«У нас много креатива. Дни Мадуро сочтены»

Накануне своего ежегодного выступления в Конгрессе президент США в интервью американской телекомпании CBS не исключил возможность применения военной силы для разрешения кризиса в Венесуэле. Президент, обычно высказывающий симпатии авторитарным лидерам, в случае венесуэльского президента Мадуро «изменил своим принципам», иронизируют американские СМИ. «До сих пор наш президент охотно обнимался с авторитарными лидерами по всему миру, бросал вызовы международным альянсам и проводил изоляционистскую внешнюю политику. Теперь Белый дом изменил своим обычным подходам, несмотря на то что сторонники Мадуро, такие как Россия, утверждают, что политика США направлена на воровство венесуэльской нефти», пишет «Лос-Анджелес таймс».

23 января Вашингтон одним из первых признал 35-летнего председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо в роли временного президента страны. На прошлой неделе были введены санкции против венесуэльской нефтедобывающей компании PDVSA, Гуайдо был передан контроль над частью венесуэльских денежных активов, хранящихся в американских банках. Американское агентство по международному развитию собирает продуктовые наборы для голодающих венесуэльских детей, но президент Мадуро отрицает, что в его стране происходит гуманитарная катастрофа, и пока не ясно, готов ли он допустить международную гуманитарную помощь.

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в своем твиттере призвал вооруженные силы Венесуэлы перейти на сторону оппозиции. Госсекретарь Майк Помпео также призвал армию и полицию перейти на сторону восставшего народа. Помпео предупредил венесуэльских «силовиков» о недопустимости насилия в отношении Гуайдо и его семьи, всех венесуэльцев, а также граждан США, находящихся в этой стране.

Насилие или другие противоправные действия в отношении американских дипломатов, оставшихся в Каракасе, несмотря на объявление Николасом Мадуро о разрыве отношений между странами, может стать поводом для военной операции США.

В Америке спорят о причинах резкой и быстрой реакции президента на кризис в Венесуэле.

Все помнят, что, придя в Белый дом, Трамп обещал своим избирателям отказаться от роли всемирного жандарма, связанной с огромными финансовыми, а также значительными людскими потерями. Мол, «Америка прежде всего!»

После этого Белый дом посылал разные сигналы (например, была неожиданная массированная бомбежка в Сирии), но общий вектор Трамп соблюдал. Объявив о победе над ИГ (организацией, запрещенной в РФ) в Сирии, американский президент обещал вывести войска и оттуда, и из Афганистана — Госдеп ради этого готов договариваться с талибами («Талибан» также запрещен в РФ).

Военная операция в Венесуэле, о возможности которой заговорил Трамп, возвращает нас в ХХ век: времена активного вмешательства США в дела «пылающего континента», когда на всякого социалистического Альенде находился свой генерал Пиночет, а американские президенты повторяли фразу о тамошних диктаторах: «Сомоса (Стресснер, Батиста и т.д.), может быть, и сукин сын, но это наш сукин сын!», авторство которой некоторые мемуаристы приписывают Франклину Делано Рузвельту, в то время как другие историки называют эту цитату «мифом».

В Венесуэле крупнейшая в мире инфляция, превратившая местную валюту в бумажную пыль, дефицит еды и медикаментов, заставивший миллионы граждан покинуть страну, чтобы элементарно выжить, наложились на непризнание результатов президентских выборов в апреле прошлого года. Перед выборами список кандидатов венесуэльские социалисты «зачистили», не допустив лидеров оппозиции радикальным образом — через тюрьму. Уже тогда Трамп призвал к проведению новых выборов, а большинство стран проигнорировало инаугурацию Мадуро. Поддержали венесуэльского президента только Белоруссия, Боливия, Иран, Италия, Китай, Куба, Мексика, Никарагуа, Россия, Сальвадор, Турция, а также Абхазия с Южной Осетией. По конституции в случае незаконной власти президента она переходит к главе парламента.

Мадуро, не ответив на призыв европейских стран объявить к воскресенью, 3 февраля, проведение в стране свободных честных президентских выборов, вместо этого обещал переизбрать оппозиционный парламент, вызвав тем самым вторую волну признания Гуайдо «временным президентом» Венесуэлы. К США, Канаде и большинству стран Латинской Америки присоединилось большинство европейских стран.

Читайте также Европа споткнулась о вето. ЕС не смог признать Хуана Гуайдо действующим главой Венесуэлы

Трамп в интервью программе «Лицом к стране» CBS сказал, что ситуация в Венесуэле зашла слишком далеко, поэтому он и отказался разговаривать с Мадуро несколько месяцев тому назад. «Это была очень богатая страна в очень важной части мира, а теперь там бедность, страдания, преступность. Думаю, процесс идет, очень, очень масштабные протесты».

Дипломатически — Вашингтон поддержало большинство ведущих стран Запада. Китай, Россия и Иран — в меньшинстве.

Экономически — американские санкции нанесли удар по главному источнику дохода Венесуэлы — нефтедобывающему сектору.

Психологически — 2200 венесуэльских генералов не могут игнорировать заявления американских политиков, что «все варианты возможны». Политически — Белый дом рискует, быстро сделав ставку на оппозицию, в то время как столица Каракас и большинство вооруженных сил и полиции все еще на стороне президента Мадуро.

«Могут пройти дни, месяцы и даже годы, пока наступит неизбежный крах. Сейчас время больших возможностей, но и больших опасностей», — считает бывший посол США в Венесуэле Уильям Браунфилд. Вашингтон будет осторожен, убеждена бывший помощник госсекретаря по делам Западного полушария Кимберли Брейер: «Все наше внимание сосредоточено на том, чтобы в Венесуэле оставалась мирная демократическая дорога восстановления конституционного порядка».

В американскую столицу потянулись представители венесуэльской оппозиции «в изгнании».

Эмигранты встречались в Белом доме с вице-президентом Майком Пенсом, а на Капитолийском холме убеждали конгрессменов поддержать Гуайдо. Кризис в Венесуэле невозможно разрешить, если Мадуро останется при власти, заявил журналистам Карлос Веккио, посланник в Вашингтоне, назначенный врио президента Гуайдо.

Массовые уличные протесты в Каракасе привели к большому числу жертв. Гильзы от дымовых шашек. Фото: ТАСС

История повторяется. Во времена Обамы сирийские оппозиционеры также убеждали американских политиков про невозможность мира в Сирии при президенте Асаде. Кто знает, что произошло бы в Сирии, если бы не военное вмешательство России? И что произойдет в Венесуэле, где, похоже, интересы двух держав снова столкнулись лоб в лоб?

У Трампа есть причины считать конфликт в Венесуэле жизненно важным для США. И это не пресловутая «доктрина Монро» и американский гегемонизм, о которых сейчас охотно вспоминают на российских федеральных телеканалах, комментируя ситуацию. Среди 3,3 миллиона венесуэльских беженцев, покинувших страну, полмиллиона осели в американском штате Флорида. Для Трампа, который никак не может разобраться с мексиканской стеной, беженцы в стратегически важном для выборов-2020 штате (если, конечно, президент до них дойдет в своей нынешней роли) — это и вызов, и политическая возможность.

Неслучайно этот штат посетил вице-президент Пенс, в срочном порядке встретившийся с венесуэльскими изгнанниками и обещавший им американскую помощь.

Мадуро. Фото: Ariana Cubillos / AP / TASS

Мадуро (а заодно и Даниэль Ортега в Никарагуа), заявил вице-президент США, остается у власти только благодаря коммунистам с Кубы. «Пришло время освободить Венесуэлу от Кубы», — сказал Пенс. Решительно вмешаться в дела Венесуэлы призывают Трампа законодатели-республиканцы от штата Флорида.

Когда Трамп только вступил в должность, сенатор Марко Рубио привел в Белый дом на встречу с ним и с первой леди Меланьей жену Леопольда Лопеса, венесуэльского оппозиционера, находящегося в тюрьме. И тогда в своем твиттере 45-й президент написал: «Немедленно освободить Лопеса из тюрьмы», но Мадуро Трампа не послушал. Американские СМИ отмечают, что сенатор Рубио посетил Овальный кабинет за день до того, как Трамп признал лидера оппозиции Гуайдо временным президентом. Через несколько дней в кадр журналистам попал желтый блокнот советника по нацбезопасности Болтона с надписью: «5000 военных в Колумбию». Был ли это реальный план, или только розыгрыш журналистов, не знаем. О крупном развертывании войск так и не было объявлено, но критики Трампа уже тогда начали предупреждать о возможном вторжении в Венесуэлу.

Американская пресса называет и другие причины, почему для Вашингтона венесуэльский кризис важнее других. Официальные лица администрации США обвинили некоторых главных помощников президента Мадуро в незаконном обороте наркотиков. Кроме того, в Белом доме утверждают, что с территории Венесуэлы в Западное полушарие проникают иранские боевики.

Безусловно присутствует «нефтяной фактор». Трамп обвинял своих предшественников, что военная операция в Ираке не привела США к полномасштабному доступу к иракской нефти. Президент пока не говорил ничего подобного в отношении венесуэльской нефти, но, как отмечают эксперты, разрешение кризиса способствовало бы снижению мировых цен на нефть.

Из-за всех вышеперечисленных факторов в отношении Венесуэлы и Мадуро Трампу «было легко рассердиться», полагает Марк Шнейдер, старший советник вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), организовавшего в американской столице несколько мероприятий с участием представителей венесуэльской оппозиции.

Пример преемственности в американской политике — Госдеп назначил на должность спецпредставителя по Венесуэле бывшего американского дипломата Эллиота Абрамса, фигуранта скандала «Иран-контрас». Напомню, что в 80-е годы прошлого века некоторые члены администрации США организовали тайные поставки вооружения в Иран, нарушая оружейное эмбарго. Деньги, полученные от продажи оружия, шли на финансирование никарагуанских контрас, которые при поддержке Вашингтона вели войну против сандинистского правительства Даниэля Ортеги. Это были времена разгара холодной войны, сплошного «ТАСС уполномочен заявить». Абрамса тогда обвинили в сокрытии информации от Конгресса, но президент Джордж Буш-ст. помиловал его. И вот «иногда они возвращаются»! Обстановка в Венесуэле «сложная и опасная», заявил новоназначенный ветеран Абрамс. Как сказал про него один здешний эксперт: Абрамс не переговоры за столом ведет, а «дела решает».

Трамп уже ввел максимально жесткие санкции и признал лидера оппозиции временным главой государства. «Если это не сработает, чтобы сместить режим, в наборе инструментов ничего не останется», — считает Шеннон О'Нил, эксперт по Латинской Америке из Совета по международным отношениям. «

Военное вмешательство нереально», — сказала О'Нил, подчеркнув, что Венесуэла в два раза больше Ирака, больше запасов нефти, и армия будет сопротивляться любому иностранному вторжению.

Пустые полки магазина в Каракасе. Фото: Zuma / ТАСС

Венесуэла уже сейчас — так называемое failed state — «несостоявшееся или провалившееся государство». Так называют страны, которые не могут поддерживать политическое и экономическое существование. «Даже в случае успешной военной операции восстановление Венесуэлы станет длительным дорогостоящим проектом для администрации Трампа, которой при этом вместо награды достанется повсеместная критика», — считает политолог.

Однако в случае неудачи Вашингтона, полагают здешние эксперты, Венесуэла может превратиться в «новую Кубу». Для Трампа, зашедшего очень далеко в этом кризисе, Мадуро, оставшийся у власти, будет означать политический провал.

Впрочем, на брифинге в Вашингтоне высокопоставленный чиновник, занимающийся Венесуэлой, заявил журналистам, что у администрации остаются в запасе меры дополнительного давления. «У нас есть много инструментов, и мы будем креативными. Дни Мадуро сочтены», — сказал аноним из Белого дома.

Венесуэльский кризис словно возвращает нас на 50 с лишним лет назад. А чему удивляться, если мир возвращается к гонке вооружений, к попытке воссоздать враждебные блоки и разделить планету на сферы влияния? «В будущее назад», если чуть изменить название любимого старого фильма.

Вашингтон