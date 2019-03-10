«Они ломают наш интернет»

В Москве, на проспекте академика Сахарова, прошел митинг за свободный интернет, организованный Либертарианской партией России. По данным «Белого счетчика», на него вышли больше 15 тысяч человек — он стал крупнейшей за последнее время оппозиционной акцией. Митинг был согласован с московскими властями, его целью была заявлена «демонстрация несогласия граждан России с социально-экономическим и политическим курсом правительства», и, в частности, с законопроектом Андрея Клишаса об «автономном рунете», «пакетом Яровой», цензурой и политическими репрессиями. Несмотря на официальный статус мероприятия, без задержаний не обошлось: «ОВД-Инфо» сообщает о как минимум 28 случаях.

Еще за полтора часа до начала акции стало известно о первых задержаниях. Канал «Дождь» со ссылкой на организаторов сообщил, что восьмерых активистов, которые раздавали у рамок синие шарики, «повинтили».

Сотрудники правоохранительных органов посчитали воздушные шары «беспилотным летающим средством», которое требует лицензии.

Позже организаторы уточнили, что всего были задержаны 15 активистов, причем трое из них — несовершеннолетние.

К двум часам дня на проспекте академика Сахарова было уже несколько тысяч человек: МВД насчитало 6,5 тысяч участников, «Белый счетчик» — больше 9 тысяч. Но начать акцию не удавалось еще 40 минут — всё это время люди пытались пройти через рамки. Организаторы объясняли это тем, что правоохранители ведут себя некорректно, и просили участников во время ожидания послушать музыку — к тому моменту уже в третий раз играла нашумевшая среди протестной молодежи песня «Страшно» петербургской группы Shortparis.

Митингующие использовали время, чтобы продемонстрировать результаты своего творчества или, наоборот, чтобы сфотографировать самые креативные плакаты и лозунги. Внимание привлек молодой человек с «иконой» Павла Дурова, он был окружен толпой фотографов.

Фото: Антон Карлинер, специально для «Новой»

Полицейские, на удивление, не изъяли «икону» на входе, даже наоборот — посмеялись и попросили сфотографироваться, рассказывает Дмитрий. Только поинтересовались: «Не боитесь, что вас посадят?».

Выбор «святого» для иконы Дмитрий объясняет тем, что он, как и Дуров, петербуржец: «Приехал сегодня в Москву, переборол себя, потому что я этот город не люблю. Но поскольку у нас в Питере вместо митинга Масленица, пришлось приехать сюда». (В Петербурге власти не согласовали митинг в защиту интернета, разрешенные акции прошли, помимо столицы, только в Воронеже и Хабаровске.)

Мессенджер Telegram накануне акции через специальное уведомление призывал своих пользователей выйти в воскресенье на проспект Сахарова, чтобы выступить против «тотальной цензуры» в России. В апреле прошлого года Либертарианская партия организовала на том же месте акцию в поддержку Telegram в разгар попыток блокировки мессенджера Роскомнадзором.

Сергей Бойко, Либертарианская партия. Фото: Антон Карлинер, специально для «Новой»

Митинг, наконец, начался с выступления председателя Либертарианской партии Сергея Бойко: он кратко обрисовал историю цензуры интернета в России: в 1998-м году создали «СОРМ», в 2012-м появился «реестр запрещенных сайтов», в 2016-м — «пакет Яровой», а теперь и закон «о суверенном Рунете» Андрея Клишаса.

— Что хотят отобрать у нас власти? — спрашивает Бойко.

— Свободу! — кричат ему.

Но бояться надо не нам, а власти, считает он: когда мы собираемся вместе, ей приходится считаться с мнением людей. В последний раз так случилось с частичной декриминализацией «экстремистской» 282-й статьи.

«Против закона Клишаса! Против закона Яровой! За свободный интернет! За Telegram!» — скандируют митингующие вслед за ним.

Следующим выступал Сергей Бойко из «Общества защиты интернета», кандидат в мэры Новосибирска. Под смех и недоуменные возгласы Бойко объясняет: «Это не путаница. В отличие от кремлевских, мы умеем в резервирование. У нас два Сергея Бойко: если одного задержат, другой будет выступать».

Еще один Сергей Бойко — из «Общества защиты интернета». Фото: Антон Карлинер, специально для «Новой»

Согласно законопроекту об автономном интернете, вся власть над российским сегментом мировой Сети перейдет к Роскомнадзору, говорит Бойко.

Тому самому, который за год не смог заблокировать Telegram, зато заблокировал всё, что попадалось под руку вместо мессенджера.

— Государство ведет последовательную войну со свободой, в том числе со свободой в интернете. Это я вам могу сказать как человек, который прошлой весной отсидел месяц за твит!

Сергей Смирнов, «Медиазона». Фото: Антон Карлинер, специально для «Новой»

«Когда вы слышите «медиа» — вы говорите «зона». Так представили главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова.

— У власти находятся люди из 70-х годов прошлого века. Они были воспитаны во время холодной войны и до сих пор уверены, что она идет. Они сами ее ведут! И интернет для них — безусловный враг, — объясняет Смирнов логику государства. — Это большая проблема, когда люди из прошлого встречаются с настоящим и будущим. Но против будущего у людей из прошлого нет никаких шансов. Рано или поздно будущее победит.

Артем Козлюк из Роскомсвободы. Фото: Антон Карлинер, специально для «Новой»

Руководитель Роскомсвободы Артем Козлюк призвал участников митинга присоединяться к запущенной ими общественной кампании «Цифровая оборона»: для начала нужно подать обращение своему депутату через электронную приемную с требованием не допустить принятия закона «о суверенном рунете». «Изоляции нет, хватит ломать рунет!» — скандируют вместе с Козлюком.

«Хедлайнером» демонстрации был один из лидеров Либертарианской партии Михаил Светов:

— Я хочу начать с того, чтобы высказать свое глубокое неуважение этой власти! Мы ее уважаем?

— Нет!

— Уважаем мы Клишаса или нет?

— Нет!

Михаил Светов. Фото: Антон Карлинер, специально для «Новой»

«Они не просто ломают наш интернет, они пришли сломать нашу жизнь! — декламирует Светов. — Они прекрасно знают, что без интернета невозможно работать, невозможно учиться, невозможно надеяться на прекрасное будущее!»

Организаторы жаловались, что договариваться со спикерами становится всё сложнее — люди боятся выступать даже на согласованных митингах.

Зато не побоялись ребята из группы IC3PEAK, чьи концерты прошлой осенью срывали силовики. Они сыграли свой самый знаменитый трек «Смерти больше нет»: «Я теперь готова ко всему на свете. Я отсидела свой срок в интернете…»

IC3PEAK. Фото: Антон Карлинер, специально для «Новой»

Ровно в 16 часов (заявленный конец акции) сотрудники правоохранительных органов стали просить митингующих освободить проспект Сахарова.

К 15 задержанным до начала акции добавляются еще 13 задержанных после ее окончания. Крутили, как обычно, без объяснения причин — мужчин, женщин, пожилых людей. Некоторых при задержании сильно ударили. Троих человек забрали из отделов полиции на скорой.