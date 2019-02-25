Столкновения на границе Венесуэлы. Фотографии
Власти мешают ввезти в страну гуманитарную помощь, среди протестующих — погибшие, лидер оппозиции объявил, что режим Мадуро обречен
Родольфо ЧурионЕлена Костюченко«Новая газета»
Объявленный оппозицией Венесуэлы на 23 февраля въезд гуманитарной помощи в страну вылился в кровавые столкновения. Безуспешные переговоры с полицией об открытии границы через час перешли в бои. За одну лишь субботу, по данным правительства Колумбии, было ранено 285 человек. Основные столкновения прошли в пограничном городе Кукута — на мосту Симона Боливара и на погранпункте Уренья.
Полиция и Национальная гвардия применяли газовые гранаты и резиновые пули, протестующие, пытаясь открыть проход для грузовиков с гуманитаркой, использовали камни и коктейли Молотова. Гуманитарная помощь не смогла въехать в страну.
Два грузовика, пытавшиеся въехать через погранпункт Уренья, были сожжены — по некоторым данным, они могли загореться от газовых гранат, один захвачен полицией Венесуэлы.
Чуть раньше, в ночь с субботы на воскресенье, столкновения прошли на погранпунккте Санта Елена де Уарен на границе с Бразилией было ранено около 300 человек. Им удалось обеспечить въезд двух грузовиков с гуманитарной помощью, но уже в Венесуэле они были заблокированы полицией. Двое протестующих, включая 14-летнего подростка, убиты.
Президент Венесуэлы Мадуро называл происходящее «интервенцией» и разорвал дипломатические отношения с Колумбией. Его оппонент, временно исполняющий обязанности президента, глава национальной ассамблеи и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил, что «режим показал свое истинное лицо и его часы сочтены».
В первый день столкновений 32 солдата и офицера Национальной гвардии Венесуэлы перешли границу и попросили убежища в Колумбии. Сейчас количество перешедших перешло за 100.
Президенты двенадцати стран, входящих в группу Лима (создана летом 2017 года для разрешения кризиса в Венесуэле) обсудят последствия произошедшего. Там же запланирована встреча Гуайдо с вице-президентом США Маклом Пенсом. США открыто поддерживают оппозицию в стране и публично обсуждают возможность разрешения политического кризиса в Венесуэле в том числе и путем военного вмешательства.
Венесуэльский фотограф Родольфо Чурион передает из приграничной Кукуты.
Елена Костюченко, «Новая газета»,
Колумбия
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