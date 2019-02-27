Труляля под сотню мегатон

Концертный хор Санкт-Петербурга под руководством заслуженного артиста России Владимира Беглецова — давно известный и уважаемый петербургский музыкальный коллектив. Много лет он дает концерты в Исаакиевском соборе, одной из визитных карточек хора стали его ежегодные выступления в день снятия блокады Ленинграда: вечером этого дня к входу в собор выстраивается большая очередь, сотни петербуржцев приходят на эти памятные и пронзительные концерты. И вытирают слезы под звуки «Прощай, любимый город» и «Слушай, Ленинград, я тебе спою задушевную песню свою…»

Финальную песню праздничного концерта 23 февраля этого года теперь слушают и обсуждают все соцсети и телезрители. Обычный для такого дня концерт с традиционным набором песен советского времени подходит к концу. После финальной песни, заявленной в программе, слушатели хлопали особенно горячо. Эти аплодисменты можно было воспринять как бисирование, дирижер снова встал за пульт, и хор исполнил песню, посвященную советской войне в Афганистане. Звучали слова о «черных тюльпанах», в которых отравляются гробы с погибшими солдатами…

Аплодисменты после ее исполнения были сдержанными, что вполне понятно — тема не располагала к веселью, тем более, что страна только что отметила 30-летия окончания той страшной и бессмысленной бойни. Но — то ли руководителю хора захотелось оживить обстановку, то ли он перепутал аудитории и обстоятельства, но Владимир Беглецов снова взмахнул палочкой и зазвучало разухабистое — труляля да труляля, все вокруг за три рубля, пополам гори земля неприятеля. И —на подводной лодочке с атомным моторчиком, да с десятком бомбочек под сотню мегатонн, пересек Атлантику и зову наводчика: «Наводи, говорю,— Петров, на город Вашингтон!» И снова — тру-ля-ля да тру-ля-ля, все вокруг за три рубля, пополам гори земля неприятеля…

Самое «смешное» наступило потом – аудитория разразилась аплодисментами. То ли по инерции, то ли из чувства разухабистого патриотизма, так популярного в последние годы среди потребителей продуктов жизнедеятельности отечественного телевидения…

Сюжет тут же стал хитом просмотров в соцсетях. И как потом различные спикеры не пытались «отмыть» исполнителя, заявляя, что песня, мол, старая, написанная Андреем Козловским в далекие и глухие советские времена, но изжога от этого тру-ля-ля до сих пор не проходит.

Как рассказал Юрий Мудров, директор музея Исаакиевский собор, афиша концерта была известна заранее, а произведения на бис всегда остаются на усмотрение руководителя хора.

— Мы заранее не знали, что прозвучит эта песня, — объяснил Мудров. — Что им пришло в голову — ума не приложу, пока руководитель хора на связь со мной не вышел. Поймите меня правильно — мы не цензура и не следственные органы, мы не ограничиваем хор и его руководителя в том, что исполнять, а что нет. И я, и мои коллеги в музее — мы против того, чтобы в стенах собора звучали слова, призывающие к раздору, к войне, и мы сейчас в полном недоумении. Мне очень обидно, что хор, входящий в состав музейного коллектива, устроил такое действие, из-за чего о соборе и музее стали говорить в таком негативном контексте.

…А может это тру-ля-ля — действительно веяние времени? И, может, вскоре записные кремлевские пропагандисты выдадут рэп «Наводи, говорю, Петров, на город Вашингтон!»