Деятель эпохи возрождения популизма

«За европейский Ренессанс» — Эмманюэль Макрон в понедельник поздно вечером, 4 марта, опубликовал передовицу с таким заголовком в газетах всех 28 стран ЕС. Не забыл и о России: предложил запретить иностранное финансирование европейских партий и усилить борьбу с пропагандой. Но это мелочь на фоне более важных предложений: изменение Шенгенского соглашения; укрепление проекта единой европейской обороны; пересмотр правил торговли ЕС с «иностранными конкурентами»; предоставление труженикам всех стран Европы одинаковых социальных гарантий и минимальной зарплаты… По всему выходит, что ради спасения единого европейского дома, которому угрожают «безответственные популисты», Макрон решил перенять у них некоторые приемы.

Тревожность ситуации, в которую может погрузиться Старый свет, если проголосует в конце мая не за «прогрессивные силы», подчеркивается с первого же предложения. «Через несколько недель – европейские выборы, которые решат будущее нашего континента. Никогда еще со времен Второй мировой войны Европа не была так необходима. И в то же время, никогда Европа не была в такой опасности», — начал Макрон, повторив главный тезис открытого письма 30 выдающихся писателей, созданного в конце января под руководством французского практикующего политфилософа Бернара Анри-Леви. «Если новый дух сопротивления не охватит континент, выборы эти обещают стать самыми катастрофическими на нашей памяти: победа разрушителей»; «попрание разума и культуры, вспышки ксенофобии и антисемитизма; трагедия», — предупредили писатели.

Президент Макрон обозначает разрушителей, говоря об «агрессивной стратегии (иностранных) держав».

«Эксплуататоры (народного) гнева при помощи ложной информации обещают все сразу и еще вдобавок — полную противоположность» (этих обещаний). Европа попала в «ловушку лжи и безответственности», и «Брекзит» — наглядный «символ кризиса Европы».

«Перед лицом этих манипуляций мы должны держаться прямо. Сохранять гордость и здравомыслие», — призывает французский президент, полагая, что «обманываются националисты, когда претендуют на роль защитников нашей идентичности, призывая выйти из Европы», но обманываются и те, «кто ничего не хочет менять», «отрицая страхи, которые испытывают наши народы».

Для победы над страхами граждан и их же «сомнениями, которые подтачивают нашу демократию», Макрон предлагает «вместе создать европейский Ренессанс, основанный на трех устремлениях: свобода, защита и прогресс».

Напомню: все большее число европейских граждан, судя по результатам всех последних выборов, из «трех устремлений» выбирают «защиту». И виной тому следующие «страхи»: миграция; неравенство между гражданами разных стран ЕС и вызванная этим трудовая миграция с Востока на Запад; упомянутая выше «потеря национальной идентичности»; «засилье евробюрократии» (о об этом Макрон ничего не сказал, но предложил создать несколько новых европейских структур)…

«Проблему миграции» французский президент предлагает решать, в том числе, за счет полного пересмотра Шенгенского соглашения. Несколько стран ЕС, включая Францию (после терактов 2015 года) уже ввели, пусть формальный, но контроль на своих границах с соседями по Союзу.

«Основанный на (принципах) внутреннего примирения, Европейский союз забыл о реалиях мира», а ведь «ни одно сообщество не может создать» у его участников «ощущения принадлежности, если не имеет границ, которые защищает», — подчеркивает Макрон.

И призывает пускать в новое шенгенское пространство (или как там оно будет называться) только тех, «кто выполнит обязательства по соблюдению ответственности (жесткий контроль границ) и солидарности (одинаковая политика предоставления убежища…)».

Напомнил французский президент и о необходимости, «несмотря на успехи», развивать дорогой его сердцу проект «единой европейской обороны» и увеличивать военные расходы. К слову, 5 марта в Париже прошло первое заседание «Коллегии разведки в Европе», которая должна будет координировать отношения между спецслужбами 28 стран ЕС, а также Швейцарии и Норвегии.

Так что работа в области укрепления безопасности, а значит, наверное, и в области снятия «страхов и сомнений» — продолжается. Но необходимо оберегать еще и «европейские свободы» — от вмешательства иностранных хакеров и пропагандистов. «Наша первостепенная демократическая свобода — выбирать наших правителей, и здесь, во время каждых выборов иностранные силы пытаются влиять на голосование», — напомнил Макрон, не называя в этот раз имя страны, которой все мы, наверное, должны гордиться.

И предложил для борьбы с иностранной пропагандой — которая, к слову, за наши деньги столько внимания уделяет дискредитации евробюрократии в глазах европейцев — создать Европейское агентство по защите демократий. «Руководствуясь теми же соображениями нашей независимости, мы также должны запретить финансирование европейских политических партий иностранными силами», — подчеркнул Макрон, которому, напомню, на президентских выборах в 2017 году составляли конкуренцию три человека: ультраправая Ле Пен, правый Фийон и ультралевый Меланшон — и все они рьяно защищали позиции Кремля.

Но не Кремлем единым озабочены европейские руководители, начиная с Макрона (который напомню, взял на себя роль спасителя Европы — пока без особой поддержки со стороны других политиков-энтузиастов).

Осенью французский лидер объяснял необходимость создания «настоящей европейской армии» тем, что нужно «защитить нас от Китая, России («угрожающей нам на наших границах») и даже от Соединенных Штатов Америки» (тут скорее речь идет о шантаже со стороны Трампа по поводу финансирования НАТО).

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Президент Франции также призвал укрепить связи с Африкой (где сейчас активно действуют китайцы и россияне) и «обеспечить — в стратегических областях промышленности и при осуществлении государственных закупок — предпочтение европейским (то есть, своим) производителям, как это делают наши американские и китайские конкуренты».

А чтобы догнать этих конкурентов еще и в области цифровых технологий, автор передовицы предлагает «предоставить новому Европейскому совету по инновациям бюджет, сопоставимый с американскими тратами» в этой области.

Не обошлось и без повторения еще одной ключевой позиции Макрона: необходимости строить все коммерческие проекты на основе «сражения за экологию» и «довести к 2050 году углеродные выбросы до нуля». В этом вопросе, надо отдать ему должное, Макрон выступает как прогрессист, а не популист: протесты «желтых жилетов» показывают, что народ пока не очень готов платить несколько лишних сантимов за литр топлива, чтобы профинансировать «экологический переход» и «борьбу с глобальным потеплением».

Многие ли представители европейских народов, которым адресовано макроновское послание, его прочтут и уж тем более — им вдохновятся, «нам не дано предугадать».

Но, как говорил недавно еще один «классик», «времени на раскачку нет», а потому президент Франции бросает боевой клич и де-факто вступает в европейскую предвыборную кампанию.

«Мы не можем позволить националистам, не имеющим решений, воспользоваться народным гневом. Мы не можем оставаться сомнамбулами вялой Европы», — говорит главный спаситель ЕС, уверенный, что если «сомнамбулы» «возьмут судьбу в свои руки» и смогут «изобрести новую культурную и политическую форму» Евросоюза, то в нем «найдет свое место» даже Великобритания.

Но вот обсудить перестройку общего дома Макрон предлагает чуть позже — на специально созванной Конференции для Европы, которая должна состояться «до конца года», то есть, уже после европейских выборов.

В конференции, наряду с руководителями стран и ЕС, должны принять участие «граждане», «исследователи», профсоюзы и бизнес, а также «религиозные и духовные представители».

Видимо, без них в такое время не обойтись. Главное — не включать их в состав Европейского совета по инновациям.