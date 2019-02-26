Народ не для разврата собрался
В Дагестане — скандал по поводу чувств горских мужчин, задетых московскими артистами. Функцию полиции нравов исполнил Хабиб Нурмагомедов
Фото: РИА Новости
Ирина Гордиенкоспециальный корреспондент
В Дагестане новое ЧП в культурном поле. Действующий чемпион мира по боям без правил по версии UFC Хабиб Нурмагомедов и его поклонники возмущены «аморальным спектаклем», который привезли в Махачкалу из Москвы. Актеры московской труппы шокированы угрозами. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков списывает происходящее на «региональные особенности», которые «нельзя не учитывать».
23 февраля в Доме дружбы народов в Махачкале прошел спектакль «Охота на мужчин», поставленный московским режиссером Владимиром Моташневым по классической итальянской пьесе. «Изящная комедия о женском коварстве и превратностях любви», «спектакль, вызывающий искренний смех, сопереживание героям и эмоциональный подъем» — говорилось в анонсе.
Спектакль прошел при полном аншлаге и, судя по фото и видео из зала, зрители остались довольны. Спустя два дня в одном из анонимных дагестанских пабликов был выложен минутный видеоролик с фрагментом спектакля. На нем актриса, одетая в черное боди и чулки, и актер в штанах и пиджаке на голое тело метафорически изображали постельную сцену.
Видео было выложено вместе с обращением к республиканскому министру культуры Зареме Бутаевой с требованием следить за тем, что показывают зрителю. «Мы должны избегать такого рода мероприятий и уделить больше внимания для распространения дагестанской культуры», — говорилось в обращении.
В тот же день с гневной репликой в своем аккаунте в инстаграме выступил дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов. Он прямо назвал спектакль «порнухой» и заявил:
«Дагестан — это наша земля, и тут организовывать подобного рода мероприятия никто не должен. Клянусь Аллахом, пока мужчины нашего Дагестана не проснутся и не начнут наводить порядок, у нас положение будет только ухудшаться».
Вскоре, правда, он удалил этот пост, однако на следующий день написал новый, уже с обращением к правительству Дагестана. Теперь Нурмагомедова сильно задело название спектакля.
«Это ведь прямое оскорбление нас… Почему все молчат и поддакивают этой порнухе в центре города? Или вы хотите, чтобы люди вышли на улицу? Не надо нас провоцировать и унижать, всему есть предел», — угрожал он. Так же боец потребовал «провести расследование, чтобы организаторы понесли наказание по закону и извинились перед народом», поскольку
«если вы думаете, что все закончится на постах в соцсетях, то вы ошибаетесь, примите меры во время» (орфография и пунктуация источника сохранены. — И.Г.).
После публикации постов Нурмагомедова в соцсетях в буквальном смысле началась вакханалия. Многотысячная армия поклонников известного бойца без правил ринулась травить актеров спектакля и республиканских чиновников, которые якобы были причастны к «разврату». В Сети стали размещать их фотографии с угрозами.
Самые здравомыслящие справедливо сокрушались, что на афишах спектакля не было возрастной пометки 18+, поэтому некоторые зрители пришли на спектакль с детьми. Однако их голоса тонули в волнах оскорблений и открытой агрессии. При этом поборники нравственности и духовных традиций Дагестана ничуть не стеснялись мата и низостей в своих выражениях:
«Почему сук не избили?» — спрашивал один.
«Я вам отвечаю если наши предки знали, что так будет они бы себе извините за мат <…> по отрубали», — возмущался другой (орфография и пунктуация авторов сохранены).
Министерство культуры Дагестана и министерство национальной политики (Дом дружбы, где прошел спектакль, находится на балансе именно этого министерства) поспешили откреститься от мероприятия. В социальных сетях они начали объяснять «уважаемому Хабибу», что гастроли организовало частное театральное агентство, чиновники были не в курсе и ответственности не несут, но такого «больше не повторится». Сами актеры труппы, чьи личные аккаунты оказались завалены угрозами, были поражены такой реакцией.
Неожиданно средневековый разгул страстей косвенно поддержал и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: «Россия — многонациональная страна… в разных субъектах есть свои традиции, которые нельзя не учитывать», — так прокомментировал он скандал.
Продюсер спектакля и исполнитель одной из главных ролей Иван Жидков в итоге был вынужден извиняться:
- «От лица творческой группы проекта приношу свои извинения за то, что неумышленно нанесли оскорбление дагестанскому зрителю. Это классическая итальянская пьеса, которая играется по всему миру уже много лет. Наша главная цель — делать хорошие спектакли, которые дарят радость зрителю… Директ завален угрозами… мы не учли, что все так строго. Нас пригласили, мы с радостью приехали. То, что произошло, думаю, заставит задуматься о цензуре многих, кто захочет организовать концерт или спектакль в Дагестане».
Напомню, Хабиб Нурмагомедов уже не первый раз берет на себя роль блюстителя нравов. Еще полгода назад он выступил за запрет в Дагестане концерта поп-певца Егора Крида, тогда он публично унизил и оскорбил певца. Когда выяснилось, что продюсер Крида — друг и «брат Рамзана Кадырова» шоумен Тимати, градус ненависти в отношении певца существенно снизился. Но концерт в Дагестане все равно был отменен.
С тех пор последователи Нурмагомедова на ниве морально-нравственной чистоты с завидным успехом добиваются отмены культурных мероприятий в республике. Взять хотя бы подростковый фестиваль аниме AniDag, который проводился в республике шесть лет подряд. Борцы за нравственную чистоту дагестанской молодежи решили, что это «сатанизм» и вне «традиций Дагестана». На подростков обрушился вал угроз и оскорблений. Фестиваль пришлось отменить. А все попытки пострадавших обратиться в полицию с просьбой защитить их от преследований ни к чему не привели. Официальные власти Дагестана и в этот раз предпочитают хранить молчание, либо извиняться.
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