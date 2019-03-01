Беглова положили на лопату

Во вторник, 26 февраля, в Петербург приехал глава управления по внутренней политике администрации президента Андрей Ярин. Приехал специально для встречи с главами районов и муниципалами. Такие летучки уже назвали «ручейками» и хотят проводить регулярно, пока нынешний врио не станет губернатором. Перед первым «ручейком» главам районов и муниципалам раздали памятки с вопросами для докладов на 5–10 минут: ожидаемая явка, активность оппозиции, «риски и угрозы достижения результатов избирательной кампании», партийная принадлежность депутатов и их «лояльность» при прохождении кандидатами «муниципального фильтра», а также «мобилизационный потенциал территории». На этом кончились веселые игры, в которые с ноября прошлого года играли анонимные энтузиасты избирательной кампании. Веселился вместе с ними весь Питер, но Беглову это едва не стоило даже нынешней должности врио.

За полторы недели до первой летучки, 17 февраля, в питерском Институте точной механики и оптики обрушился 6-этажный корпус, перекрытия сложились, и крыша свалилась на второй этаж. Когда стало ясно, что дело не в снеге, на место происшествия немедленно приехал Александр Беглов. И скоро все, кто следил за новостями о ЧП, уже не переживали за студентов, а веселились. Потому что верные Смольному теле- и телеграм-каналы сообщили: врио лично спас из-под завалов преподавательницу. Он бесстрашно вошел в руины корпуса и вывел оттуда женщину. В Сети появилось видео: неясная фигура карабкается по пожарной лестнице на пятый этаж. Дальше — ​кадры с Бегловым на земле под ручку со спасенной. И можно было только гадать, уж не врио ли лазал по лестнице вместо спасателей, чтобы потом торжественно пройтись перед телекамерами.

Стало понятно, что с образом будущего губернатора второго города страны надо что-то делать. Иначе действующие пиарщики окончательно его допиарят, бедняга даже во второй тур не выйдет. Было предположение, что эти крупные политтехнологи могут быть связаны со структурами Евгения Пригожина. Причем источники «Новой» уверяют, что ресторатор не ждал приглашения от Смольного, а решил проявить инициативу. Наверное, в расчете на будущую благодарность избранного.

Петр Саруханов / «Новая»

Полпредство

Напомним, что на место врио губернатора Петербурга Александр Беглов пришел с должности полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе, в которой проработал меньше года. Считается, что еще при его предшественнике, бывшем губернаторе Калининградской области Николае Цуканове, и началось сближение Евгения Пригожина с полпредством президента в СЗФО.

К осени 2017 года в Петербурге поняли, что надо потихоньку готовиться к губернаторским выборам. Некий человек, у которого было много разнопрофильных служащих и много денег, чтобы платить им за работу, решил, что пора создавать предвыборную инфраструктуру. Креативщики там всякие, полевики, политтехнологи. Тогда предполагалось, что все это понадобится для выборов губернатора Полтавченко. Сам Полтавченко, кстати, мог об этом и не знать, потому что упомянутый человек проявил, как это ему свойственно, инициативу. В расчете, видимо, потом предъявить свой вклад в победу и получить некоторые преференции в Петербурге. Ну, например, разрешение насыпать пару островов в Финском заливе под застройку.

Тем временем в августе 2017-го в петербургской газете «Фонтанка.ру», много писавшей о разного рода инициативах Евгения Пригожина, вышли очередные материалы о так называемой частной военной компании: «Список Вагнера» и «Они сражались за деньги». Газету стали полоскать связанные с Пригожиным издания и разного рода интернет-помойки.

В сентябре 2017-го случилась неприятность: в полпредстве по СЗФО украли сейф. Кража была обидной сама по себе, потому что воры беспрепятственно влезли в окно, выбросили на улицу железный ящик, а охрана даже не ойкнула. Еще обиднее стало, когда выяснилось, что вместе с сейфом пропали не секретные бумаги, а золото-бриллианты сотрудницы. «Фонтанка» дала новость — ​и на этом все могло бы кончиться, о краже бы скоро забыли. Но тролли, атаковавшие газету после «Списка Вагнера», вдруг принялись за нее с утроенной силой, будто мстили еще и за обиженное полпредство. В тех местах, где появлялись материалы с обличениями «Фонтанки», видели человека по имени Дмитрий Кирьян. Ему же приписывают авторство телеграм-канала «Медиатехнолог», который как раз после кражи в полпредстве тоже вдруг плотно занялся «Фонтанкой». В свое время человек с фамилией Кирьян руководил калининградским отделением пропутинского движения «Сеть». А тогдашний полпред в СЗФО Николай Цуканов, напомним, был как раз из Калининграда. Вот так, вероятно, полпредство и структуры, связанные с Евгением Пригожиным, сблизились.

Железная леди

Любовь Совершаева. РИА Новости

Заместителем Николая Цуканова в полпредстве работала Любовь Совершаева — ​женщина с репутацией очень деловой и практически железной леди. Они с Пригожиным, можно сказать, коллеги: выпускница Института советской торговли, Совершаева в 1980-х работала в общепите, а с развитием рынка, как и Пригожин, открыла первое собственное кафе. Только он потом продолжил кормить сограждан, а она в 1991 году стала чиновником: перешла на работу в мэрию Петербурга — ​в главное управление госимущества.

Совершаева прошла путь от начальника отдела до директора департамента приватизации. Недоброжелатели утверждали, что якобы из-за допущенной ею досадной ошибки в документах Санкт-Петербургский морской порт перешел под контроль авторитетного предпринимателя Ильи Трабера. А Совершаева — ​на работу в правительство Ленобласти, где возглавила комитет по управлению госимуществом. В этом качестве она стала членом совета директоров телекомпании «Петербург — ​5-й канал».

Должность заместителя полпреда в СЗФО Совершаева заняла 19 лет назад — ​в 2000-м. Ее патроном был давний соратник нашего президента Виктор Черкесов. Потом ведомство переживало реформы, руководители менялись, но неизменной оставалась позиция Совершаевой. В 2005-м там случилось что-то вроде маленького заговора: заместители полпреда Виктора Клебанова попробовали занять его место. В итоге он остался, а Совершаева уволилась по собственному желанию. И перешла на работу в бизнес-структуры Юрия Ковальчука, совладельца банка «Россия». Совершаева возглавила «дочку» банка, компанию «Аброс», владевшую 38% акций ТРК «Петербург — ​5-й канал». Она же и создавала Национальную медиагруппу.

В 2013 году Совершаева вернулась в полпредство — ​как заместитель уже Владимира Булавина. Через три года ведомство возглавил Николай Цуканов, но поговаривали, что на самом-то деле все вопросы решает Совершаева.

Осенью 2017-го, когда сотрудников полпредства так сильно обидела заметка «Фонтанки», стали ходить слухи, что Пригожин решил газету перекупить и принести на блюдечке братьям Ковальчукам. Даже дату называли: якобы к 15 декабря «Фонтанка» должна была стать частью национальной медиагруппы и, по сути, кончиться.

Если Пригожин это обещал, то он сильно преувеличил свои возможности. «Фонтанка» братьям Ковальчукам не досталась, а кипучую энергию ресторатора пришлось сосредоточить на другом деле. В стране шла кампания по выборам президента. А через полтора года после них намечались выборы губернатора Петербурга. Тогда еще считалось, что это будут выборы губернатора Полтавченко.

В декабре 2017-го Николая Цуканова перевели на работу в Уральский федеральный округ, а его место в СЗФО занял новый полпред — ​Александр Беглов. С октября 2018-го мы знаем, что именно его и должны выбрать петербуржцы. Проблема была только в том, что Полтавченко, может, не очень любили в городе, а Беглова просто не знали. То есть он как-то промелькнул в статусе врио между губернаторами Яковлевым и Матвиенко, но это уже мало кто помнил. Кто-то должен был рассказать горожанам, какой это прекрасный человек и перспективный градоначальник. Сам он немедленно отметился заявлением: «Сегодня перед страной стоят три мегазадачи — ​создание нового атомного оружия, модернизация армии и защита сознания населения от влияния Запада».

Ярослав Игнатовский. Фото из соцсетей

Развивать эту глубокую мысль вместе с образом врио взялись политтехнологи и креативщики, которых связывают с Пригожиным. Одним из них, вероятно, стал Ярослав Игнатовский, который считается автором мемов «лопата Беглова» и «труба Беглова». Благодаря им врио губернатора действительно стал известен. Веселился уже не только потенциальный электорат в Питере, известность Беглов получил по всей стране.

Кампания

Сегодня в полпредстве уверяют, что никто не просил Пригожина помогать с выборами. Он, дескать, сам еще в конце 2017-го решил создать инфраструктуру, которую можно будет подключить к кампании по первому свистку. Ему намекали, что спасибо, мол, не надо, но ссориться не стали, а решили выделить ему небольшую полянку — ​социологию. Пусть, дескать, там занимается самодеятельностью. В то, что он в границах «полянки» удержится, особенно никто не верил.

Однако «поле» уже не считалось важной частью кампании, тем более что соратники Пригожина поднаторели совсем в другом деле.

«Мы выиграем выборы с помощью телеграм-каналов!» — ​такую фразу приписывают нынешней главе аппарата Смольного Ирине Ган. И в конце ноября прошлого года в мессенджере вдруг начали плодиться каналы, где с разных сторон подсвечивалась деятельность врио губернатора. Как бы между прочим, среди постов о любимом городе вообще.

Сразу два канала появились 30 ноября — ​«Питерская булка» (@PiterskayaBulka) и «Ассамблея» (@assembly_spb). «Врио губернатора Беглов, очень культурный и воспитанный человек, поинтересовался, когда же в Петербурге появится долгожданный частный трамвай «Чижик», — ​написал первый. «В «Ленэкспо» 6 декабря Александр Беглов дал важный совет строителям», — ​сообщил второй. Потом уже каналы проклевывались чуть не каждый день. В конце декабря, 25-го числа, в Петербурге выпало много снега, и выяснилось, что при Беглове это такое же страшное бедствие, как было при Матвиенко. Тут же появился канал «Петербургский снег» (@pitersnow) и стал рассказывать, как хорошо обстоит дело с уборкой. Потом возникла «Лопата Беглова», из которой утопавшие в снегу и падавшие на льду петербуржцы тоже должны были узнавать, как им повезло. В январе на проспекте Большевиков в Питере лопнула труба теплосети, кипятком женщине обожгло ногу. Креативные сторонники врио немедленно создали канал «Труба Беглова».

Два десятка новых телеграм-каналов ежедневно сообщали городу, как Беглов устраивает «ночные облавы» на коммунальщиков, как он выводит чиновников на снегоуборочные субботники и сам вместе с Любовью Совершаевой берет в руки лопату. Традиционная пресса тоже старалась. В конце января на телеканале «78», входящем в Национальную медиагруппу, вышло интервью врио губернатора, где уже он сам рассказал о своих будущих достижениях. А на улицах Питера люди продолжали пробираться через снежные заносы и ледяные торосы, ломали ноги, с крыш на них падали глыбы льда.

В рекламе существует такой закон: нет лучше способа окончательно загубить плохой товар, чем настойчиво хвалить его. Примерно это и произошло в Петербурге. Рейтинг Беглова, и без того невысокий, устремился к нулю.

И когда телевидение сообщило, что врио лично спас женщину в рухнувшем корпусе ИТМО, хохотали даже самые угрюмые.

Видимо, в Москве поняли, что с этим надо что-то делать. И 16 февраля стало известно, что Ярослава Игнатовского и других «политтехнологов Пригожина» было решено заменить.

Поэтому 26 февраля в Петербург и прибыла «тяжелая артиллерия» — ​представители администрации президента, которые будут курировать кампанию. С ними приехали новые политтехнологи. Некоторые из них, правда, не вполне удачно проявили себя в Приморье и Владимирской области на выборах в сентябре 2018-го, но считается, что в Петербурге все будет иначе.