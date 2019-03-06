Лес гибнет из-за бумажки

В Петербурге под новые объекты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Новоорловская» предполагается отдать 52 гектара земли. Десять из них — на пересечении Суздальского шоссе и дороги на Каменку — необходимо расчистить до конца апреля. Это подразумевает вырубку целого леса — 8278 деревьев: столетних сосен и абсолютно здоровых берез.

Вырубка леса вдоль Суздальского шоссе в Петербурге / Фото: Ирина Андрианова

Жители, естественно, узнали обо всем случайно, когда конкурс на вырубку был уже объявлен. К началу февраля в городе появилась новая горячая точка, со всеми вытекающими последствиями: протестами, петициями, народными сходами, сборами подписей, обращением к депутатам и т. д. Но бензопилы работали, несмотря ни на что. На сегодняшний день десять гектаров расчищены почти полностью, с опережением графика. Ибо все по закону.

Лес вдоль шоссе не защищен статусом ЗНОП и не является рекреационной зоной. В середине 2000-х годов, в результате реформы Лесного кодекса, часть бывшего Новоорловского лесопарка была выведена из лесного фонда, но в состав городских лесов не вошла. Генплан 2015 года утвердил ее для общественно-деловой застройки, а в 2017-м лес безо всяких слушаний включили в границы расширяемой особой экономической зоны технико-внедренческого типа (АО «ОЭЗ «ТВТ» Санкт-Петербург»), большую часть которой должны занять фармацевтические предприятия.

То, что ОЭЗ должна развиваться именно здесь, на землях бывшего Новоорловского лесопарка, а не на соседних безлесых запущенных совхозных полях, явно нелогично. Однако, вопреки просьбам общественности, ошибку не исправили ни в 2000-х, ни потом. В итоге поля распродали под многоэтажное жилье. Абсурд крепчал: ОЭЗ с новыми проектами расширялась с запада на восток, а жилые кварталы двигались ей навстречу — с востока на запад.

Сегодня, когда по давнему и явно ошибочному решению скопились тонны документов и согласований, ни у кого нет ни желания, ни политической силы воли его пересмотреть.

Хотя одновременно с этими согласованиями много лет звучали посулы закрыть полигон ТБО Новоселки. Но обещание это вовремя не выполнили, и лес на пересечении Суздальского шоссе и дороги в Каменку стал главной и практически единственной защитой от мусорного зловония Новоселок и полей мелиорации «Северные» ГУП «Водоканал».

«В перспективе между промзоной и жильем окажется граница в виде одной маленькой улочки, — говорит лидер движения «Городская среда обитания» Сергей Максимов. — При этом санитарно-защитная зона у фармацевтического предприятия должна быть один километр».

Даже если предположить, что санитарно-защитная зона будет соблюдена, леса-то на ней уже не будет. Притом что в муниципальном образовании Коломяги норматив обеспеченности зелеными насаждениями уже сейчас выполнен лишь на 45%! Лес придется заново сажать, тратить на это бюджетные деньги и ждать 30 лет, пока деревья вырастут. За исключением тех, которые уже снесли на злополучных десяти гектарах.

«Почему жителям не сообщили о планах вырубки лесного массива, если перед этим застройщики жилых комплексов привлекали покупателей именно наличием леса под окнами? — задается риторическими вопросами Максимов (например, ЖК «Новоорловский» и строящийся ЖК «Орловский парк». — Прим. ред.). — Полигон Новоселки хоть и закрыт, но не рекультивирован: не построена станция дегазации. Наличие такой огромной концентрации органических веществ может привести к выбросу свалочного газа. Если в момент выброса подует северо-западный ветер, газ пойдет на жилые массивы. И как раз от этого лес хоть как-то защищал.

Городские власти проявили себя в конфликте не лучшим образом: на все письма, даже подкрепленные сотнями подписей, пришли отписки типа «участок не входит в ЗНОП, все документы подписаны, все законно».

«Теоретически проект ОЭЗ можно перенести в другое место, — размышляет политик Марина Шишкина, которая много лет была депутатом от Приморского района. — Не понимаю, почему чиновники просто не могут попробовать договориться с руководством ОЭЗ. Предложить им компенсационный вариант. Очевидно же, что ситуация изменилась, городу нужна эта рекреационная зона».

Чтобы хоть как-то затормозить уничтожение леса, Шишкина попыталась использовать юридический аргумент: она обратилась в УФАС СПб с вопросом: почему конкурс на вырубку леса выиграло ООО «НПО «Андромер», которое занимается производством программного обеспечения? При этом оно запросило самую высокую цену работ, а необходимой техники у нее на балансе нет. С аналогичным требованием — проверить законность проведенного конкурса — выступил и депутат Законодательного собрания Борис Вишневский.

Акция протеста местных жителей / Фото: Ирина Андрианова

Надо отдать должное «программистам» — работали они на совесть: пилили днем и ночью.

«После того как мы начали писать обращения, лесорубы необычайно активизировались, — говорит Максимов. — Видимо, боялись не успеть. Идя на работу в 6.30, жители видели, что на площадке уже шли работы. Возвращаясь в 21.30 — снова заставали бензопилы. Работали и по выходным: в субботу, 2 марта, при мне рубка уже подходила к концу».

…Варианты разойтись мирно до сих пор есть. Активисты интернет-сообщества «Любимые Коломяги» напоминают о существовании пустующих территорий к западу от Парашютной улицы (ближе к Каменке и ЗСД). У них тоже есть хозяева, но почему бы не попробовать договориться? Есть участок 12 га в промзоне Коломяги, где уже три года как зафиксирована несанкционированная свалка и лишь сейчас объявлен конкурс по ее ликвидации. Наконец, можно скорректировать параметры застройки ОЭЗ. В своем обращении к врио губернатора СПб депутат Андрей Анохин перечисляет неиспользуемые участки в границах самой ОЭЗ: оказывается, там есть где разместить новые предприятия.

Чиновники неумолимы: нет таких участков и не может быть! Ибо «случаи неиспользования арендованных земельных участков (резидентами ОЭЗ. — Прим. ред.) Комитетом по примышленной политике не допускаются». По мнению председателя комитета Юрия Калабина «перенос объектов инфраструктуры ОЭЗ, в том числе планируемых, на территорию иной производственной зоны не представляется возможным в связи с тем, что границы ОЭЗ определены соглашениями с Минэкономразвития РФ и одобрены правительством СПб».

На вопрос «Новой», готово ли руководство ОЭЗ к переговорам по поводу переноса своих участков из злосчастных 52 га вдоль Суздальского шоссе в другое место, гендиректор АО «ОЭЗ «ТВТ» Санкт-Петербург» Тамара Рондалева ответила, что этот вопрос не относится к компетенции ее организации и должен решаться на уровне властей. В переводе с официального языка на человеческий это означает, что за рубкой не стоит алчный бизнес, которому кровь из носу нужен именно этот участок. А значит, изменить ситуацию возможно. Для врио губернатора Александра Беглова это удачный повод компенсировать репутационные потери после снежной зимы.