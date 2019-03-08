4 года не предел

Бывший консультант Виктора Януковича и экс-глава трамповского избирательного штаба Пол Манафорт отделался легким испугом. Федеральный судья Томас Эллис приговорил 69-летнего политтехнолога и бизнесмена к 3 годам и 11 месяцам тюрьмы, которая будет выглядеть намного уютнее, чем американские централы, что обычно показывают в кино. Уют Манафорту будет не лишним: его вкатили в судебный зал в инвалидном кресле по причине приступа подагры.

Облаченный в зеленый тюремный комбинезон бывший модник держал между коленями палку и выглядел более худым по сравнению с июнем прошлого года, когда за ним закрылись тюремные двери.

На протяжении трехчасовой процедуры Манафорт держался спокойно и произнес свое последнее слово ровным голосом.

«Сказать, что я унижен и полон стыда, это ничего не сказать», — заявил он

и поблагодарил судью за милосердие, хотя тот еще не огласил приговор, который в итоге наверняка удивил и самого Манафорта.

Прокуратура не потребовала в своем приговорном меморандуме конкретного срока, но отметила, что федеральное «Уложение о наказаниях» предусматривает за такие преступления от 19 до 24 лет заключения.

По словам экспертов, это руководство было введено Конгрессом для того, чтобы помешать судьям выносить чересчур мягкие приговоры.

Однако в случае Манафорта оно возымело противоположное действие — благодаря решению, которое Верховный суд принял в январе 2005 года по делу «США против Букера».

До этого предусмотренные «Уложением» наказания следовало понимать почти буквально, и судьи не могли сильно отклоняться в ту или иную сторону. После Букера положение изменилось: «Уложение о наказаниях» перестало быть обязательным к исполнению. Хотя судьи в большинстве случаев продолжают придерживаться его рекомендаций, они имеют право выносить как значительно более суровые, так и значительно более мягкие приговоры, чем «Уложение» предусматривает.

Вот и тут: «Уложение» рекомендовало от 19 до 24 лет. Эксперты предсказывали, что судья Эллис отвесит Манафорту в районе десяточки, а он взял и дал ему меньше 4 лет. Учитывая, что из этого срока вычтут то время, которое Манафорт провел в СИЗО, и еще сократят его на обычные 15%, то осужденный, которому в апреле стукнет 70, просидит в федеральной тюрьме Камберлэнд, штат Мэриленд, в районе трех лет.

Суд также обязал Манафорта выплатить 24 млн долларов компенсации за налоги, от которых он уклонился, и за убытки, понесенные банками, которые тот ввел в заблуждение.

Так что очень возможно, что Манафорт в любом случае скоро выйдет на свободу, даже если не дождется помилования от президента Трампа.

Но только в том случае, если вашингтонская судья Эми Берман-Джексон будет к нему так же великодушна. 13 марта она должна вынести Манафорту приговор по его второму делу, по которому он до суда признал себя виновным. И там ему тоже грозит гигантский срок.

Если судья Берман-Джексон сочтет приговор Эллиса возмутительно мягким, как сочли его критики Дональда Трампа, то она может упечь Манафорта очень надолго.

А критики Трампа кипят от негодования. «Как бывший прокурор — я испытываю неловкость, — заметил юридический аналитик либеральных телеканалов NBC и MSNBC Гленн Киршнер. — Как американец — я расстроен. Я также разочарован судьей Эллисом. Это возмутительно и оскорбительно для американского народа!»

«Я думаю, в школе я простоял в углу дольше, чем, как считает судья Эллис, Пол Манафорт должен провести в тюрьме за обман Соединенных Штатов!» — иронично заметил конгрессмен-демократ Эрик Суолвелл.

Судья Эллис же перед тем, как огласить приговор, заметил, что срок, которого хотят прокуроры, будет «чрезмерен». То, что судья вряд ли уважит прокуроров, можно было предугадать: Эллис, который был назначен Рейганом, неоднократно заявлял, что они привлекли Манафорта в основном для того, чтобы заставить его дать показания против других фигурантов «рашенгейта».