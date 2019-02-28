«Брексит» может быть отложен

Год назад, когда началась активная фаза подготовки к «Брекситу», была уверенность, что Великобритания и ЕС успеют отрегулировать все сферы дальнейшего существования друг без друга. Этого не произошло. Официальная дата «Брексита» подойдут уже через 29 дней, а соглашения до сих пор нет. Первый вариант сделки премьер Тереза Мэй утвердила с Брюсселем, но ее забраковал британский парламент. Второй вариант отличается лишь незначительными правками — на большие изменения не дает согласия уже сам Евросоюз.

В среду Тереза Мэй обсудила с парламентом Великобритании дальнейший план действий. На 12 марта назначено решающее голосование по нынешнему соглашению. Судя по звучащим сейчас оценкам, его единогласно забракует оппозиционная лейбористская партия, а голоса консерваторов — однопартийцев Мэй — сильно разделятся. Тезис Мэй о том, что нынешняя сделка — «лучшее, что сейчас есть у Великобритании» — поддерживают далеко не все.

Дело в том, что второй вариант соглашения, как и первый, не решает «ирландский вопрос» — то есть не регулирует границу между Северной Ирландией (частью Соединенного Королевства) и республикой Ирландия (членом Евросоюза). Предполагается, что в ближайшие два года Лондон и Брюссель подпишут соглашение о создании зоны свободной торговли, тогда необходимость в границе отпадет сама собой, а до этого Великобритания остается в Таможенном союзе и выйти из него сможет лишь по согласованию с Брюсселем. Но именно зависимостью от Брюсселя это решение многим не нравится.

Если сделку в нынешнем виде депутаты 12 марта заблокируют, то уже на следующий день парламент должен проголосовать за так называемый «no deal Brexit», или «жесткий Брексит». Это сценарий, к которому и Лондон, и Евросоюз уже готовятся, но при этом большинство надеется, что до этого не дойдет. «Брексит без сделки» означает, что все важные сферы, начиная от торговли и перемещения граждан и заканчивая транспортом и рыбными квотами — так и останутся неотрегулированными. Сторонники «жесткого Брексита» в британском парламенте есть, но их меньшинство. Все-таки политики опасаются неопределенности, а бизнес — потери денег.

Если и этот вариант не пройдет, 14 марта британский парламент рассмотрит вопрос переноса даты «Брексита», чтобы выиграть время и успеть согласовать какой-то новый вариант. Предложении о переносе выхода из Евросоюза подала Иветт Купер, депутат лейбористкой партии — ее уже поддержало абсолютно большинство: 502 депутата, лишь 20 проголосовали против. Теперь уже можно перенести сроки «Брексита» — для этого нужна поддержка ЕС.

С Евросоюзом проблем возникнуть не должно. Сразу после провала первого варианта сделки в британском парламенте официальный Брюссель заявил: перенос «Брексита» возможен. Вчера с возможностью переноса «Брексита» согласились Германия и Франция.

«Если Великобритании нужно больше времени, мы, разумеется, не будем этому противиться. Мы выступаем за упорядоченный процесс выхода Великобритании из ЕС», — заявила канцлер Германии Ангела Меркель. С ней согласен и президент Франции Эмманюэль Макрон. Но оба лидера подтвердили: пересмотра сути сделки не будет.

Тянуть кота за хвост Тереза Мэй вроде бы не хочет. Премьер не раз повторяла, что «Брексит» должен состояться в назначенный срок, потому что «такова воля британцев». Но для нее любой вариант лучше «жесткого Брексита», и если для этого «нужна короткая отсрочка» — пусть она будет.