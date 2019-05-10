«Сергей Юрьевич решил, что мы уже все распилили»

В конце апреля «Новая газета» написала о ситуации в совете муниципальных депутатов округа Коньково, на юго-западе Москвы. Там произошел раскол: шестеро единороссов и пятеро независимых мундепов начали собираться отдельно от остальных четверых, включая главу округа Сергея Соколова. Соколов рассказал, что независимые депутаты из числа его противников примкнули к «Единой России» и бойкотируют его — с октября прошлого года не приходят на заседания, вскрывает его кабинет в здании аппарата и пытаются судиться с ним. Спустя несколько дней после публикации оппоненты Соколова обратились в «Новую» и рассказали, что происходит в совете с их точки зрения.

Соколова выбрали главой округа Коньково после муниципальных выборов 2017 года. Тогда его дружно поддержали все коллеги-демократы. Но осенью 2018-го Соколова, по его словам, незаконно отправили в отставку. Как рассказал Соколов, единороссы и несколько независимых депутатов приняли это решение без него. С того момента бывшие соратники перестали ходить к нему на заседания. А весь конфликт, по убеждению Соколова, состоял в том, что он отказался согласовать бюджет на благоустройство в районе почти в 300 миллионов рублей.

Корреспондент «Новой» поговорила с независимыми депутатами, которых Соколов назвал «перебежчиками в «Единую Россию» о том, в чем, по их мнению, состоит конфликт.

Ксения Понкратова, шла на муниципальные выборы от партии «Яблоко»:



— Эта история началась с того, что еще в 2017 году (сразу после выборов) Сергей Юрьевич начал всем указывать, с кем из депутатов можно общаться, а с кем — нет. До выборов он был абсолютно тактичным, мы шли как единая демократическая команда, всю агитацию проводили вместе, а потом началось. Например, Соколов решил, что только он может влезать в работу редакции нашей местной районной газеты. Хотя все имели право печататься в ней, а он почему-то как последний цензор у нас выступал. На заседании выносился вопрос об изменении в регламент печатного органа, и Соколов, вместо того, чтобы огласить, какие изменения туда вносятся, спросил «вы все прочли эти изменения?». Мы переглянулись между собой: конечно, мы их читали. Он говорит: «Ну, все, тогда выносим на голосование». Мы приняли это, а оказалось, что это совершенно другие изменения. Оказалось, что это не то, что мы читали, а он решил что-то от себя добавить, ни с кем не согласовав.

Дальше, он говорит, что на благоустройство выделен бюджет — 300 миллионов. Но на самом деле у нас в районе реализуется программа «Мой район» (Проект Сергея Собянина по благоустройству районов Москвы — Т. В.) — и это деньги, выделенные на нее. Мы не понимаем, почему она не согласовывается с депутатами, до сих пор запрашиваем по ней документы. Но Сергей Юрьевич решил, что мы уже согласовали эти деньги и все распилили.

Весь наш конфликт строился на мелочах. К весне 2018 года мы решили: «Давайте вы спокойно уйдете». Потому что если кто-то из депутатов считал не так, как Соколов, все — этот депутат автоматически записывался в «Единую Россию». «Единая Россия» вместе с нами проголосовала за его отставку. Но не было такого, что это они предложили.

Когда мы уже готовили проект о его отставке — единороссы об этом услышали и сказали «давайте мы с вами проголосуем».

На том заседании, где мы его снимали, присутствовал прокурор, который не заметил никаких ошибок или нарушений. То, что Сергей Юрьевич, встал и ушел — проще говоря, «психанул» — это только его проблемы. Черемушкинский районный суд, в который мы подали иск за отказ Соколова принимать свою отставку, постановил, что в административном судопроизводстве этот вопрос рассматриваться не может, что они в этом вопросе якобы некомпетентны. Сказали нам: «Местное самоуправление вольно само решать такие вопросы». Ну а если местное самоуправление не может решить? Мы все провели по закону, он же не уходит, что нам делать? В суде говорят: «Жалуйтесь тогда на нас, мы не знаем, как решать такие вопросы».

Марина Зиновьева, шла на выборы от партии «Яблоко»:



— Началось все с того, что Сергей Юрьевич самоустранился и больше никого не подпускает к делам, причем это начало происходить сразу после избрания. Я — председатель комиссии по праздникам. К праздникам меня не допускали, голос на меня повышали. Он обещал, что каждый будет заниматься своим делом, кто ведет комиссию — будет ей сам заниматься. Но в результате я только бегаю и ищу, где какой праздник проходит. В актах на праздники, которые он контролировал, у него написаны цены одни, а на самом деле, может, это стоило копейки. Мы же не знаем, может, артист выступал за 2500 рублей, на самом деле, а ему написали 30 тысяч — как мы это докажем?

Вся его цель, как я это вижу, получив голоса каждого — бить себя в грудь и говорить, что он — демократ. Да он себя ведет хуже, чем единороссы. Во время процедуры отставки он устроил театральную игру, закрыл заседание и ушел с него. Суд нам сейчас говорит: «Решаете эту проблему сами».

Я вижу такой выход: Соколов сам должен сказать, что уходит. Он уже не глава. А он сейчас хочет, чтобы собралось заседание, чтобы его опять «официально» сняли, чтобы то, что он делал до сих пор, считалось нормальным — трата денег, выплачивание себе зарплаты.

Алексей Панов, шел на выборы от партии «Яблоко»:



— Когда мы избирались, у нас была группа из восьми депутатов, включая Соколова — это большинство из 15. Сейчас из восьми от него откололось пять человек. Мы его избрали, потому что он работал уже второй созыв и всех убедил, что будет отстаивать наши интересы, интересы жителей. Мы обсудили представителей различных комитетов — эти должности достались всем демократам. Начали работать достаточно дружно.

Конфликты с Соколовом начались месяца через три. Например, в районе проходит праздник, он их на комиссии не выводил, а подписывал документы самостоятельно, что уже было неправильно. А в случае если контракт с компанией до 100 тысяч рублей — по нему не надо проводить конкурс. То есть неизвестно, какое количество денег потрачено, он же не показывает нам документы.

Потом у нас возникли вопросы к работе аппарата. Потому что система оплаты чиновников достаточно сложная, с разными доплатами, которые могут быть выше самого оклада. Мы просили уменьшить количество штатных единиц. Но он сказал, что аппарат подчиняется только ему. Потом все это усугубилось тем, что мы должны были отправлять наши обращения аппарату в письменном виде, а не в устном, так сказал Соколов. А ответы на наши обращения в письменном виде приходят в течение одного месяца, соответственно, в таком режиме работать невозможно.

Было совершенно непонятно, из-за чего человек ставит нам такие палки в колеса.

Что касается некой программы по благоустройству в 300 миллионов — такой программы депутаты не утверждали. Мы не знали, что она существует, попросили объяснение у управы. И оказалось, что это некая дополнительная программа, которая почему-то идет вне программ по благоустройству.

Заседание по его отставке — это была предсказуемая комедия. Он объявляет свою повестку дня, наши вопросы полностью игнорирует. Мы предложили рассмотреть вопрос об удалении Соколова, тогда депутаты, его защищавшие, вступились за него. Вызвали полицию. Сергей Юрьевич решил, что у нас начались беспорядки на заседании и просто ушел. Но процедура удаления с должности прошла. По идее, он должен был опубликовать свое мнение в местной газете, но он ничего не сделал, в суд не подавал. Без его печати мы не могли опубликовать решение об отставке — поэтому, когда решили, что ситуация уже патовая — мы изготовили новую печать. Малахов, будучи исполняющим обязанности главы, все это подписал. Потом смогли внести данные в ЕГРЮЛ (В Едином государственном реестре, действительно, на время фамилия Соколова исчезла, исполняющим обязанности главы стал Сергей Малахов, однако на сегодняшний день Малахов записан как «заместитель главы», а Соколов снова глава. — Ред.).