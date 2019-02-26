По Пентагону «Цирконом»!

Дмитрий Киселев — глава информационного агентства «Россия сегодня» и ведущий программы «Вести недели» в воскресном эфире телеканала «Россия 1», назвал цели российских ракет «Циркон» на территории США.

Это произошло спустя несколько дней после того, как президент России Владимир Путин объявил, что страна готова к новому кризису «типа Карибского», если США захотят его создать, и пригрозил разместить сверхзвуковое ядерное оружие на кораблях и подлодках вблизи американских территориальных вод.

«Совпадение? Не думаю» — как любит говорить вышеназванный обозреватель, большой начальник СМИ.

Если потребуется, Россия сможет нанести ракетный удар по США в течение пяти минут, используя новую «неуязвимую» сверхзвуковую ракету, сообщил Дмитрий Киселев.

«Это тот ведущий, который однажды сказал, что Москва может превратить США в радиоактивный пепел», — напоминает New York Post. «Он известен тем, что любит в своих программах воинственную экстремальную риторику», — объясняет, одновременно успокаивая своих читателей, Newsweek.

Цитата из передачи о целях для «Цирконов»:

«На восточном побережье США это Пентагон: там высшие органы управления вооруженными силами США и комитет начальников штабов. Кэмп-Дэвид: правительственный пункт управления, где предусмотрено нахождение президента США. Форт Ричи в штате Мэриленд: запасной пункт управления президента США и командный центр Комитета начальника штабов. Пока так. На западном побережье это МакКлеллан в Калифорнии: там находится управление стратегическими наступательными вооруженными силами. И Джим Крик в штате Вашингтон: пункт управления ядерными силами».

«Это те самые центры принятия решений, о которых говорил Путин», — заявил в эфире Киселев. Так конкретно Западу не угрожал даже Хрущев.

Газета New York Post провела оперативную «фактическую проверку» и отмечает, что в списке «целей», которые Киселев назвал «президентскими, или военно-командными» центрами США, Fort Ritchie, военный учебный центр в Мэриленде, закрытый в 1998 году; McClellan, база ВВС США в Калифорнии, закрытая в 2001 году; и Jim Creek, военно-морская база связи в штате Вашингтон.

В Кремле отметили, что «не вмешиваются в редакционную политику телеканалов», даже финансируемых государством, и не несут ответственности за телевизионные сюжеты. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Путин не уточнял в своем послании Федеральному собранию, куда именно будут нацелены российские ракеты.

Новая вспышка воинственной риторики связана с выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, подписанного Рейганом и Горбачевым в 1987 году. Вашингтон обвинял Москву в нарушении Договора и разворачивании новой ракетной системы в течение нескольких лет. США предложили России отказаться от этой системы, потребовали проверки и, получив отказ, 2 февраля официально приостановили участие в Договоре. В свою очередь, российская сторона называет американцев нарушителями Договора. Россия объявила, что приостанавливает его действие одновременно с Америкой — со 2 февраля.

В 48-страничном докладе Конгрессу «О выполнении Россией Договора о РСМД» отмечается, что еще в 2013 году администрация Обамы указывала российским партнерам о необходимости соблюдать соглашение. В ежегодных докладах Госдепартамента в 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годах отмечалось, что Россия не выполняет обязательство «не иметь, не производить и не проводить летных испытаний крылатой ракеты наземного базирования с дальностью полета от 500 до 5500 км, а также не иметь и не производить пусковые установки таких ракет».

Ракетой, нарушающей договор, американцы называют 9M729. Россия уже установила около сотни таких ракет, пишут здешние эксперты.

Ракета 9М729 в выставочном павильоне КВЦ «Патриот» в Московской области. Фото: РИА Новости

«Но считать-то они умеют»: американские официальные лица, не комментируя журналиста Киселева, откликнулись на послание президента Путина Федеральному собранию РФ. Госсекретарь США Майк Помпео в воскресенье дал интервью нескольким телеканалам по текущей политике. Говорили в основном о предстоящей второй встрече президента Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, о выводе войск из Сирии, выборах в Израиле и на другие темы. Всегда благосклонный к нынешнему президенту канал Fox вообще не спросил про Россию.

Что только подтверждает: ажиотажа и тревоги в американских СМИ послание Путина не вызвало.

Госсекретаря первым о нем спросил журналист CNN, назвавший угрозу, прозвучавшую в речи Путина, «страшной» и удивившийся тому, что никто из администрации Трампа на слова российского президента не откликнулся. Помпео ответил в духе фильма «Твин Пикс»: «Все не так, как кажется».

«Много шума из Москвы, это точно. Я думаю, что шумиха нацелена на то, чтобы скрыть основную проблему. Он (Путин) говорил о решении Америки выйти из Договора по ракетным системам средней и малой дальности. (Но это) русские нарушили этот Договор. На самом деле было только два участника Договора, русские его нарушили. Не было никакого смысла для американского народа страдать от ограничений по Договору, учитывая, что русские решили, что они не будут продолжать придерживаться его ограничений. Теперь пришло время выяснить, как двигаться вперед и найти решение. Владимир Путин решил не делать этого. Его «шум» (другое значение слова bluster — «хвастовство, бахвальство». — А.П.) направлен на то, чтобы попытаться убедить мир, вбить клин между Соединенными Штатами и Европой. [Однако] европейцы полностью поддержали наше решение, и мы будем вместе двигаться вперед в обеспечении безопасности народа Соединенных Штатов».

В Пентагоне заявили, что угрозы Путина только помогли объединить НАТО. «Каждый раз, когда Путин выступает с напыщенными угрозами и рекламирует свои новые устройства судного дня, он должен знать, что он только усиливает решимость НАТО работать вместе для обеспечения нашей коллективной безопасности», — заявил представитель Пентагона Эрик Пэхон.

«Подхрюкивающие» это только подтверждают. По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, все члены организации считают, что Россия нарушила условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Генсек альянса несколько раз в течение последних недель объявлял о том, что никакого размещения наземных ядерных ракет в Европе не планируется. Пока Пентагон не планирует развертывать в Европе крылатые ракеты. В этом месяце это еще раз подтвердила замгоссекретаря США Андреа Томпсон, занимающаяся вопросами контроля над вооружениями и международной безопасностью.

Цель — внести раскол между союзниками не достигнута, констатирует бывший посол США в Москве Александр Вершбоу в интервью VOA: «Угрожающая часть речи, определенно, была более сильной на этот раз, чем даже в прошлом году, когда Путин сопровождал свой рассказ мультфильмами… Говоря о вооружениях, он выглядел оживленно, ему нравится рассуждать о ракетах..

На месте российских граждан я бы задался вопросом, стоит ли тратить столько денег на вооружения при снижающемся уровне жизни».

Дональду Трампу, частенько в своем твиттере комментирующему американские информационные телепрограммы и их ведущих, о «Вестях недели с Дмитрием Киселевым», видимо, не доложили. Впрочем, глава Белого дома предпочел никак не комментировать даже российского президента, что говорить тогда об обозревателе аналитической программы?