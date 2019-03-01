Vostok — дело громкое

Московский городской суд 28 февраля отказался освободить из-под стражи основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». На заседании обвиняемый заявил, что его оговорили, и назвал причастных к аресту — совладельца банка «Восточный» Артема Аветисяна и акционера Шерзода Юсупова.

карточка процесса

Где: Московский городской суд. Кто: Майкл Калви. Статья: ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере»). Стадия: предварительное следствие. Грозит: до 10 лет лишения свободы.

Главу фонда Baring Vostok арестовали в середине февраля по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В ФСБ утверждают, что в феврале 2017 года Калви убедил акционера банка «Восточный» Юсупова принять у Первого коллекторского бюро акции компании International Financial Technology Group в счет долга в размере 2,5 млрд рублей. Калви, по данным следствия, вместе со своими партнерами предоставил ложный отчет, в котором рыночная цена акций была завышена и составляла 3 млрд рублей, в то время как реальная их стоимость составляла не более 600 тысяч рублей.

Помимо Калви, в деле фигурируют еще пятеро сотрудников компании, которые также находятся под стражей. В их числе партнеры Baring Vostok Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, советник главы правления Норвик Банка Алексей Кордичев и руководитель Первого коллекторского бюро Максим Владимиров. Им грозит до десяти лет лишения свободы. Свою вину они не признают. Мосгорсуд всем им также подтвердил арест.

…Слушания в Мосгорсуде 28 февраля начались с задержкой в три часа. Суд выяснил, что гражданину США Калви по закону полагается переводчик. Впрочем, когда специалиста нашли и возобновили процесс, стало понятно: переводчица не сильно компетентна. В итоге вопросы обвиняемому пришлось переводить одному из его адвокатов. Калви отвечал на русском с небольшим акцентом.

Защитники Калви Дмитрий Клеточкин и Дмитрий Савочкин просили судью Ольгу Александрову отменить решение Басманного суда Москвы. Адвокаты говорили о том, что спором между предпринимателями не должны заниматься силовые структуры. Они замечали, что вменяемое их подзащитному преступление относится к сфере предпринимательской деятельности, и по этой категории дел арест применяется в исключительных случаях.

«Никаких доказательств причастности Калви следствием не приведено, а суд не указал, почему нельзя избрать ему иную, более мягкую меру пресечения», — сказал Клеточкин.

По мнению его коллеги Савочкина, заключение американского предпринимателя под стражу — мера чрезмерная. Он предложил освободить Калви под подписку о невыезде, личное поручительство или перевести под домашний арест. По словам защиты, несмотря на серьезные ограничения домашнего ареста, это позволило бы Калви проконсультировать двух его детей перед предстоящим поступлением в университет.

Адвокаты представили около 40 поручительств за Калви со стороны разных предпринимателей и известных общественных деятелей, но озвучивать их имена на заседании не стали. Позднее стало известно, что одним из поручителей выступил глава «Роснано» Анатолий Чубайс, а также бизнес-омбудсмен Борис Титов (лично присутствовал на заседании).

Сам Калви участвовал в заседании по видео-конференц-связи из СИЗО «Матросская Тишина». Выглядел бледным.

До начала заседания улыбался, потом на лице его появилась серьезность.

«Я невиновен и не совершал никакие преступления. Baring Vostok неоднократно спасал банк «Восточный», — сказал он.

Бизнесмен полагает, что настоящей причиной его ареста стал крупный корпоративный конфликт, связанный с банком «Восточный». По словам обвиняемого, Baring Vostok подал иск в Лондонский арбитражный суд против Юсупова и Аветисяна из-за заключения банком нескольких сомнительных сделок. Сумма иска 17 миллиардов рублей. Калви отмечал, что все задержанные по этому делу выступают свидетелями по иску Baring Vostok к Аветисяну и Юсупову.

Основатель инвестфонда заверил Мосгорсуд, что не «хочет и не будет бегать» от следствия. Он пообещал, что будет неукоснительно соблюдать все условия домашнего ареста.

Сторона потерпевших полностью поддержала позицию следователя и прокурора. Они просили оставить решение Басманного суда без изменения, отклонив жалобу защиты.

«Мы уверены, что, находясь на свободе, господин Калви может и будет влиять на следствие», — сказал представитель банка «Восточный» Владислав Тепляшин.

Он настаивал, что Калви причастен к хищению денег, поскольку имел контрольный пакет акций и принимал ключевые решения в банке. Теплишин добавил, что Калви обвиняют «не в принятие решений о тех или иных сделках, а в хищении имущества», и его защита пытается «прикрыть предпринимательской деятельностью обычное мошенничество».

Судья Александрова согласилась с доводами потерпевших, следствия и прокуратуры. Таким образом, основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви останется в СИЗО как минимум до 13 апреля.

Ранее фонд Baring Vostok направил открытое письмо на имя президента Владимира Путина с просьбой взять под личный контроль уголовное дело в отношении Калви и других фигурантов. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что «вмешиваться в следственные действия» президент не может.