих в группу Лима (создана летом 2017 года для разрешения кризиса в Венесуэле) обсудят последствия произошедшего. Там же запланирована встреча Гуайдо с вице-президентом США Маклом Пенсом. США открыто поддерживают оппозицию в стране и публично обсуждают возможность разрешения политического кризиса в Венесуэле в том числе и путем военного вмешательства.

Венесуэльский фотограф Родольфо Чурион передает из приграничной Кукуты.

Елена Костюченко, «Новая газета»,

Колумбия

Грузовики с гуманитарной помощью и с протестующими отправляются на погранпост Уренья, город Кукута, Колумбия. Фото: Родольфо Чурион

Мост Симона Боливара между Колумбией и Венесуэлой. Национальная гвардия Венесуэлы применила газовые гранаты. Фото: Родольфо Чурион

Протествующие кидают камни в полицию. Мост Симона Боливара между Колумбией и Венесуэлой. Фото: Родольфо Чурион

Раненый. Мост Симона Боливара между Колумбией и Венесуэлой. Фото: Родольфо Чурион

Протестующие собирают камни в венесуэльский флаг, чтобы отнести их к месту столкновений. Фото: Родольфо Чурион

Раненый. Фото: Родольфо Чурион

Пострадавший от слезоточивого газа. Фото: Родольфо Чурион

Подростки тушат газовые гранаты, сброшенные с моста Симона Боливара. Гранаты закидывают песком. Кукута, Колумбия. Фото: Родольфо Чурион

Грузовик с гуманитарной помощью на мосту Симона Боливара. Фото: Родольфо Чурион

Действие газовой гранаты. Фото: Родольфо Чурион