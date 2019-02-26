Ты помнишь, как все начиналось?

Самая богатая в мире практика распределения по национальным квотам мест в представительных и исполнительных органах власти, среди командного состава, отряда космонавтов, студентов престижных вузов и так далее была наработана в СССР. ЦК КПСС бдительно следил, чтобы никакой народ не был обделен, в том числе и премиями во всех видах творчества. Но и в других странах подобный опыт был. В США его опробовали задолго до возникновения современной дискуссии на тему «Что есть справедливость для меньшинства?».

Впервые идеи о соблюдении межрасового и межэтнического баланса в США были претворены в жизнь не в творческой среде. Они были вызваны политическими обстоятельствами и широким движением против расовой дискриминации.

Уже через год после начала Вьетнамской войны (август 1964) потери в частях привели к серьезной нехватке призывников. Президент Джонсон стоял перед необходимостью ввести принудительный призыв студентов колледжей. Это привело бы его к потере поддержки всего среднего класса США на ближайших выборах.

И в июне 1966 года министр обороны Макнамара объявил о снижении требований к призывникам, в том числе к уровню интеллектуального и физического развития. Призыв был распространен на беднейшие категории граждан. 40% из них были чернокожими (среди американского населения они составляли тогда 11%). В качестве оправдания указывали на армию как на социальный лифт, который позволит бедным из меньшинств изменить жизнь к лучшему.

Вскоре боевые потери среди темнокожих военных почти в два раза превысили долю их представительства в обществе. А смертность на 35% превысила смертность среди остальных военнослужащих.

То есть, темнокожие гораздо чаще попадали именно в передовые части и на самые опасные участки. Социальный лифт на тот свет заработал, а в части особого назначения, летный состав авиации и флота никто из них не попадал. В дальнейшем и уровень безработицы среди ветеранов Вьетнама у темнокожих оказался намного выше.

В частях усугублялись межрасовые противоречия, развивалась радикальная политизация. Дисциплина и боевые качества подразделений снижались. Надо было срочно исправлять ситуацию. Отказ от подобной практики в США начался лишь в 1971-м, с постепенным переходом от призыва к наемной армии.

По требованию негритянской общины, Пентагон начал снижать количество черных в передовых подразделениях. Была сделана ставка на равномерное (в соответствии проценту от населения страны) присутствие этнических групп во всех родах войск и частях. Как обязательный элемент боевого слаживания ввели обязательное участие цветных военнослужащих в танковых и летных экипажах. По сути, американских военных с разным цветом кожи заставили воевать бок о бок, в условиях взаимозависимости. И соблюдение квот, которых вы не найдете в законах, дало свои плоды.

Под неусыпным надзором гражданского общества Пентагону за последние полвека удалось избавиться от любых признаков расизма в армейской практике.

Но права меньшинства — неизменный предмет политической жизни. Их никогда не бывает много. Их берут в борьбе, а не выпрашивают. Закончилась война во Вьетнаме, а сражение за права не прекращалось ни на минуту. Этнический и гендерный лоббизм стали самостоятельной частью американской политики во всех сферах.

В мае 2015-го адмирал ВМС США Мишель Говард объявила, что количество женщин на кораблях должно быть доведено до 25%, и вся политика военного строительства будет направлена на достижение этой квоты. Вскоре Корпус морской пехоты США провел исследование роли женщин на армейских должностях. Оно показало, что некоторые подразделения действуют менее эффективно, если в них служат женщины. Речь шла о передовых частях и непосредственном участии дам в бою.

Кроме того, выяснилось: женщины в два раза чаще списываются с боевых кораблей на берег (основная причина — беременность), перекладывая на оставшихся свои обязанности.

Из-за обширного списка льгот, принятых для привлечения женщин на военную службу, нынешняя американская армия была определена феминистками как «Мекка для матерей-одиночек».

За 2016 год расходы флота на восполнение выбывших по этим причинам специалистов составили 115 млн долларов. Эти неполиткорректные выводы были оглашены в итоговой части работы, носившей закрытый характер.

Через три месяца после публикации министр обороны США под давлением лоббистов открыл для приема женщин все посты в армии (в том числе в спецназе). Ранее это правило было введено в отношении граждан с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Однако военным удалось с помощью этого исследования избежать распространения правила о гендерных квотах и численном паритете полов на всю армию.

Читайте также Кто такой «Оскар»? Как скандалы на гендерной и расовой почве влияют на состав номинантов самой престижной кинопремии

Армия ввела и этнические квоты как средство обеспечения социальной справедливости и национальной политики. Позже Пентагон установил невиданные ранее гендерные квоты. На этом фоне понятно, что распределение призов и должностей с учетом этнических и гендерных квот в творческой сфере — просто самая заметная часть грандиозной тенденции. Одни провидят в ней грядущее царство справедливости, другие называют этот комплекс политических воззрений «культурным марксизмом».