Смех господень

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ВИЗИРЬ (говорит с демонической усмешкой, подмигивая обоими глазами по очереди):

— Я вижу все духовными очами. Я понимаю, как и большинство, что мы еще находимся в начале эпохи долгой имени Его. В открытую не стану биться дверь я и западного лоска не хочу. Мы тут живем по принципу доверья: так жертва доверяет палачу. Глубинный люд не слушает подонка, весь лепет либералов — чепуха, и это после Путина надолго.

ГОСПОДЬ:

— Надолго? После Путина? Ха-ха.

ФИЛОСОФ (посасывая трубку, наслаждается знанием нескольких слов):

— Весь мир спешит под Путина — спасаться. Задумайтесь — ведь он один почти стоит у диктатуры англосакса, у гидры многоглавой на пути; являет он собой альтернативу растленному корректностью уму, феминитиву и деривативу, и много вообще еще чему. И чтобы дать урок гниющим Штатам, прибежищу всемирной требухи, мы до конца отстроимся в тридцатом…

ГОСПОДЬ:

— Отстроитесь? В тридцатом? Вы? Хи-хи.

ОППОЗИЦИОНЕР:

— Народ не хочет правды и свободы, он хочет колбасы и простоты. Быть может, есть нормальные народы, но в целом демократии кранты.

Народ не примет перестройку нашу, мы пугала для большинства людей, и чтоб совсем не угодить в парашу, перехожу на Рашу я тудей.

Добро нельзя в России делать снизу, оно творится только наверху, припомните Чулпан, а также Лизу…

ГОСПОДЬ:

— Кранты? Добро? Россия? Ты? Ху-ху.

ЭМИГРАНТ:

— Сменить режим — не главная заслуга. Есть вещи пострашнее эполет. Придут детишки путинского круга и будут тут рулить хоть сорок лет. У этих вовсе принципов не будет, как водится у истинных свинят. Они для вида Путина осудят, но власть и капиталы сохранят. Они полны морального уродства, с младенчества погрязли во грехе. Народ же это стерпит и утрется.

ГОСПОДЬ:

— Народ? Детишек? Сорок лет? Хе-хе. Послушайте, начитанные дяди, питомцы полурынка и совка, рыдальцы, теоретики и (пропуск), заложники-наложники ЧК, опутанные кляузой и ложью, ломающие дряхлую комедь, забывшие завет и правду Божью, и мне ли вас, щенки, не пожалеть! Гадания и слезы бесполезны. Грешно полемизировать с дитем. Россия снова вылезет из бездны своим непредсказуемым путем. Не верьте совратителям и сплетням, она не безнадежна, не плоха, прислушайтесь к своим двадцатилетним и их недоумениям…

ВСЕ:

— Ха-ха!

ГОСПОДЬ (упрямо):

— Но мне видней. Спадет недолгий морок — вы снова не узнаете страну. Какие двадцать лет, какие сорок! Ты взвешен на весах…

ВСЕ:

— Ха-ха!

ГОСПОДЬ:

— Ну-ну.