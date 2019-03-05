Герилья районного масштаба

Выбитые стекла машин, облитые кислотой автомобильные сиденья, подброшенные под дверь квартиры свиные головы с воткнутыми внутрь ножами — это то, что получают муниципальные депутаты за свою работу. В сентябре 2017 года команда Дмитрия Гудкова провела в муниципальные собрания Москвы 267 независимых депутатов. Эту кампанию признали одной из самых успешных для демократических сил за последние годы. Новые депутаты отказались от роли статистов в муниципальных собраниях и принялись за решение проблем жителей. Но оказалось, что добросовестная работа в органах местного самоуправления чаще всего поощряется избиениями и уголовными делами. По данным инициативной группы депутатов, которая фиксируют общее количество угроз и нападений, с начала работы нового созыва (то есть за два года) случаев применения насилия по отношению к депутатам было как минимум 15.

Опрошенные «Новой» пострадавшие депутаты сообщили, что где-то расследование уголовного дела тянется год, где-то (и чаще всего) его даже не собираются открывать.

— Я подошла утром к своей машине: у нее были выбиты окна, а сиденья — мокрые от бесцветной жидкости, внутри еще лежала одежда, которую разъело кислотой, металл тоже прожгло, — муниципальный депутат Измайлова Надежда Загордан вспоминает свое 22 июня прошлого года.

Дело возбуждать отказались. Три месяца Загордан металась между СК и ОВД: «Делами депутатов вообще занимается СК, потому что мы имеем особый статус. Но СК не видел связи между моей общественной деятельностью и порчей имущества.

Поэтому меня отфутболили обратно в ОВД, а в ОВД разводили руками — вы же депутат, вами должен СК заниматься».

При этом не уловить связь между нападением и депутатской деятельностью Загордан было сложно — инцидент с машиной произошел на следующий день после того, как на встрече с главой управы Измайлово она озвучила результаты собственного расследования благоустройства Измайловского проспекта, которое в общей сложности стоило 250 миллионов рублей. Загордан представила доказательства многократного завышения смет на строительство.

Депутату отказывали в возбуждении дела о порче имущества вплоть до сентября — тогда ей подбросили под дверь квартиры свиную голову, в которую были воткнуты ножи, а на бумажке стоял номер ее квартиры.

Такую же голову свиньи оставили у квартиры матери Загордан. Тут уже СК сразу завел уголовное дело, но головы свиней были ни при чем, дело возбудили по поводу порчи имущества в особо крупном размере (то есть по случаю с машиной): «Кислота до сих пор не проанализирована по составу. У меня до сих пор нет экспертизы, СК говорит, что все это делается долго, ждите, но дело было возбуждено в сентябре. Скоро все сроки истекут», — говорит Загордан.

Надежда Загордан. Facebook.com

В том же сентябре разбили стекла автомобиля депутата Печатников Виталия Третьюхина. Внутри машины лежали кирпичи и тоже голова свиньи. Сам Третьюхин тогда предположил, что нападение может иметь «мусорный след»:

в районе регулярно появляются все новые нелегальные свалки, а депутат активно против них боролся и выступал по этому поводу на заседании совета.

«Кто-то очень не хочет, чтобы к нашим свалкам, мусорным могильничкам, нарушениям при проведении капремонта и благоустройства района привлекалось внимание», — написал в Facebook после нападения коллега депутата Сергей Власов. Уголовное дело возбуждено не было в связи с отсутствием состава преступления.

Фото из архива

Влада Горшкова, муниципальный депутат Крылатского (многодетная мать, которая одна воспитывает троих детей), получила за активную депутатскую деятельность увольнение из детской городской поликлиники.

Женщина работала фельдшером, и, согласно трудовому законодательству, ее не имели права уволить по инициативе работодателя. Но уволили.

Горшкова как депутат организовывала проверки в своей поликлинике, где, по ее словам, сотрудников заставляли покупать медицинские расходные материалы и одежду. «Одна начальница мне сказала: ты же депутат, давай и занимайся. Были многочисленные комиссии, которые подтвердили недостатки. У нас поставили нового главврача, который потом объявил, что меняется график работы. Вот был график с восьми утра, а теперь будет с семи. Но у меня детский садик с семи, водить детей могу только я, больше некому. В устной форме я отказалась. Тогда предложили работу уборщицы, я отказалась. И меня уволили — за отказ работать по новым условиям труда».

Горшкова рассказывает, что в прокуратуре в личной беседе ей подтверждали, что уволили ее незаконно, но в судебном иске женщине отказали. Сейчас она без работы, но собирается подавать апелляцию.

Влада Горшкова. Facebook.com

— На наш совет депутатов прямо во время заседаний нападают бывшие кандидаты в депутаты, — рассказывает муниципальный депутат «яблочник» из Тропарево-Никулино Александр Пищальников. — Орут в мегафон, кидаются монетами, обливают водой — это уже привычное дело. Но в октябре прошлого года при входе в зал один из провокаторов Роман Кульков (шел на выборы 2017 года самовыдвиженцем) толкнул меня в спину, а затем полез в драку, и я пропустил удар в голову. Меня привезли в больницу с сотрясением, я боялся отслоения сетчатки глаза — у меня сильная близорукость.

Из ОВД пришел отказ в возбуждении дела «в связи с отсутствием состава».

26 февраля прошлого года на главу муниципального округа Куркино Илью Светикова было совершенно нападение на территории подземной парковки его дома. Когда Светиков вышел из машины, трое мужчин в масках повалили мужчину на землю и начали избивать.

«Сказать, что мне «оторвали голову» — это будет преувеличением, конечно, — говорит депутат. — Но тем не менее нанесли очень сильные удары по голове.

В больнице зафиксировали сотрясение мозга. Меня спасло то, что я упал между машинами — там не было места для людей, наносящих удары. Один наносил удары по голове, второй — по ногам, а третий человек ковырялся с машиной. Я думаю, что снимал с нее жучок».

У Светикова есть предположение, что послужило причиной жестокого нападения: совет муниципальных депутатов Куркина отправлял запрос в Департамент экономической политики и развития Москвы, когда нашел доказательства тому, что управляющая компания «Эстейт Сервис» значительно завышает тарифы на отопление в большей части многоквартирных домов Куркина. Всего за несколько лет общая сумма переплат жителей составила более 100 миллионов рублей. «Утверждать, связаны ли нападавшие с этой компанией, я не могу, могу только предполагать, что, да, во время нападения прозвучали угрозы, связанные с именами людей из этой компании. Либо нападение связано с ними, либо кто-то хотел их подставить». Светиков вспоминает, что

после произошедшего к нему стали приходить люди, которые рассказывали, как также сталкивались с проблемами с управляющей компанией, кто-то получал лишь словесные угрозы, кому-то ночью сжигали машину.

— По моей информации, окружное следственное управление МВД передало все материалы в СК еще весной 2018-го, — вспоминает депутат. — Но первый ответ из СК пришел только в декабре и только после того, как депутаты написали запрос на имя Бастрыкина. Отказ в возбуждении дела был отменен, материалы отправили на дополнительную проверку. Но на сегодняшний день уголовное дело все еще не возбуждено.

Илья Светиков. Facebook.com

На Кирилла Чиркина, депутата от КПРФ в Ломоносовском районе, напали ночью 9 января этого года. Нанесли несколько ударов по голове: в затылок тупым предметом. «Помню, что когда рухнул на снег, мне сказали что-то вроде: «Сбавь обороты, депутат Чиркин». По иронии судьбы напали именно в том месте, где я добивался установки дополнительных опор освещения. Опоры установили, а кабель не провели».

Чиркин занимался расследованиями деятельность ГБУ «Жилищник» и вопросами капитального ремонта.

Дело по факту нападения и избиения депутата так и не было заведено.

Относительно новой тактикой стало заводить уголовные дела на муниципальных депутатов. В отношении главы Якиманки Андрея Морева и депутата муниципального округа Басманный Виктора Котова проходит доследственная проверка по статье об оправдании терроризма. Котов написал статью, которую затем у себя опубликовала районная газета «Наша Якиманка» 30 июля 2018 года. В статье Котов рассказывал про дело Сенцова, про московские акции в поддержку режиссера и о давлении на поддерживающих его активистов. Конкретно к Мореву, как к главному редактору газету, есть претензия в «злоупотреблении полномочиями» — согласно позиции следствия, подобные темы в районной газете подниматься не должны.

Уже год тянется уголовное дело в отношении депутата от Преображенского района Москвы Юрия Волнова. Его обвиняют в клевете на депутата от «Единой России» Артема Киселева. Во время бурной дискуссии Волнов назвал Киселева «уголовником».

— Через месяц меня пригласили на беседу со следователем. Есть подозрение, что это его месть мне за то, что я не проголосовал за него как за председателя. Вряд ли его лично так задели приписки по капремонту в миллион рублей, потраченных в никуда средств, которые я обнаружил совсем недавно.

В мировом суде не слишком ожидали резонанса от этого дела, однако в суд пришли муниципальные депутаты с десятка районов Москвы. Заседание перенесли, едва оно успело начаться.

Партия «Яблоко» выпустила специальное заявление в связи со сложившейся ситуацией откровенного давления в отношении муниципальных депутатов: