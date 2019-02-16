Дима сказал: «Почитай-ка мне стансы,

А я спою золотые романсы».

Владимир Соколов

Если смотреть на Россию, браточки, —

Все тут зависит от выбора точки.

Дома нормально, а глядя извне —

Всех соблазняем и сами в овне.

Если смотреть на Россию элитно —

Все неолитно и все монолитно.

Если из прошлого — сумрачный край.

Если смотреть из грядущего — рай.

Если смотреть на Россию снаружи —

Чередование лужи и стужи,

Всюду репрессия, глушится звук,

Всюду агрессия, телик, фейсбук.

Злобные монстры по улицам ходят,

Всех ненавидят, инвесторов содют —

Сами же их собирают в Сочах —

И забирают, чтоб бизнес зачах.

Если смотреть изнутри на Россию —

Трудно заметить ее агрессИю:

Тихие люди, умеренный труд,

Телик не смотрят, в фейсбуке не срут.

Только не помни, что ты современник,

И закупайся, не глядя на ценник,

И научись, опускаясь в кровать,

Прожитый день навсегда забывать.

Первая оттепель, легкие тучки —

Тихое счастье, как после получки,

Или, пожалуй, как после тюрьмы,

После опять не добившей зимы.

Глядя извне — ожиданье расплаты,

Вечное чувство, что все виноваты;

Глядя внутри — глубина тишины,

Мартовский морок, что все прощены.

Так же, когда это кончится снова

(Это ведь кончится, честное слово), —

Выйдем наружу, ледком захрустим,

Все мы забудем и все мы простим.

Все мы простим кособокому дому,

Сами себе и кому-то другому —

Так приспособлен российский пейзаж

Для умилений, пропаж и продаж.

Если смотреть на Россию снаружи —

Это жена при безжалостном муже;

Если смотреть на нее изнутри —

Этих супругов как минимум три:

Первый — естественный, официальный,

Рядом — общественный, тайный, навальный,

Третий — незримый, как сам сатана:

Только ему-то она и верна.

Если смотреть на Россию снаружи,

Хочется вечно кричать: «Почему же?!»

Если смотреть на нее изнутри —

Все как обычно: терпи и твори.

Если смотреть на Россию снаружи —

Трудно придумать чего-нибудь хуже.

Так что смотри на нее изнутри —

Или, пожалуй, совсем не смотри.