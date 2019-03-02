29-я Всемирная зимняя универсиада завершает цикл грандиозных спортивных событий, право на проведение которых Россия получила до начала 2014-го года.

Красноярск успел вскочить в последний вагон — единственный кандидат на проведение зимнего студенческого форума (швейцарский кантон Вале снял свою заявку) получил статус проводящего Игры-2019 в ноябре 2013-го. Как бы дело обернулось несколькими месяцами позже, можно только догадываться.

Позади уже была Всемирная летняя универсиада в преобразившейся Казани, уже накатывали золотые во всех отношениях сочинские Олимпийские игры, впереди маячил мундиаль-2018, и Красноярск не без оснований рассчитывал, что и ему что-то перепадет от федерального пирога.

Правда, геополитический фон, начиная с марта 2014-го, менялся стремительно и неотвратимо, с фоном спортивным тоже что-то пошло не так. Россия по-прежнему демонстрировала свою готовность сделать все в лучшем виде, но на мундиале сильно поиздержалась, а желаемый эффект предстать страной исключительно миролюбивой, открытой и доброжелательной оказался слишком кратковременным. Грандиозные спортивные форумы были рассчитаны на одно, а политика страны, увы, — совсем на другое. Да и с деньгами стало как-то туговато.

Но последний парад надо было так или иначе проводить, машину запустили еще в январе 2014-го, и все эти пять лет Красноярск с переменным успехом осваивал 50 миллиардов федеральных и 30 миллиардов своих региональных рублей. Универсиада была объявлена «экономной и бережливой». 13 объектов инфраструктуры и 21 спортивный объект, конечно, влетели в копеечку, но то, что «здесь вам не Сочи», стало ясно достаточно быстро. В Сочи во имя Игр побеждали природу и климат, не жалея денег, а в экологически неблагополучном (мягко сказано) Красноярске как-то приспособились под суровые реалии, постаравшись максимально и на привычно российский лад облагородить пространство будущих Игр.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Происходящее в городе и окрестностях в последние годы и особенно месяцы и дни породило множество нелицеприятных комментариев, хотя власти всеми силами старались продвигать программу лояльности. Смеяться и плакать было от чего: от втыкаемых в трубы срубленных елок до выдачи частным домовладельцам экологически чистого бесплатного топлива в количестве 15 мешков по 20 кг, от установления на горе почти 50-метрового Поклонного креста до укрытия подтаявшего снега синтепоном.

Где-то подлатали, где-то подкрасили, что-то закрыли баннерами и заборами — но подобный аврал традиционен, изумрудная после покраски трава перед генеральским визитом — давно не миф, и не только для армии, красноярское ноу-хау разве что елки-палки да экологические брикеты. То, что хвойные одновременно и сажали (правда, ничего, что зимой?), а синтепон положили для укрытия предыдущих посадок и желания как-то уменьшить количество грязи, уже дела не меняло.

Рассчитанная на привлечение горожан и гостей в Парк универсиады фраза «каждый посетитель может побывать в виртуальной реальности» нынче сгодится и для всего Красноярска.

Но это же не помешало принять высокого гостя (Владимир Путин не был в Красноярске два года), гордиться сделанным, с балалайкой и гармошкой встретить всемирный студенческий праздник, впервые принимаемый Россией зимой, пусть и не календарной, да еще и с оттепелью. Есть же в енисейской Сибири люди, и немало, которые в основном довольны свалившимся на город счастьем, ну так — вперед, к медалям и свершениям во славу российского спорта!

Медалей будет много, состав у России чемпионский, делегация самая большая — 296 человек. 11 видов спорта, в том числе два новых и для Красноярска совсем не экзотических: хоккей с мячом и спортивное ориентирование. 76 комплектов наград, 59 стран (правда, некоторые представлены всего одним спортсменом), почти три тысячи непосредственных участников, так что некоторые рекорды уже установлены.

Перед церемонией открытия на «Платинум Арене» стартовал канал «Матч Страна», патриотический пафос к вечеру достиг желаемого накала, шоу готовили два года: надо было поражать мир, как и полагается последнему параду.

Насчет «последнего» — это не пессимизм, это реальность. Не виртуальная.