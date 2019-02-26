Ветер с Востока

Начало плей-офф получилось огненным: стартовый матч завершился на сотой минуте, а действующий обладатель Кубка Гагарина получил в свои ворота шесть безответных шайб. Такого за десять сезонов Континентальной хоккейной лиги еще не было.

Конечно, это «Восток», где расслоение по ранжиру не столь заметно, как на «Западе», а до столкновения с армейскими монстрами еще далеко. И пары соперников поровнее — в двух сошлись привычные лидеры, чего в первом раунде никогда не случалось. Пропустив вперед двух классических середняков, «Автомобилист» из Екатеринбурга и «Барыс» из «Астаны», фавориты обеспечили себе тяжелую участь. «Магнитка» на самом финише регулярного сезона отодвинула «Ак Барс» на пятое место, расклад окончательно перемешался, и Зинэтуле Билялетдинову пришлось везти своих орлов в Балашиху.

«Авангард» потерял свой дом в Омске, как-то пристроился в Подмосковье (однако не ближний свет) и, кажется, обрел былую мощь. С этим странным феноменом еще никто серьезно не разобрался, он против всяких правил и традиций, но факт остается фактом —

именно «бездомные» подопечные канадского тренера Боба Хартли в стартовой встрече первого раунда плей-офф просто размазали по льду действующего обладателя Кубка Гагарина.

Вообще-то лед «Арены Балашиха» для ветерана тренерского цеха КХЛ Билялетдинова счастливый — именно здесь «Ак Барс» брал свой второй Кубок Гагарина весной 2010-го в седьмом матче против ХК МВД Олега Знарка. Но, увы, нынче не задалось как раз начало. Так действующего чемпиона на старте плей-офф не унижали ни разу. Естественно, голы, в том числе издевательские, еще отольются подмосковным сибирякам — когда выйдет на лед почему-то оставленный в запасе 5-кратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов, искушенная казанская дружина найдет способ ответить по полной. Но подниматься придется после нокдауна.

Игрок «Ак Барса» Андрей Марков, игрок «Авангарда»Михаил Фисенко и вратарь «Ак Барса» Александр Шарыченков (слева направо)

У «Ак Барса» безвыходная ситуация с вратарями — Эмиль Гарипов выбыл до конца сезона, Владислав Подъяпольский и Александр Шарыченков не столь закалены в кубковых баталиях, что сказалось практически сразу. Впрочем, не столько вратари виноваты, сколько вся команда, выглядевшая на редкость беспомощно. Дело дошло до того, что пятую шайбу Сергей Шумаков в буквальном смысле ювелирно занес в ворота на крюке клюшки, что до сих пор называют «трюк Томаса Гранлунда», который был исполнен в братиславском полуфинале чемпионата мира-2011.

В магнитогорском матче, который открывал большой кубковый марафон, главными действующими лицами были как раз голкиперы. Именно Василий Кошечкин у хозяев и Юха Метсола у «Салавата Юлаева» сделали все, чтобы довести действо до самой концовки второго овертайма (а это еще два дополнительных полноценных периода). Уфимцы, давно обеспечившие себе шестое место, выглядели свежее и энергичнее еще и потому, что в концовке регулярной части чемпионата в вояж на Дальний Восток отправили резерв. И вполне могли победить, если бы Метсола не допустил единственный за 99 минут игрового времени ляп.

С трудных побед теневых фаворитов начался плей-офф и в Западной конференции — ярославский «Локомотив» дома только в овертайме сломил сопротивление сочинцев, а московское «Динамо» в Хельсинки подтвердило репутацию самого неудобного соперника для «Йокерита». Вчера стартовые встречи провели лидеры конференций, и проблем не должны были испытать разве что ЦСКА и СКА.

Боевой плей-офф как оправдание скучноватого сезона — это, пожалуй, единственное, что греет сердца нейтральных болельщиков. Конечно, начинается он слишком рано, еще зимой оставляя не у дел неудачников, но международный календарь с майским чемпионатом мира не оставляет иных шансов.

Белорусский президент и большой любитель хоккея Александр Лукашенко не раз гневался на то, что главная команда страны разве что прозябает в КХЛ. Нынче не иначе как с его подачи сезон для минского «Динамо» продлен серией матчей… со своим фарм-клубом. Вряд ли «Юность», даже усиленная другими клубами, одержит победу, но в подтексте именно что выживание и внутренняя проблема продолжения участия белорусского клуба в чемпионате КХЛ.

Минчан с их великолепной базой, естественно, никто выгонять не собирается. Из российских клубов-неудачников, находившихся под дамокловым мечом увольнения, первым обезопасил себя владивостокский «Адмирал». Дальневосточникам дали гарантии задолго до рассмотрения рейтингов кандидатов на вылет, чем, собственно, был обесценен способ, с помощью которого осуществляется стратегия сокращения КХЛ.

У тех, кто не попал в заветные восьмерки, свои заботы и разборки — на это времени у них уйма. У тех, кто вступил в борьбу за Кубок Гагарина, времени совсем нет — матчи через день. Одна-две сенсации совсем бы не помешали. На «Восток» вся надежда.