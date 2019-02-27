Надежда только на Трампа
Спецпрокурор Мюллер хочет, чтобы Манафорт не вышел никогда
Фото: Reuters
Владимир КозловскийВнештатный спец. корр., Нью Йорк
Спецпрокурор Роберт Мюллер продолжает добивать бывшего главу трамповского избирательного штаба Пола Манафорта. В минувшие выходные он обнародовал второй и последний приговорный меморандум по Манафорту, размеры которого демонстрируют исполинские возможности американского минюста.
Если первый меморандум, оглашенный за неделю до этого, содержал с приложениями 120 страниц, то второй, направленный в вашингтонский федеральный суд, насчитывает ни много, ни мало 800. Приговор в этом суде Манафорт услышит 13 марта.
Другой приговор (в виргинском федеральном суде) будет вынесен ему в Международный женский день, который в США празднуют лишь посвященные.
В обоих случаях Мюллер не называет срок, который он считает уместным, но не оставляет сомнения в том, что Манафорта, по его мнению, нужно наказать по максимуму, ибо он на заслуживает снисхождения.
Максимальный приговор по вашингтонскому делу достигает 22 лет. Минимальный – 17 лет.
Правда, проиграв суд в Вирджинии, Манафорт поспешил признать себя виновным в Вашингтоне в обмен на согласие прокуратуры не требовать для него там больше 10 лет. Но прокуроры давно заявили, что Манафорт продолжал им лгать, поэтому они не считают себя связанными прежними договоренностями с ним.
Его адвокаты обнародовали в понедельник свой приговорный меморандум длиной всего в 47 страниц, в котором подчеркнули, что, согласно закону, Манафорту причитается максимум пять лет тюрьмы по каждому из двух пунктов обвинения, и что с 1966 года прокуроры возбуждали всего 7 дел о нарушении закона о регистрации иностранных агентов.
Как доказывают адвокаты Манафорта, если бы не «Рашагейт», к которому он не имеет отношения, то его бы тоже не привлекли.
По словам прокуроров, 69-летний политтехнолог является «закоренелым преступником», который «неоднократно и нагло нарушал закон, начиная от заурядных преступлений, таких как уклонение от налогов, отмывание денег, помехи правосудию и банковское мошенничество, и кончая нарушением более эзотерических зконов», касающихся лоббирования по заказу иностранцев.
Мало кто сомневается, что Манафорт возложил свои упования на президентское помилование, и что Трамп его надежды оправдает. Но возможности президента ограничены федеральной юрисдикцией, и он невластен над приговорами, вынесенными на уровне отдельных штатов.
Сообщают, что в штате Нью-Йорк готовят свои уголовные дела против Манафорта с тем, чтобы не дать ему избежать наказания.
С другой стороны, в США нельзя судить человека дважды за одно и то же (см. double jeopardy), поэтому если местные прокуроры не уличат Манафорта в каком-то новом преступлении, которое проглядел Мюллер, то политтехнолог еще может выйти за ворота тюрьмы своим ходом.
Вашингтонское большое жюри присяжных привлекло Манафорта и его сотрудника Рика Гейтса к суду 27 октября 2017 года за преступления, связанные с «их работой в качестве агентов правительства Украины, Партии регионов, Оппозиционного блока и украинского президента Виктора Янукович (коллективно Украины)».
На протяжении многих лет Манафорт не регистрировался в качестве иностранного агента и склонял к этому других, говорится в приговорном меморандуме Мюллера и его команды. Он скрывал доходы от этой работы и офшорные счета, на которых они лежали, уклонялся от налогов на десятки миллионов долларов и отмывал деньги, находившиеся «на мириаде счетов на Кипре, Сент-Винсенте и Гренадинах и в Соединенном Королевстве».
Средства, поступавшие с этих счетов, шли на оплату предметов роскоши, недвижимости и ремонта домов Манафорта на дорогих курортах.
23 февраля 2018 года Манафорт был привлечен по новым обвинениям, касавшимся лоббирования, которым занималась в США так называемая «Габсбургская группа», и попыток Манафорта и россиянина Константина Килимника повлиять на двух свидетелей обвинения с тем, чтобы они дали ложные показания по поводу работы этой группы в США.
Поскольку речь шла о деяниях, совершенных Манафортом уже после того, как он был освобожден под залог, судья Томас Эллис отправил его обратно в тюрьму, где политтехнолог находится и поныне.
Проиграв процесс в Вирджинии, Манафорт решил больше не рисковать и в сентябре признал себя виновным в указанных преступлениях в расчете на снисхождение прокуроров. В частности, он признался в попытках влиять на свидетелей в связи с деятельностью Габсбурской группы в США.
Имена ее членов и этих свидетелей в судебных документах зашифрованы, но в июне прошлого года сотрудники суда по оплошности не замазали их в документе, помещенном в открытом доступе. Ошибка была исправлена спустя несколько минут, но слово не воробей.
Зашифрованными свидетелями, на которых пытались повлиять Манафорт и Килимник, оказались пиарщики Алан Фридман и Экарт Сейгер, раньше работавшие журналистами в лондонской медийной компании FBC Media, впоследствии обанкротившейся. Обвиняемые хотели, чтобы они скрыли факт лоббирования членов Габсбурской группы интересов Украины в США. Пиарщиков просили показать, что те агитировали за Украину в Европе, а не в Америке.
В открытых судебных документах говорится лишь, что Габсбургская группа включала видных отставных политиков Европы, которым Манафорт в 2012 и 2013 гг. заплатил более 2 млн. евро, поступивших с 4 банковских счетов. Среди получателей денег упоминаются бывший европейский канцлер и экс-премьер, закодированный как «Иностранный политик «А».
По словам прокуроров, они лоббировали членов конгресса США, правительственных чиновников и их помощников, проталкивая интересы Партии регионов и лично Януковича.
Они называли себя независимыми наблюдателями, отмечают прокуроры, хотя на самом деле оплачивались Украиной.
Из мимолетно незасекреченного документа явствует, что Группа включала бывшего австрийского канцлера Альфреда Гузенбауэра, бывшего премьер-министра Италии Романо Проди, члена итальянского парламента Адольфо Урсо, бельгийского судью Жан-Поля Мермана и бывшего главного дипломата Евросоюза испанца Хавьера Солану.
Дело Манафорта включает датированный июнем 2012 года меморандум, направленный Фридманом Манафорту. В нем говорится, что Гузенбауэр якобы согласился организовать лоббистскую кампанию в пользу Украины, запросив за это 300 тысяч евро в год. Сам бывший канцлер неоднократно заявлял, что не имел понятия о причастности Манафорта или правительства Украины к финансированию этого проекта.
Проди заявил «Вашингтон пост», что никто не обращался к нему с предложением агитировать за Украину. Он также сказал, что не знал об участии Манафорта в этой кампании. Проди, однако, признал, что Гузенбауэр платил ему за посещение серии конференций и публикацию статей с пропагандой более тесных связей между Евросоюзом и Украиной.
Урсо заявил этой газете, что ему предлагали вступить в рабочую группу, которую проталкивало украинское правительство, но он по принципиальным причинам отказался. Мерман сказал, что Манафорт к нему не обращался, и что он не знает, кто это такой.
Помощник Соланы от комментариев отказался, пишет «Вашингтон пост».
Большой раздел прокурорского меморандума уделен описанию попыток Манафорта изобразить уголовное дело против Юлии Тимошенко как вполне законное и лишенное политической подоплеки. Манафорт также пытался саботировать так называемую резолюцию Дурбина, внесенную в сенате США демократом Ричардом Дурбином и осуждавшую арест и осуждение Тимошенко.
Дело Тимошенко было самым большим яблоком раздора между тогдашней Украиной и США, где считали, что оно изобличает отсутствие законоправия при Януковиче.
Как пишут прокуроры, «Манафорт и президент Янукович пустились во все тяжкие, пытаясь сорвать или хотя бы отсрочить принятие резолюции».
Фирма Манафорта связывалась с многими членами конгресса США и обрабатывала их, пользуясь конфиденциальной информацией, которую она тайно получила от сотрудников конгресса. Чтобы не регистрироваться в минюсте, Манафорт и его коллеги номинально действовали по заказу брюссельской организации «Европейский центр по современной Украине», а не самой Украины.
Манафорт объяснял в частном порядке, что Центр являлся «брюссельской НГО, которую мы создали» для лоббирования интересов Украины без регистрации в американском минюсте. Центр был организован членом Партией регионов и первым вице-премьером Украины, подчеркивают прокуроры.
Несмотря на эту кампанию, торпедировать резолюцию Дурбина политтехнологу не удалось.
В 2012 году Манафорт заказал авторитетной юридической конторе Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom доклад с анализом суда над Тимошенко. По инициативе политтехнолога дело было изображено так, что официально контору нанял украинский минюст. Мало того, что Манафорт не зарегистрировался в этой связи в минюсте США, пишут прокуроры, так он еще прекрасно знал, что доклад предназначен для оправдания политического преследования оппонентки Януковича.
Манафорт также нанял ПР-фирму для презентации доклада Skadden, которой было заплачено за работу 4,6 млн. долларов. Экземпляр доклада был до его официальной публикации слит в крупную американскую газету, чья статья о нем по идее должна была повлиять на освещение доклада по всему миру.
Перед публикацией доклада один из руководителей Skadden в частном письме известил Манафорта, что доказательная база обвинения в деле Тимошенко «практически отсутствует», и что юристам неясно, обладала ли она вообще полномочиями для совершения инкриминировавшихся ей деяний. Манафорт скрыл содержание письма от общественности.