Надежда только на Трампа

Спецпрокурор Роберт Мюллер продолжает добивать бывшего главу трамповского избирательного штаба Пола Манафорта. В минувшие выходные он обнародовал второй и последний приговорный меморандум по Манафорту, размеры которого демонстрируют исполинские возможности американского минюста.

Если первый меморандум, оглашенный за неделю до этого, содержал с приложениями 120 страниц, то второй, направленный в вашингтонский федеральный суд, насчитывает ни много, ни мало 800. Приговор в этом суде Манафорт услышит 13 марта.

Другой приговор (в виргинском федеральном суде) будет вынесен ему в Международный женский день, который в США празднуют лишь посвященные.

В обоих случаях Мюллер не называет срок, который он считает уместным, но не оставляет сомнения в том, что Манафорта, по его мнению, нужно наказать по максимуму, ибо он на заслуживает снисхождения.

Максимальный приговор по вашингтонскому делу достигает 22 лет. Минимальный – 17 лет.

Правда, проиграв суд в Вирджинии, Манафорт поспешил признать себя виновным в Вашингтоне в обмен на согласие прокуратуры не требовать для него там больше 10 лет. Но прокуроры давно заявили, что Манафорт продолжал им лгать, поэтому они не считают себя связанными прежними договоренностями с ним.

Его адвокаты обнародовали в понедельник свой приговорный меморандум длиной всего в 47 страниц, в котором подчеркнули, что, согласно закону, Манафорту причитается максимум пять лет тюрьмы по каждому из двух пунктов обвинения, и что с 1966 года прокуроры возбуждали всего 7 дел о нарушении закона о регистрации иностранных агентов.

Как доказывают адвокаты Манафорта, если бы не «Рашагейт», к которому он не имеет отношения, то его бы тоже не привлекли.

По словам прокуроров, 69-летний политтехнолог является «закоренелым преступником», который «неоднократно и нагло нарушал закон, начиная от заурядных преступлений, таких как уклонение от налогов, отмывание денег, помехи правосудию и банковское мошенничество, и кончая нарушением более эзотерических зконов», касающихся лоббирования по заказу иностранцев.

Мало кто сомневается, что Манафорт возложил свои упования на президентское помилование, и что Трамп его надежды оправдает. Но возможности президента ограничены федеральной юрисдикцией, и он невластен над приговорами, вынесенными на уровне отдельных штатов.

Сообщают, что в штате Нью-Йорк готовят свои уголовные дела против Манафорта с тем, чтобы не дать ему избежать наказания.

С другой стороны, в США нельзя судить человека дважды за одно и то же (см. double jeopardy), поэтому если местные прокуроры не уличат Манафорта в каком-то новом преступлении, которое проглядел Мюллер, то политтехнолог еще может выйти за ворота тюрьмы своим ходом.

Пол Манафорт. Фото: EPA

Вашингтонское большое жюри присяжных привлекло Манафорта и его сотрудника Рика Гейтса к суду 27 октября 2017 года за преступления, связанные с «их работой в качестве агентов правительства Украины, Партии регионов, Оппозиционного блока и украинского президента Виктора Янукович (коллективно Украины)».

На протяжении многих лет Манафорт не регистрировался в качестве иностранного агента и склонял к этому других, говорится в приговорном меморандуме Мюллера и его команды. Он скрывал доходы от этой работы и офшорные счета, на которых они лежали, уклонялся от налогов на десятки миллионов долларов и отмывал деньги, находившиеся «на мириаде счетов на Кипре, Сент-Винсенте и Гренадинах и в Соединенном Королевстве».

Средства, поступавшие с этих счетов, шли на оплату предметов роскоши, недвижимости и ремонта домов Манафорта на дорогих курортах.

23 февраля 2018 года Манафорт был привлечен по новым обвинениям, касавшимся лоббирования, которым занималась в США так называемая «Габсбургская группа», и попыток Манафорта и россиянина Константина Килимника повлиять на двух свидетелей обвинения с тем, чтобы они дали ложные показания по поводу работы этой группы в США.

Поскольку речь шла о деяниях, совершенных Манафортом уже после того, как он был освобожден под залог, судья Томас Эллис отправил его обратно в тюрьму, где политтехнолог находится и поныне.

Проиграв процесс в Вирджинии, Манафорт решил больше не рисковать и в сентябре признал себя виновным в указанных преступлениях в расчете на снисхождение прокуроров. В частности, он признался в попытках влиять на свидетелей в связи с деятельностью Габсбурской группы в США.

Имена ее членов и этих свидетелей в судебных документах зашифрованы, но в июне прошлого года сотрудники суда по оплошности не замазали их в документе, помещенном в открытом доступе. Ошибка была исправлена спустя несколько минут, но слово не воробей.

Зашифрованными свидетелями, на которых пытались повлиять Манафорт и Килимник, оказались пиарщики Алан Фридман и Экарт Сейгер, раньше работавшие журналистами в лондонской медийной компании FBC Media, впоследствии обанкротившейся. Обвиняемые хотели, чтобы они скрыли факт лоббирования членов Габсбурской группы интересов Украины в США. Пиарщиков просили показать, что те агитировали за Украину в Европе, а не в Америке.

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В открытых судебных документах говорится лишь, что Габсбургская группа включала видных отставных политиков Европы, которым Манафорт в 2012 и 2013 гг. заплатил более 2 млн. евро, поступивших с 4 банковских счетов. Среди получателей денег упоминаются бывший европейский канцлер и экс-премьер, закодированный как «Иностранный политик «А».

По словам прокуроров, они лоббировали членов конгресса США, правительственных чиновников и их помощников, проталкивая интересы Партии регионов и лично Януковича.

Они называли себя независимыми наблюдателями, отмечают прокуроры, хотя на самом деле оплачивались Украиной.

Из мимолетно незасекреченного документа явствует, что Группа включала бывшего австрийского канцлера Альфреда Гузенбауэра, бывшего премьер-министра Италии Романо Проди, члена итальянского парламента Адольфо Урсо, бельгийского судью Жан-Поля Мермана и бывшего главного дипломата Евросоюза испанца Хавьера Солану.

Дело Манафорта включает датированный июнем 2012 года меморандум, направленный Фридманом Манафорту. В нем говорится, что Гузенбауэр якобы согласился организовать лоббистскую кампанию в пользу Украины, запросив за это 300 тысяч евро в год. Сам бывший канцлер неоднократно заявлял, что не имел понятия о причастности Манафорта или правительства Украины к финансированию этого проекта.

Проди заявил «Вашингтон пост», что никто не обращался к нему с предложением агитировать за Украину. Он также сказал, что не знал об участии Манафорта в этой кампании. Проди, однако, признал, что Гузенбауэр платил ему за посещение серии конференций и публикацию статей с пропагандой более тесных связей между Евросоюзом и Украиной.

Урсо заявил этой газете, что ему предлагали вступить в рабочую группу, которую проталкивало украинское правительство, но он по принципиальным причинам отказался. Мерман сказал, что Манафорт к нему не обращался, и что он не знает, кто это такой.

Помощник Соланы от комментариев отказался, пишет «Вашингтон пост».

Пол Манафорт. Фото: Reuters

Большой раздел прокурорского меморандума уделен описанию попыток Манафорта изобразить уголовное дело против Юлии Тимошенко как вполне законное и лишенное политической подоплеки. Манафорт также пытался саботировать так называемую резолюцию Дурбина, внесенную в сенате США демократом Ричардом Дурбином и осуждавшую арест и осуждение Тимошенко.

Дело Тимошенко было самым большим яблоком раздора между тогдашней Украиной и США, где считали, что оно изобличает отсутствие законоправия при Януковиче.

Как пишут прокуроры, «Манафорт и президент Янукович пустились во все тяжкие, пытаясь сорвать или хотя бы отсрочить принятие резолюции».

Фирма Манафорта связывалась с многими членами конгресса США и обрабатывала их, пользуясь конфиденциальной информацией, которую она тайно получила от сотрудников конгресса. Чтобы не регистрироваться в минюсте, Манафорт и его коллеги номинально действовали по заказу брюссельской организации «Европейский центр по современной Украине», а не самой Украины.

Манафорт объяснял в частном порядке, что Центр являлся «брюссельской НГО, которую мы создали» для лоббирования интересов Украины без регистрации в американском минюсте. Центр был организован членом Партией регионов и первым вице-премьером Украины, подчеркивают прокуроры.

Несмотря на эту кампанию, торпедировать резолюцию Дурбина политтехнологу не удалось.

В 2012 году Манафорт заказал авторитетной юридической конторе Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom доклад с анализом суда над Тимошенко. По инициативе политтехнолога дело было изображено так, что официально контору нанял украинский минюст. Мало того, что Манафорт не зарегистрировался в этой связи в минюсте США, пишут прокуроры, так он еще прекрасно знал, что доклад предназначен для оправдания политического преследования оппонентки Януковича.

Манафорт также нанял ПР-фирму для презентации доклада Skadden, которой было заплачено за работу 4,6 млн. долларов. Экземпляр доклада был до его официальной публикации слит в крупную американскую газету, чья статья о нем по идее должна была повлиять на освещение доклада по всему миру.

Перед публикацией доклада один из руководителей Skadden в частном письме известил Манафорта, что доказательная база обвинения в деле Тимошенко «практически отсутствует», и что юристам неясно, обладала ли она вообще полномочиями для совершения инкриминировавшихся ей деяний. Манафорт скрыл содержание письма от общественности.