Трамп и Ким ошиблись в расчетах

Сократив на день визит в Ханой, лидер КНДР Ким Чен Ын в субботу прибыл в кавалькаде черных «Мерседесов» на вьетнамскую пограничную станцию Донгданг, где немедленно пересел в свой знаменитый бронепоезд и отправился в многодневный обратный путь на север Кореи через территорию дружественного Китая. Можно не сомневаться, что пхеньянский руководитель пребывает сейчас не в лучшем расположении духа — его долгожданная вторая встреча с президентом США Дональдом Трампом завершилась в Ханое невероятным провалом. Или, вернее, неожиданным отсутствием хотя бы декоративных договоренностей.

В Токио нынешний американо-северокорейского саммит ожидали со страхом — большинство экспертов полагали, что экспансивный Трамп на новой встрече с товарищем Кимом наделает глупостей и пойдет Пхеньяну на легкомысленные уступки. Вьетнамское свидание лидеров США и КНДР было плохо подготовлено: представители двух стран на рабочем уровне встречались мало и, как теперь стало известно, так и не смогли заранее наметить точки возможного сближения позиций.

Трамп делал ставку на свою интуицию и талант жесткого переговорщика, который он в себе очень ценит.

Президент США явно надеялся переломить товарища Кима и добиться от него таких уступок, которые можно было бы выдать за дипломатическую победу исторического масштаба.

Однако этого не случилось: пхеньянский лидер на переговорах в Ханое предложил в качестве самого большого подарка лишь ликвидацию ядерного центра Йонбен в 80 км к северу от столицы КНДР. Там находится выработавший свой ресурс реактор, который использовали для получения плутония, завод по его обогащению и некоторые другие мощности.

Все они давно устарели и, как полагают в Токио, не представляют критической ценности. Кстати, реактор в Йонбене Пхеньян еще при отце нынешнего лидера КНДР предлагал взорвать в обмен на масштабную международную экономическую помощь. Сейчас за уничтожение объекта Ким Чен Ын потребовал отмены ключевых и очень болезненных экономических санкций, введенных в отношении КНДР Советом безопасности ООН. Они, в частности, запрещают закупать у Пхеньяна все его основные экспортные товары, включая уголь, текстиль и морепродукты. Резко ограничены поставки на север Кореи нефти, бензина и солярки. Пхеньян, конечно, пытается обходить такие ограничения путем контрабанды, однако санкции ООН держат его экономику на голодном пайке.

Их отмена, по американским подсчетам, была бы равносильна предоставлению экономической помощи на многие миллиарды долларов. На переговорах в Ханое Трамп, как сообщается, прямым текстом заявил, что пойти на это можно только в обмен на реальную ликвидацию ядерного потенциала КНДР, которая помимо центра в Йонбене имеет еще более десятка других более современных объектов, в том числе предприятия по производству обогащенного урана, сборке баллистических ракет и т.д.

Говорить на эту тему товарищ Ким отказался — как и об уничтожении имеющихся у него ядерных зарядов и средств их доставки. Как полагают эксперты в Токио,

до начала саммита он явно был уверен, что азартный Трамп ради остро необходимой ему дипломатической победы все же согласится на какую-то сделку, сопровождаемую отменой хотя бы части санкций.

Однако Ким Чен Ын просчитался — на переговорах от президента США практически ни на шаг не отходили госсекретарь Майк Помпео и помощник по национальной безопасности Джон Болтон. Именно Болтон, по японским данным, убедил Трампа в том, что легковесная сделка нанесет ему куда больше ущерба, чем демонстративный срыв переговоров. В результате 28 февраля, на второй день саммита, президент США хлопнул дверью и даже отказался от совместного обеда с Ким Чен Ыном, который приготовили искусные повара в ханойском отеле «Метрополь».

Белый дом официально объявил об отсутствии договоренностей, но выразил надежду на скорое продолжение диалога, что, честно говоря, вызывает большие сомнения. Трамп с подачи своих советников очень высоко поднял планку возможной договоренности, а Пхеньян идти на полное ракетно-ядерное разоружение явно не собирается. Теперь, как полагают, он, скорее всего, возьмет паузу и будет решать вопрос о том, следует ли опять идти на обострение, то есть на возобновление ядерных взрывов и пусков баллистических ракет. На такую вероятность уже прозрачно намекнули в Ханое сопровождавшие Ким Чен Ына высокопоставленные дипломаты.

В любом случае поведение Трампа на саммите уже горячо приветствовало правительство Японии — оно жестко выступает за полную ликвидацию ракетно-ядерного потенциала КНДР в проверяемой и необратимой форме. Неудачей саммита расстроены в Сеуле: президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин как левый националист ратует за развитие братского сотрудничества с соотечественниками на коммунистическом Севере, однако такие планы невозможно осуществить при сохранении санкций Совбеза ООН.

И, как полагают в Токио, провалом в Ханое больше всех доволен Китай.

Неудача прямого американо-северокорейского диалога вновь подчеркнула важность Пекина как посредника при таких контактах. Северная Корея после афронта в Ханое будет вынуждена еще больше искать поддержки и защиты у Китая как у своего главного экономического партнера и единственного военного союзника. Неудача дипломатии Трампа показывает и американцам, что на строптивых товарищей в Пхеньяне надавить можно только с помощью Пекина, который имеет реальные рычаги воздействия на Северную Корею.

Кстати, за маршрутом движения бронепоезда товарища Ким Чен Ына сейчас тщательно следят заинтересованные эксперты: многие считают, что по дороге домой он может завернуть в китайскую столицу, чтобы выслушать советы от руководства КНР.