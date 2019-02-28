Михаил Идов: «Нельзя унижать юмором!»
Интервью режиссера фильма «Юморист» — комедии о личностном кризисе профессионального шутника в эпоху застоя
Михаил Идов. Фото: РИА Новости
Лариса Малюковаобозреватель «Новой»
1984-ый. Концертный зал Дзинтари в Юрмале, на сцене всенародный любимец Борис Аркадьев (Алексей Агранович): «Девушка, не хотите сфотографироваться с обезьянкой?» Монолог «Бархатный сезон» принимается на «ура». Который год. Этот хит зритель знает наизусть, но снова и снова: «Бархатный сезон» давай!». На главную роль в негромкой, складной картине режиссер пригласил Алексея Аграновича, режиссёра, продюсера, актёра. Идов увидел его в «Гоголь-центре» в спектакле «Обыкновенная история». Благодаря точной интонации, способу существования в кадре, мрачный, сутулый хохмач оказывается в ряду неувядаемых «лишних людей», разрушающих привычные модели существования: Макарова из «Полетов во сне…», Зилова из «Утиной охоты», Служкина из «Географа…» пропившего глобус.
Борис Аркадьев — вымышленный собирательный персонаж, в котором угадываются черты едва ли не всех знаменитых советских сатириков от Мишина до Арканова, от Жванецкого до Альтова. Мучимый творческой несостоятельностью, пересматривающий кассеты с «Околесицей» Эдди Мерфи. Гоняющийся за жизнью… по кругу, но так и не реализующий потенциала. Путающий понятия «разрешено» и «положено». Аркадьев — придворный шут, которого гложет тоска несвободы, все же лелеет чахлую надежду, что продолжает дело литературных поисков Чехова и Аверченко… И развлекает номенклатуру и доблестные органы бородатыми анекдотами про обезьянку. Хотел правда, дать ей крамольное отчество Ильич… и то не разрешают. Кино о личностном кризисе, природе дозированного своеволия в эпоху развитого развала империи. И о том, можно ли умереть от смеха…
Новая. Знаю, что идея фильма довольно долго зрела. Что послужило катализатором к написанию сценария?
— Сюжет сложился в 2014-ом. После большого перерыва я приехал в Ригу. Гулял по Юрмале, возле концертного зала Дзинтари, знаменитого еще в советское время. И вдруг увидел плакаты с теми же лицами, которые помнил с детства.
— Сейчас угадаю: Задорнов, Жванецкий, Измайлов, Хазанов...
— Да, этот «образный ряд», но не только юмористы: София Ротару, Лев Лещенко и далее. Из пятилетнего ребенка я успел превратиться в седеющего мужчину. Да и Латвия теперь другая страна. Сменились тысячелетия. А эти люди продолжают выступать «в том же месте, в тот же час». В этот зал меня водила моя бабушка. Просто поразила «петля времени», в которой обитают корифеи советского периода. Представители не андеграунда — тонкой слой мифа, который мы, в меру сил исследовали в фильме «Лето», а официальной культуры истекшей эпохи. Представители этой культуры продолжают столь же успешно существовать в нынешнее время. Так у меня какой-то пазл в голове сложился. Я записал краткий сюжет.
— Краткий сюжет вы сформулировали для себя как? Человек, вписанный в систему, где ему неуютно. Или пытающийся в силу дарования существовать отдельно. А у него не очень получается.
— Существует много фильмов на тему «художник и власть». Лучший из них, на мой взгляд, «Мефисто» — непревзойденный шедевр. Я его периодически пересматриваю. Смотрел и готовясь к этому фильму. Но есть и любимая мною «Жизнь других», которая в визуальном плане для меня и нашего оператора Александра Суркала был референсом. Там интересный взгляд на деятелей культуры со стороны органов, представитель которых выведен главным героем.
— У вас в фильме тоже есть вполне себе милый рядовой гэбэшник майор Никонов, опекающий «артиста Аркадьева» и даже пытающийся демонстрировать эту дружбу своей жене.
— Но фильм «Жизнь других» прекрасен тем, что именно у младшего чина Штази — свой ракурс, своя жизнь, взгляд на происходящее. В этой истории он и есть субъект, а представители богемы, за которыми он следит — прежде всего, либерал, известный драматург Дрейман — объекты. Мы едва ли догадываемся, что у них в душе творится. Если говорить о теме «художник и власть», то мне интересно было бы сделать фильм о человеке, проблемы которого в нем самом. Все-таки и Советский Союз, и даже юмор — всего лишь антураж.
Борис Аркадьев мучается тем, что его любят не за то, за что он хотел бы. И тогда он начинает ненавидеть себя, и людей, которые его «неправильно любят».
Ненавидеть, но не настолько сильно, чтобы отказаться от комфорта успеха, славы — всего, что составляет его статус. В этом плане, фильм можно считать автобиографическим. И для меня, и для Алексея Аграновича, сыгравшего Аркадьева. Мне кажется, любой зритель может сочувствовать человеку, осознавшему, что оказался не на своем месте. Хотя возможно, трагедия Аркадьева в том, что он как раз — на своем месте, просто не признает, что на большее не способен.
— А как для себя вы решили: он действительно талантлив? Или страдает от отсутствия подлинного дарования?
— Мы с Алексеем долго обсуждали этот вопрос. И решили, что он не без способностей, умеренно остроумен в быту…
— Но это же не история про удушение таланта.
— Конечно нет. В том то и дело! Про удушение творческим, рефлексирующем человеком самого себя. Это происходит в любое время при любом режиме.
— Поэтому в какой-то момент из него вылезает внутренний монстр, готовый смехом убить.
— В том числе и себя самого.
— Мне кажется, Агранович не случайно перевоплотился в Аркадьева — роль сидит на нем, как влитая. Если даже вы не на него писали сценарий, ощущение, что характер героя подгоняли под сумрачный юмор и облик исполнителя.
— Это был чистый эксперимент. До этого я не был лично знаком с Лешей, что удивительно, зная его широчайший круг общения. Поэтому и не ощущал этого «контекстного шлейфа». Просто увидев на сцене Гоголь-центра великолепного артиста в роли Адуева, понял, что в этом персонаже есть основополагающие стилевые моменты, которые мне нужны для Бориса Аркадьева. Познакомившись с ним, я подумал, что эти моменты и есть сам Леша. Он дозированно раздает одни аспекты своего «я» театру, другие — кино. Все что могу сказать, мне страшно повезло, что это его первая главная роль.
— Что же он привнес?
— То, что обозначается английским словом gravitas, приблизительно можно перевести, как личная значительность, вес убедительность
Он не вудиалленовский неврастеничный тип, скорее носитель «альфа-еврейства». Эдакий мачизм, который, в отличие от других аспектов личности, сыграть невозможно.
Некоторые моменты сценария, в исполнении практически любого другого артиста выглядели бы неправдоподобно. Например, когда с вечеринки он внезапно уходит с девушкой друга, практически не взглянув за весь вечер в ее сторону ни разу.
— Он просто говорит: «Пошли». И она идет.
— К тому же внутри него самого есть и нерв, и сомнение, и уязвимость, выходящие наружу в главном эпизоде, который мы условно называем «разговор с Богом». Эту сложнейшую сцену Леша сыграл так здорово, что практически не было необходимости ее монтировать. Ключевая часть эпизода снята за два дубля длиной 6-8 минут.
— Почти театр.
— Но театр, снятый сверхкрупным планом. К тому же, это еще не видимый глазу простого зрителя подвиг ассистента оператора по фокусу. Человек на таком приближении свободно движется по комнате, оставаясь все время в фокусе. Нисколько не умаляю достижений Леши… просто об этом никто никогда не скажет.
— Вы говорили про официальную сатирическую культуру. Сегодня она вроде бы корневым образом изменилась. Мы живем в эпоху постКВН, нашей Раши, на Первом канале вечерами сдержанно шутит Ургант. Но по-прежнему видим те же лица не только на афишах Дзинтари, но и на всех федеральных каналах. Для власти этот нескончаемый «голубой огонек» — символ стабильности. Но ведь и публика продолжает заполнять залы.
— Не хотел бы никого судить. Большая часть населения страны пережило и продолжает переживать турбулентные времена. В такие моменты хватаешься за привычное. Кроме того, ностальгируют по собственной молодости, проецируя память о собственной вирильности и энтузиазме на всю эпоху.
— Но среди поклонников условного «голубого огонька» есть представители новых поколений.
— Юмор — скоропортящийся продукт. Пять лет назад я написал телевизионный ситком, который лег на полку. Перечитывая сейчас, увидел что он безнадежно устарел. Многие тонкие моменты остались во вчера. Поэтому не удивляюсь, что
человек не только пенсионного, но и моего возраста, предпочитает пересмотреть Жванецкого или Петросяна, чем совершить над собой усилие и стать фанатом видеоблогера Данилы Поперечного, например,
или Александра Долгополова, Идрака Мирзализаде.
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— Сериал «Лондоград» для меня был отчасти «про особенности русских за границей». Юмор — тоже про национальные особенности. Не случайно Умберто Эко говорил: «Мы понимаем драму главного героя «Расемона», но не можем понять, когда и почему смеются японцы». Наверняка вас часто спрашивают: каковы эти особенности, что вы хотели вытащить.
— Моя слабая и сильная сторона — я на все это смотрю чуть-чуть со стороны. Я из Риги, жил в Америке, несколько лет в Москве, сейчас больше в Берлине.
Мои предпочтения как потребителя юмора — очень американские. Только в последнее время я начал находить в российском мире стендапа людей, за которыми интересно следить.
В пространстве телевизионной комедии все еще не нашел. Умом понимаю, что «Озабоченные» Бориса Хлебникова или «Физрук» или «Звоните Ди Каприо» — замечательные работы. Но мне близка иная природа юмор.
— Поколенчески юмор различается?
— Разумеется, юмор сильно мутирует. Функцию анекдота, который практически исчез как народный жанр, заменил формат «мема» — картинки с подписью. Любопытно вот что: анекдоты в сборниках умирают — их невозможно читать, а мемы можно листать часами. При этом роль в обществе они играют ту же самую: это юмор без автора, который работает по вирусному принципу. Тебе что-то понравилось? — ты хочешь поделиться этим с другими. Меняется механика юмора, тональность, он становится более абсурдистским, более фаталистическим, что я всячески приветствую. При этом его функция в обществе — та же.
Юмор — всегда секретный код, шифр, при помощи которого вырабатывается язык, альтернативный официозу.
Это и есть способ побега из официозного дискурса. Целые поколения советских людей разговаривали цитатами из Ильфа и Петрова, Гайдая, просто в противовес тому языку, которым разговаривала власть. Сейчас происходит примерно то же самое. Только это язык сетевой, язык мемов и вирусных выражений, которые приходят из самых разных источников.
— Телеящик тоже работает вполне себе успешно, и кстати комедиклабовская, стилистика и персонажи из телевизора мгновенно вышагивают в Интернет. В чем секрет их успеха? В чем загадка таких авторов-исполнителей, как Семен Слепаков?
— В способности создавать мемы. Он умеет запускать в лексикон выражения и образы, точно и емко характеризующие момент действительности. Это и есть главная ценность любого творческого человека. Каждый культурный продукт сегодня разбирается на кирпичики, которые могут функционировать отдельно.
— К примеру, фраза «Каждую пятницу я в говно…», — характеризует целый пласт людей: офисных клерков.
— Наверное. Честно говоря, я не слышал этот мем. И это нормально, потому что монокультуры сегодня нет. Есть масса субкультур.
— Расскажите про современных выдающихся стендаперов и профессиональных остряков мирового уровня. Чем они замечательны.
— Мои комедийные идолы — не стендаперы, а например, Тина Фей (актриса, продюсер, сценарист создатель и участник популярных сериалов и ситкомов, обладатель семи премий «Эмми», трех «Золотых глобусов»), Эми Полер (известная американская актриса, комедиантка, режиссер, сценарист, лауреат премий MTV Movie Awards, «Золотой глобус» и «Эмми»). Фей была ведущим сценаристом Saturday Night Live — знаменитого комедийного шоу, близкого стендапу. И Фей, и Полер — родом из импровизационного комедийного театра, из скетчкомов. Если говорить о чистом стендапе, это Пэттон Освальт, Джон Мулани, Стивен Колбер. Освальт в своих концертах замиксовывает шутки с публичной терапией.
Америка сейчас проходит тяжелый эмоциональный, психологический период. Для многих моих знакомых и друзей именно комедия, юмор принимают на себя терапевтическую функцию.
Стив Кадер, которого тоже трудно назвать стендапером, потому что он ведущий многих сатирических шоу, тоже мой герой. Его общение с аудиторией — импровизация и магия. Есть такой подвиг комедии, которая способна в любой момент стать приемником и транслятором искренних эмоций, очищенных от иронии. Это важно и необходимо, сейчас особенно. В этом контексте нельзя не упомянуть Луи Си Кея, талантливейшего стендап-комика, продюсера, режиссера. Начиная с 2012-го появились обвинения Луи в сексуальном насилии, сегодня он отвергнут прогрессивным человечеством. Вообще, я сторонник таких спонтанно образовывающихся «товарищеских судов», которые происходят в мире шоу-бизнеса. Благодаря им, общество вырабатывает правила поведения.
— Уточните понятие «товарищеский суд».
— Когда нет официального суда, возникает общественный консенсус: Мы у этого человека отберем рупор, возможность трансляции, любого рода выступлений. Ведь после инициатив и акций «#MeToo» по существу еще никто не сел, даже Вайнштейн еще не сидит.
— Речь идет об общественном порицании как инструменте воздействия?
— Конечно. Это все моменты роста общества.
При любой борьбе за права маятник должен временно качнуться в сторону некоторой экзальтации. Как с прайд-парадами. Или до этого с «черными пантерами». Рано или поздно все устаканится.
Но я не люблю, когда внезапно люди начинают делать вид, что немилого им человека вообще никогда не было. Было бы лицемерием сейчас притворяться, что Луи Си Кей своими концертами и ситкомами не оказал на меня огромного влияния. И вместо того, чтобы трусливо убирать его материалы со стриминг-сервисов, мне кажется, людям нужно оставить возможность смотреть на его работы через новую оптику. Если же людей беспокоит, что этим они его обогащают, есть простое решение: не смотреть.
— Любопытно, что терапевтический юмор востребован именно в напряженные, взрывоопасные эпохи. В другие — спокойные, застойные времена — его место занимает провокационный, раздражающий, радикальный юмор.
— Согласен, надеюсь, мы доживем и до времени анархии, самых ярких и неожиданных красок смеховой культуры.
Единственное, что не могу воспринимать органически — грубости пранков. Нельзя унижать юмором.
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