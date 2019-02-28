Без прорывов. А так хорошо начиналось!

Вторую встречу президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Ханое оба участника еще до начала переговоров назвали «отличной». Но все изменилось буквально в последний час второго дня переговоров. Трамп и Ким Чен Ын не подписали никакого соглашения (подписание планировалось в районе 10 часов по Москве, в 2 часа по Вашингтону), совместный рабочий ланч двух лидеров тоже не состоялся.

Президент США еще утром в четверг говорил, что все идет отлично. Но одновременно отметил, что не стоит торопиться, скорость — не главное, «я заключу правильное соглашение в правильное время». Пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс заявила, что стороны продолжат переговоры уже в другом формате. Хорошая мина при плохой игре? Подробности узнаем позже.

В исторической достопримечательности вьетнамской столицы — отеле «Метрополь», где проходили переговоры, в разные годы останавливались Чарли Чаплин и Грэм Грин, Сомерсет Моэм и Джейн Фонда. Здесь находятся памятные таблички, посвященные знаменитым гостям. Журналисты уверенно прогнозировали: теперь появятся новые — с именами Трампа и Ким Чен Ына.

Подписав соглашение о денуклеаризации Корейского полуострова, оба лидера могут рассчитывать не только на таблички, но и на Нобелевскую премию мира.

Во всяком случае, журналистский корпус в 3500 человек, аккредитованных на саммите, отмечал, что и американский президент, и северокорейский лидер международной награде будут рады.

«Продолжим работу»

Президент Трамп и госсекретарь Помпео вышли к журналистам, чтобы объяснить причину преждевременного окончания переговоров. Трамп отметил, что взгляды Ким Чен Ына на денуклеаризацию не совпадают с взглядами Вашингтона. Лидер КНДР хотел «полного снятия санкций» и предложил взамен некоторые шаги, но, как отметил Трамп, в этой ситуации стороны решили, что существующие варианты недостаточно хороши, соглашение заключить невозможно.

«Ким Чен Ын — это, конечно, личность, у него есть характер», — сказал американский президент, назвавший тем не менее переговоры в Ханое «продуктивными».

Главный позитивный итог: лидер КНДР заверил Трампа, что корейские ядерные испытания не будут возобновлены. «Ким не готов идти так далеко, как мы от него ждали, — признал госсекретарь Майк Помпео, — однако мы лучше понимаем позиции друг друга. Мы добились прогресса, позиции ближе, чем год назад, команды продолжат работать, я надеюсь».

Читайте также Подземные базы товарища Кима. У Трампа пока не получается разоружить КНДР

Движение вперед

Ничто не обещало такой «оборванной концовки». Скептики напоминали, что Трамп зарекомендовал себя в стране и в мире как чрезвычайно жесткий переговорщик, а личность Кима оставалась загадкой на фоне невероятных слухов и страшных новостей из КНДР, многие из которых оказались на деле фейком. Но исторический опыт северокорейских лидеров тоже был не в пользу заключения соглашения.

Первый день стал сплошным обменом комплиментами. Трамп назвал Кима-третьего «великим лидером» и сказал, что надеется помочь ему достичь «огромного» экономического будущего для Северной Кореи, потенциал которой «невероятен и безграничен». Наглядный пример для КНДР — бурный экономический рост Вьетнама, страны-хозяйки саммита. Дональд Трамп проиллюстрировал товарищу Киму, как все может сложиться для Пхеньяна в случае отказа от ядерного оружия. В канун саммита Трамп и президент Вьетнама Нгуен Фун Чонг подписали торговые соглашения почти на 20 млрд долларов. Они включают контракты для вьетнамских авиакомпаний на покупку ста самолетов Боинг-737, десяти Боинг-787 и других американских технологий.

Фото: Reuters

Дилемма этого саммита:

— «денуклеаризация Северной Кореи» в обмен на снятие американских санкций и обещание инвестиций

— или ослабление санкций, для чего достаточно просто «отказа КНДР от проведения ядерных испытаний (то, что уже сейчас фактически происходит. — А.П.) и разработок ядерного оружия».

Как оказалось в итоге, одна сторона требует слишком многого, а другая готова взамен пойти недостаточно далеко.

Американские эксперты отмечали, что обладание ядерным оружием — это гарантия безопасности существующего в КНДР режима. Скептики не верили, что Ким Чен Ын согласится на денуклеаризацию.

Больше всего нервничают по поводу ядерного оружия Пхеньяна соседи — Южная Корея и Япония. США держат десятки тысяч военнослужащих в обеих странах. Но в Пхеньяне раньше утверждали, что у КНДР достаточно мощные ракеты, чтобы достичь материковой части США. В последние годы также усилилась угроза кибератак со стороны КНДР.

К тому же США и Северная Корея формально находятся в состоянии войны. В 1953 году Корейская война закончилась формальным прекращением боевых действий — перемирием, но мирный договор так и не был подписан. Одной из тем переговоров, как ожидалось, было возвращение останков американских солдат, погибших в той войне. Северная Корея передала 55 коробок с предполагаемыми останками солдат США сразу после первого саммита. Чего от этой встречи точно не ожидалось, это разговора о правах человека. Правительство КНДР осуществляет полный контроль над жизнью людей.

По данным организации «Всемирная продовольственная программа», в Северной Корее более 10 миллионов человек недоедают.

Восемь месяцев тому назад, на первом саммите в Сингапуре, сам факт встречи президента США и главы КНДР стал событием, заключительный документ был только декларацией о намерениях «жить в мире», без конкретных деталей и даже без определения, что такое «денуклеаризация». В этот раз не ограничились формальной встречей и ужином. Кстати, во время «великолепного» (по словам Трампа) ужина лидеры США и Северной Кореи отведали коктейль из креветок под соусом «Тысяча островов», маринованную вырезку на гриле с корейской капустой кимчи внутри груши, десерт «Шоколадная лава» и пунш из сушеной хурмы и меда. За столом Трамп сказал журналистам: «У нас состоялся такой разговор, что вы бы заплатили, чтобы его услышать». Ким Чен Ын похвалил Трампа за «смелое решение» начать с ним диалог.

Главное отличие от саммита в Сингапуре — в Ханое был второй день, посвященный переговорам по «сути вопроса», выработке плана (по-дипломатически — «дорожной карты») ядерного разоружения Пхеньяна. Состоявшиеся накануне двусторонние консультации внушали осторожный оптимизм. Американцы, во всяком случае, дали понять, что о чем-то уже договорились, движение вперед состоится. Теперь они вновь говорят об «осторожном оптимизме». Но в этот раз соглашение вообще не подписано.

Коэн испортил настроение

Американские СМИ отмечают, что встреча в Ханое должна была стать «великим дипломатическим триумфом Трампа», главным событием, которое может привести к разоружению «опасной нации» и одновременно обеспечить 45-му президенту США жизненно важную политическую победу. Но после первого дня саммита внимание американской прессы переключилось на другую тему — на протяжении семи часов на слушаниях в Конгрессе бывший адвокат и вице-президент Trump Organization Майкл Коэн, отвечая на вопросы законодателей, назвал президента «расистом», «мошенником» и «обманщиком» и утверждал, что Трамп нарушал закон.

Майкл Коэн. Фото: Reuters

Бывший помощник ранее признал себя виновным во лжи Конгрессу и в нарушениях финансирования избирательной кампании и был приговорен к трем годам тюрьмы. В твиттере уже из Ханоя Трамп снова написал, что его бывший адвокат «лжет, чтобы сократить свой тюремный срок». Трамп написал также, что Коэн был «одним из многих его адвокатов». Однако американские СМИ отмечают, что именно ему поручались деликатные секретные миссии (например, договариваться с бывшими любовницами), Коэн был для Трампа, как сейчас говорят, «адвокатом-решалой» (по-английски — fixer).

На слушаниях Майкл Коэн заявил, что Трамп заранее знал об утечке и предстоящей публикации WikiLeaks электронных писем с взломанного сайта Национального комитета Демократической партии. Трамп занимался планами строительства небоскреба в Москве даже во время своей президентской кампании. Бывший адвокат, которого на днях Верховный суд США лишил звания, показал в Конгрессе, что вопреки неоднократным заявлениям Трампа, тот заранее знал о встрече в Трамп-тауэр на Манхэттене между его помощниками и юристом из России, обещавшей предоставить «грязный» компромат на Хиллари Клинтон.

Всего один пример из богатой памяти бывшего помощника. Как известно, Трамп по медицинским показаниям получил отсрочку от призыва в армию во время Вьетнамской войны. Коэн говорит, что Трамп не мог предоставить никаких медицинских карт и сказал: «Вы думаете, что я так глуп, я и не собирался во Вьетнам». Воспользовавшись моментом, Коэн обратился к президенту, находящемуся от него за тысячи километров:

«Мне кажется, в этом есть ирония, президент Трамп, что вы сейчас во Вьетнаме».

Кстати, сторонники Трампа обвинили Демпартию в том, что показания Коэна (единственные открытые слушания, которые видели миллионы американцев, еще два раза экс-помощник давал показания комитетам в закрытом режиме) были назначены специально в день саммита во Вьетнаме.

Показания Коэна для американской прессы полностью затмили саммит. Как только у журналистов появился «доступ к телу», на первой же съемке встречи лидеров (фотопротокол) Трампа немедленно спросили о Коэне. Он покачал головой и поморщился, а Белый дом запретил четырем американским журналистам из президентского пула присутствовать на ужине Трампа с Ким Чен Ыном, сославшись на «деликатность момента». Ассоциация корреспондентов, аккредитованных при Белом доме, выступила с протестом, назвав это решение «капризом» и потребовав, чтобы доступ журналистов больше «не сокращали».

Второй день саммита завершился неожиданно быстрее, чем планировалось. И на итоговой пресс-конференции вопросы журналистов «что теперь будет?» затмили тему бывшего адвоката, тем более что Трамп ничего нового про Коэна не сказал.

И все же скорее сделано два шага вперед и один назад, чем наоборот. Еще относительно недавно стороны обзывали друг друга «маленький человек-ракета» и «испуганная лающая собака» и Трамп грозил Корее «огнем и яростью».

Работа дипломатов, скорей всего, продолжится, но до Нобелевки лидерам двух стран еще очень далеко.