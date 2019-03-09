Собачий закон

На сайте Министерства внутренних дел России появился проект постановления, которое может дополнить вступивший в силу в декабре 2018 года «Закон об ответственном обращении с животными».

Он запрещает:

устраивать бои между животными,

содержать диких зверей в домашних условиях,

выгуливать собак опасных пород без намордника и поводка,

выгуливать собак в не предназначенных для этого местах,

кормить хищников другими животными в публичном пространстве,

выбрасывать животных,

открывать контактные зоопарки в торговых центрах,

а также содержать животных в барах, кафе и ресторанах.

Закон обязывает относиться к животным как к существам, испытывающим эмоции и физические страдания, обеспечивать надлежащий уход и ветеринарный контроль за животным, а также не допускать появления нежелательного потомства.

Мысль за законом стоит вполне здравая. Но вот список тех самых «опасных для человека пород» вызвал огромный резонанс среди владельцев собак.

Гонки на собачьих упряжках в парке Сокольники. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Вот уже несколько дней кинологическое сообщество пытается определить авторов списка и подает коллективные жалобы в Государственную думу, приемную президента, МВД и правительство России. Призывы к оформлению жалоб на проект постановления в соцсетях распространяют заводчики и владельцы чистопородных собак, кинологи.

В пояснительной записке к списку опасных пород указано, что он составлен на основании предложений различных органов власти и Российской кинологической федерации. Туда якобы попали породы с генетически обусловленными «качествами агрессии и силы», а также породы, используемые для травли, и аборигенные породы, в которых не велась селекция на лояльность к человеку, в связи с чем особенности их поведения остаются не до конца изученными со стороны кинологической науки, а также гибриды и метисы этих пород собак.

Вот только при детальном рассмотрении списка этих пород закрадываются сомнения не только в генетической обусловленности агрессии, но и в адекватности составителей. Отдельными пунктами, например, выделены Корельская и Карельская медвежья собаки. Какая из них опаснее, не уточняется.

Рядом в списке стоят Греческая и Грецкая овчарки. Вероятно, первая ест людей, а вторая — орехи.

Есть и еще более безграмотные парадоксы. Например, Бэндог и Кенгуровая собака, которые являются обобщенным названием для любых метисов, предназначенных в первом случае для защитной работы, во втором — для охоты на кенгуру. Соответственно, разновидностями чистопородных собак они быть не могут.

Волкособы и волко-собачьи гибриды тоже почему-то выделены двумя отдельными пунктами в списке агрессивных пород собак. Хотя даже к биологическому виду собак они не относятся, так как вполне очевидно являются гибридом двух видов животных — волка и собаки.

Еще в списке есть вымершие, несуществующие и крайне редкие породы, половины из которых нет на территории Российской Федерации, а некоторых и в гугле.

Лучшим примером «не до конца изученным со стороны кинологической науки» предлагаю считать: «Супердога и его метиса с Майконгом». Иллюстрацию этого чуда редакция составила на свой страх и риск.

Список остается предметом насмешек и недоумения кинологического сообщества. Заводчики дискриминированных пород и рядовые владельцы негодуют в соцсетях. Если он будет принят правительством РФ без доработок, то в компанию к вымышленным и вымершим породам, которые вряд ли будут возражать выгулу в наморднике, попадут еще шарпеи, командоры и породы собак-компаньонов. Генетически не расположенные к «силе и агрессии».

Анастасия Егорова дрессирует пса на «Дне Зои Ерошок» в Первом московском хосписе. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

В стране с полностью отсутствующей инфраструктурой для комфортного собаковладения, недостаточным уровнем информированности населения, который уже неоднократно приводил к трагическим инцидентам убийства собак агрессивными обывателями, нерешенной проблемой с дог-хантерами, разбрасывающими отраву в местах выгула домашних собак и на детских площадках,

этот законопроект может стать не просто насмешкой, но и опасной индульгенцией для собако-ненавистников.

Закона защищающего от них добросовестных владельцев собак МВД пока не предложило.