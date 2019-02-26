Сторонники СССР, демократ из «Ландромата» и союзники Румынии

В результате прошедших выборов в парламент Молдовы впервые попадут представители проевропейской объединенной оппозиции. Другой важный итог: хороший результат пророссийской политической силы — социалистов во главе с действующим президентом Додоном. Сохранить свои позиции удалось и партии демократов, за которой стоит местный олигарх, упомянутый в недавних сводках СК РФ как участник «прачечной»... Но ни у одной из партий в парламенте теперь нет большинства. Чем все это обернется для страны, находящейся в орбите российского влияния?

После окончательного подсчета голосов Центральная избирательная комиссия Молдовы во вторник объявила результаты парламентских выборов:

по партийным спискам:

31,15% голосов набрала Партия социалистов (ПСРМ),

26,84% — оппозиционный блок ACUM,

23,62% — Демократическая партия Молдовы (ДПМ)

и 8,32% — партия «Шор».

Остальные партии не преодолели 6%-ный барьер.

Выборы проходили по смешанной системе, и из 101 места в парламенте лишь 50 распределяются в соответствии с результатами по спискам, остальные 51 место заняли победители по одномандатным округам.

В итоге, по прогнозам экспертов:

социалисты получат 35 мест,

демократы — 30,

представители блока ACUM — 26 мест,

а партия «Шор» — 7 мест,

независимые депутаты, победившие на местах — 3.

Ни одной из партий не удалось получить большинство (51 место), и теперь им по закону придется договариваться о формировании коалиции. Эксперты предсказывают, что это будет непросто.

А если политики не договорятся в течение трех месяцев, парламент будет распущен и в стране назначат новые выборы.

Независимое украинское онлайн-телевидение «Громадское» побывало в Молдове накануне выборов, чтобы встретиться с людьми, поддерживающими разных кандидатов и обсудить с ними их политические предпочтения.

«Красные» и «синие»

«Если наша партия выиграет — сделает все, как раньше!» — ностальгически вздыхает пенсионерка Маритана. Она раздает на улице листовки с агитацией перед митингом социалистов. «Как раньше» — это как в советские годы, когда, по словам Маританы, «все жили в мире, согласии и любви».

Тогда везде можно было говорить по-русски, «не то что сейчас», говорит Маритана:

«Хотят, чтобы все обязательно говорили только на румынском. Но румыны и молдаване — две разные нации. У нас даже менталитет разный. Мы любезные, сочувствующие, а румыны более жесткие»…

Но Алина Раду, директор издания Ziarul de Garda, объясняет такие настроения в Молдове влиянием российской пропаганды: «У нас есть русскоязычное население и румыноязычное население. И русскоязычные, в основном, смотрят российские каналы, потому что здесь только эти каналы транслируют на русском».

«Ежедневно там звучат угрозы, что если мы не будем дружить с Россией, то все церкви разрушат, все превратятся в геев. Что сюда приедут сирийцы, и с нами произойдет что-то плохое, если мы будем дружить с Европой».

Владимир Путин и Игорь Додон в резиденции президента России в Ново-Огареве. Фото: РИА Новости

Традиционные противники социалистов в течение многих лет в Молдове — демократы. Методы агитации тех и других во многом похожи, самая яркая разница — в цвете: социалисты используют красный, а демократы — синий.

Демократическую партию контролирует самый состоятельный человек в Молдове — олигарх Влад Плахотнюк, про которого за сутки до выборов вдруг вспомнил СК России, раскрыв его участие в схеме по выводу из России 37 миллиардов рублей. Демократы тут же обвинили россиян в грубом вмешательстве в выборы.

Демократы были у власти последние восемь лет, контролируя все важные государственные должности и правительственные структуры.

«Все суды, прокуратуру и полицию контролирует действующая власть. Решения в правительстве принимаются в интересах Влада Плахотнюка, — рассказывает Алина Раду. — Вся политика зависит от одного олигарха».

Официальная повестка Демпартии предполагает налаживание сотрудничества с ЕС, но не ценой испорченных отношений с Россией.

«Мы с 2009 года говорим о евроинтеграции, а живем так же, а может, даже и хуже, — добавляет Кристиан Жардан, редактор Unimedia. — И слово «проевропейский» потеряло для людей свою привлекательность. Хотя наверняка у каждого есть семья в Европе, поскольку многие эмигрировали за границу — особенно после безвиза. Но люди устали от этого. Социалисты и пророссийские движения более дисциплинированы».

Постер с коллажом, где основные политики изображены клоунами-марионетками Влада Плахотнюка, Кишинев, Молдова, 24 февраля 2019 года. Фото: Александр Кохан / Громадское

Коррупция и зависимость от олигархов — большая проблема для Молдовы. Перед выборами по всему Кишиневу расклеили постеры с коллажем, где основные политики изображены клоунами-марионетками Плахотнюка. Среди них — еще один олигарх, Илан Шор, у которого есть собственная партия. Суд признал его виновным в краже $1 млрд из молдавского банка, что угрожало избирательной кампании, но Шор подал апелляцию — а значит, получил право баллотироваться в парламент.

Шора в Молдове знают благодаря его родному городу — Оргеев, что недалеко от Кишинева. Там бизнесмен построил большой парк развлечений «Орхейленд». Для части населения этот довольно ухоженный городок — своеобразная модель будущего Молдовы. Сторонники Шора верят: он придет к власти и Молдова вся станет как «Орхейленд».

«Общественный транспорт, дороги, парк развлечений, — перечисляет таксист из Кишинева, объясняя, почему он будет голосовать за партию «Шор».

Вместе с Румынией

ACUM — в переводе с румынского «сегодня». Так называется блок проевропейской оппозиции, которая ранее никогда не входила в парламент, а сейчас получила там четветь мест — 26 из 101.

Студент Евгений Синчевичи — агитатор за проевропейский блок ACUM, Кишинев, Молдова, 23 февраля 2019 года. Фото: Александр Кохан / Громадское

Среди кандидатов ACUM много унионистов — сторонников объединения Молдовы и Румынии в одно государство. Эта идея довольно популярна среди прозападных молдаван. Вот как объясняет ее Евгений, один из сторонников такого объединения:

«Во-первых, я себя чувствую европейцем. Затем я румын, и далее — молдаванин. Молдова была частью Румынии, но после русско-турецкой войны наш регион отдали Российской империи [формально Румыния появилась позже, в 1877 году, после объединения княжеств Валахия и Молдавия; впрочем, в состав последней территория современной Республики Молдова уже не входила — Ред.]. В это время проводилась русификация, и потом свою лепту внес СССР. Если вы будете 200 лет под Россией, культура, хочешь не хочешь, но трансформируется. Мы с румынами — один народ, и должны когда-то объединиться. Но это объединение должно произойти только при наличии консенсуса в обществе. Мы маленькая страна, которая не может существовать без помощи Европы или России, мы с кем-то должны объединиться. Это надо признать. Наиболее логично объединиться с Румынией».

Впрочем, в своей предвыборной кампании внимания на перспективе объединения с Румынией ACUM не акцентировал.

У Евгения есть четкий ответ на то, каких изменений он ждет.

«Для меня самое важное — доверие к правосудию. Чтобы я был уверен, что когда я иду в суд и я прав, то я его выиграю. Например, если я хочу открыть бизнес, или хочу просто жить в безопасности — должен быть уверен, что у нас неподкупные суды, а преступники будут наказаны».