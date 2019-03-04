«Прорусскость — это уже не такая проблема»

В Эстонии в это воскресенье прошли парламентские выборы. Традиционно защищающая интересы русскоязычного населения Центристская партия, которая до этого два с половиной года занимала большинство мест в парламенте и правительстве и определяла политику страны, заняла второе место, уступив всего один мандат либеральной Партии реформ. Неожиданно высокий результат показала консервативная народная партия EKRE, выступающая с резкими националистическими лозунгами и выступающая против евроинтеграции, — она заняла третье место.

Победители и проигравшие

Один из лидеров избирательного списка центристов, председатель городского собрания Таллина Михаил Кылварт назвал второе место «техническим поражением» — по его словам, высокие рейтинги партии убедили ее сторонников в неминуемой победе, поэтому некоторые избиратели просто не дошли до участков. Действительно, в тех регионах, где традиционно проживает больше всего русскоязычного населения — в первую очередь, это восточный регион Ида-Вирумаа, — явка в этот раз была ниже, чем на предыдущих выборах.

По мнению политолога Пеэтера Тайма, поражение центристов объясняется не только низкой явкой, но и их политикой в течение двух с половиной лет, в первую очередь, «налоговым хаосом», который они создали.

«Они проводили политику постоянного поднятия акцизов, — рассказал Тайм «Новой газете». — Эстония в последний несколько лет — мировой лидер в росте цен практически на все.

По сравнению с Норвегией, которая всегда была дорогой страной, цены в Эстонии уже не кажутся высокими».

При этом, по словам политолога, тот факт, что партия потеряла только один мандат, а не больше, по сравнению с предыдущими выборами, — заслуга русскоязычных избирателей.

Центристская партия позиционирует себя как единственный защитник интересов русскоязычного меньшинства,

поэтому русские, даже будучи недовольными ее экономической и налоговой политикой, все равно отдают голоса этой партии.

Этнический фактор вообще силен при голосовании во всех балтийских странах. На него, кстати, сделала ставку — но неудачную — новая партия «Эстония 200», образованная перед выборами. В январе на одной из остановок в центре Таллина появились плакаты. С одной стороны платформы плакаты гласили «здесь только русские», с другой — «здесь только эстонцы». Таким образом «Эстония 200» решила поднять вопрос о сегрегации в обществе, но электорат этот подход не оценил: рейтинг партии упал с 10% вдвое, а в день голосования она набрала 4,5% и не смогла пройти в парламент.

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Партия меняет имидж

При этом отношение в Эстонии к главной «прорусской» партии сильно отличается от соседней Латвии. На последних выборах в латвийский парламент в октябре прошлого года победило «прорусское» «Согласие», но все остальные партии тут же заявили, что не готовы к сотрудничеству и не вступят с ним в коалицию. В результате «Согласие» в очередной раз победило на выборах, но осталось в оппозиции.

У центристов в Эстонии статуса «отверженных» нет. Переговоры по созданию коалицию будут длиться ближайшие дни, однако «Партия реформ» не исключает, что создаст коалицию с центристами. В «Партии реформ» заявили, что единственное табу для них — сотрудничество с националистической EKRE.

Имидж Центристской партии сильно изменился за последние годы. С 2016 года ее лидер — нынешний премьер-министр Юри Ратас, экономист по образованию, сорокалетний этнический эстонец, который владеет государственным языком лучше, чем русским. До Ратаса партией 25 лет подряд, с момента ее основания, руководил Эдгар Сависаар, первый премьер-министр Эстонии после восстановления независимости. В начале 90-х он занимал должность вице-спикера парламента, однако после скандала с его участием о незаконной записи частных разговоров политиков был вынужден уйти в отставку.

С тех пор Сависаар, преимущественно, занимался политикой на уровне Таллина, отработал несколько сроков в качестве мэра города. При этом регулярно оказывался в центре скандалов —

так, в 2010 году его обвиняли в использовании средств, полученных из России, для финансирования своей избирательной кампании.

В 2016 году прокуратура Эстонии возбудила против Сависаара уголовное дело, обвинив его в получении взяток и растрате бюджетных средств. В конце прошлого года, однако, суд прекратил уголовное дело из-за неподсудности Сависаара по состоянию здоровья (несколько лет назад бывшему мэру из-за начавшегося инфекционного заболевания ампутировали ногу).

«Пока центристами руководил Сависаар, они были полностью исключены из коалиционных переговоров, — говорит Пеэтер Тайм. — Как только Сависаара сместили, партия стала рукопожатной. Прорусскость — это уже не такая проблема».

«Русские вопросы»

При этом политолог признает: для русскоязычного населения второе место центристов — плохой сигнал. Победившая «Партия реформ» еще до выборов поднимала вопрос о переводе всех школ на эстонский язык — аналогичная реформа сейчас проходит и в Латвии.

В защиту перевода образования на эстонский на днях выступила и президент страны Керсти Кальюлайд. По ее словам, этот путь «обеспечит защиту независимости, языка и культуры Эстонии и создаст всем жителям страны равные возможности».

По сути, единственными, кто до сих пор выступал за сохранение образования на русском — да и то, с оговорками — были центристы.

Теперь, особенно если центристы останутся в оппозиции, ничто не мешает дать реформе полный ход.

Выбери парламент в интернете

Если отвлечься от политики, еще одна интересная деталь эстонских выборов — постепенная замена традиционных урн с бюллетенями на электронное голосование.

В этом смысле Эстония пионер — она первой в мире создала общенациональную систему выборов через интернет, первое онлайн-голосование прошло еще в 2005 году.

На этих выборах через интернет проголосовали более 25% избирателей — остальные пока предпочитают ходить на участок.

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Система электронного голосования проста: для этого нужно зайти на страницу выборов и скачать специальное «приложение избирателя». Верификация происходит с помощью личной ID-карты. Далее приходит оповещение на телефон о том, что голос учтен. При этом избиратель может изменить свое решение неограниченное количество раз — засчитываться будет только последний голос. Электронное голосование начинается за две недели до выборов и заканчивается перед самим днем голосования.

«Наши исследования показывают, что электронное голосование, по меньшей мере, настолько же безопасно, насколько традиционное, — рассказала «Новой газете» представитель Центральной избирательной комиссии Эстонии Кристи Кирсберг. — У нас не было никаких инцидентов, которые могли бы нарушить конфиденциальность избирателя или повлиять на ход выборов».

По словам Кристи Кирсберг, на протяжении последних 14 лет система электронного голосования постоянно совершенствовалась — в частности, в последние годы появилась опция проверить свой голос в системе избиркома. Кроме того, перед каждыми выборами система проверяется на прочность: эксперты имитируют различные кибератаки, чтобы убедиться, что она их выдержит.

«Электронные голоса закодированы — и могут быть раскодированы только после окончания всей процедуры голосования, — говорит Кристи Кирсберг. — Чтобы раскодировать один голос, нужно одновременно использовать ключи, которые есть у 5-7 членов избиркома. Кроме того, как и при обычном голосовании, при подсчете электронных голосов присутствуют наблюдатели, которые перед этим прошли специальный тренинг».