Социология войны

Большинство россиян уже несколько лет считают Америку врагом № 1 для России. Теперь же и количество американских граждан, считающих Россию враждебным государством, приближается к половине. Если для политиков происходящее в отношениях между странами может выглядеть дипломатической игрой, то люди, похоже, искренне начинают верить в возможный военный конфликт двух ядерных держав. Все это затем передается обратно от избирателей к политикам и параллельно к военным.

Новый опрос агентства Gallup в этом смысле оказался более чем показательным. Когда задавали вопрос: «Какую страну в мире вы считаете величайшим врагом Соединенных Штатов сегодня?» — Россию с 2005 по 2012 год называли не более 3% опрошенных. Затем рост пошел в геометрической прогрессии. В 2014 году этот показатель увеличился до 9%, а в 2018-м — до 19%. Первые места уверенно занимали либо Китай, либо Северная Корея, которую в прошлом году по понятным причинам (прямые угрозы США термоядерным оружием, запуск ракет в сторону Японии) врагом № 1 посчитали 51%. Сейчас в отношении России произошел качественный скачок.

В этом году главным врагом США нашу страну посчитало уже 32% американцев, Китай и КНДР отошли на второй план.

Еще более впечатляющим оказалось мнение американских граждан по другому вопросу: «Считаете ли вы военную мощь России критической, важной или не важной угрозой жизненным интересам Соединенных Штатов в ближайшие 10 лет?» Здесь опять существенный скачок за несколько лет. Важной военную мощь России начиная с 2014 года (это самые ранние данные по этому вопросу) считали от 41 до 53% респондентов. Теперь уже 52% респондентов считают военную мощь России «критической», причем, еще раз подчеркнем, именно «для жизненных интересов США». Что это, если не страх военного противостояния.

Что касается настроений российских граждан, то по поводу «критической» военной мощи США среди россиян опрос впрямую не проводился, но, по данным Левада-центра, в 2016 году уже большинство россиян (около 70%) считали, что США представляют угрозу для других стран. А вот по поводу враждебно настроенных к России стран опросы проводились: последний — Левада-центром в июне прошлого года. На первом месте стабильно США. Цифры выше, чем у американцев, понятно. Но нарастающая динамика в последние годы похожая.

С 2006 по 2013 год США врагом считали от 33 до 45% опрошенных. С 2014 по 2017 год — от 69 до 73%. А в 2018-м эта цифра подскочила до 78%.

Очевидно, что нагнетание страхов, а с другой стороны — воинственных настроений напрямую связано с целенаправленным информационным потоком, который ежедневно обрушивается на головы граждан с той и другой стороны.

Конечно, на результаты соцопросов повлияли военные события в Сирии, где Россия и США, поддерживая разные стороны сирийского конфликта, временами находились на грани военного столкновения. И безусловно, апогеем для обеих сторон стала, конечно, демонстрация в ходе прошлогоднего президентского послания Федеральному собранию роликов, моделирующих удар новых дальнобойных ракет по территории США.

Гражданам в нынешних условиях изощренной пропаганды уже совсем не понять: то ли все происходящее просто пропаганда и белый шум, то ли это реальные военные планы.

Бесконечные санкционные козни Трампа и Конгресса в российском телеэфире дополняет собой бесконечный Путин в американском. Появляются новости о вхождении американского военного корабля в Черное море, а дальше комментарии некоего капитана запаса о том, что «два наших корабля спокойно потопят» этот эсминец, «несмотря на его серьезное ракетное вооружение». Появляются новости об американских самолетах-разведчиках, летающих над территорией России, притом что большинство граждан и не подозревают, что эти полеты и раньше бывали по Договору об открытом небе 1992 года. Наконец, на российских телеканалах эксперты обсуждают мощность российских ядерных ракет, куда и как быстро они могут долететь на территории США. И вроде ведь все озабочены защитой отечества, считая противоположную сторону потенциальным агрессором.

Что примечательно, данные Gallup коррелируют с опросами, которые проводились в годы холодной войны. Например, в то, что от СССР исходит прямая военная угроза, в 1978–1981-м годах верили от 18 до 39% опрошенных. В СССР же традиционно, как мы помним, большинство считало США главным реальным врагом.

Эксперты совершенно справедливо отмечают, что нынешняя ситуация «холодного» противостояния хоть и похожа на ту, что была 40–50 лет назад (не считая Карибского кризиса), но гораздо опаснее, с учетом реальной угрозы расторжения прежних договоров ядерного разоружения, а также с учетом качественно нового технологического развития военной и информационной сфер.