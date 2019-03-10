Новая газетастать со–
участником
Репортажи

«Люди из прошлого воюют с нашим будущим»

15 тысяч вышли на митинг за свободный интернет: фотографии

Общество

Антон Карлинерфотокорреспондент

 
Фото: Антон Карлинер, специально для «Новой»

10 марта в центре Москвы состоялась согласованная властями акция в защиту свободного интернета. Более 15 тысяч человек вышли с баннерами, плакатами, флагами и лозунгами и ни одна из политических сил не попыталась возглавить акцию. Задержания были, около 25 человек оказались в отделениях. Но само мероприятие прошло без происшествий. О том, как это было — читайте в репортаже Лилит Саркисян и видеосюжете «Новой газеты». Ниже — фотогалерея с события от Антона Карлинера.

Фото: Антон Карлинер, специально для «Новой»
Фото: Антон Карлинер, специально для «Новой»

Читайте также

«Они ломают наш интернет». В Москве прошел крупнейший за последнее время оппозиционный митинг: репортаж, фото, видео

Фото: Антон Карлинер, специально для «Новой»
Фото: Антон Карлинер, специально для «Новой»
Фото: Антон Карлинер, специально для «Новой»
Фото: Антон Карлинер, специально для «Новой»
Фото: Антон Карлинер, специально для «Новой»
Фото: Антон Карлинер, специально для «Новой»
Фото: Антон Карлинер, специально для «Новой»
Фото: Антон Карлинер, специально для «Новой»
Фото: Антон Карлинер, специально для «Новой»
Фото: Антон Карлинер, специально для «Новой»
Фото: Антон Карлинер, специально для «Новой»
Фото: Антон Карлинер, специально для «Новой»

Друзья!

Если вы тоже считаете, что журналистика должна быть независимой, честной и смелой, станьте соучастником «Новой газеты».

«Новая газета» — одно из немногих СМИ России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Четыре журналиста «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.

Мы хотим, чтобы нашу судьбу решали только вы, читатели «Новой газеты». Мы хотим работать только на вас и зависеть только от вас.
Теги:
протесты, свобода, суверенный интернет, telegram, клишас, митинги

Топ 6

Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником
Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera