Опиум для демонстрантов

Массовые задержания участников согласованного первомайского шествия на Невском проспекте уступили место в новостях скандалу вокруг имени депутата петербургского ЗакСа. Подконтрольные городской администрации и бизнесмену Евгению Пригожину СМИ обвинили Резника в употреблении наркотиков, их сотрудники дежурят возле дома депутата и следят за членами его семьи. «Новая» разобралась, как работает информационная кампания по отвлечению внимания от Первомая.

Полицейские задержали Максима Резника во время первомайского шествия по Невскому проспекту — он шел во главе колонны, которая несла растяжку «Петербург против ЕдРа». «Новая» рассказывала, что демонстрантов обвинили в организации «несогласованного митинга внутри согласованного». Депутата, впрочем, почти сразу отпустили.

Колонна объединенных демократических сил на Невском проспекте. Фото: Евгения Литвинова

В этот же день СМИ, подконтрольные петербургской администрации (в том числе издания медиахолдинга Евгения Пригожина), рассказывая о первомайском шествии, сделали вывод, что протестующие сами вынудили полицейских провести задержания. Хотя в автозаках 1 мая оказалось множество лидеров петербургской оппозиции, указанные ресурсы акцентировали внимание именно на персоне Максима Резника.

Похожие друг на друга посты появились и в нескольких федеральных телеграм-каналах, которые в прошлом уже несколько раз размещали однотипные сообщения о работе врио губернатора Александра Беглова в позитивном ключе. Везде почти дословно повторялся один и тот же тезис: Максим Резник, «прикрывшись депутатским статусом», подставил соратников под задержания.

«Раскочегарил малолеток», «подстрекатель», «хитрец-провокатор» — такими эпитетами награждали депутата, не уточняя, что именно в его поведении вызвало нарекания.

При этом на многочисленных видеозаписях первомайского шествия видно, что в момент задержания Резника колонна мирно движется по согласованному со Смольным маршруту и никаких беспорядков не происходит.

СПРАВКА «НОВОЙ» Депутат Максим Резник (беспартийный, в Заксобрании состоит во фракции «Партии роста») — один из самых жестких критиков политики врио губернатора Александра Беглова. Напомним, в январе Беглов покинул заседание городского парламента в тот момент, когда Резник начал произносить с трибуны речь с критикой в его адрес (в аппарате врио внезапный демарш объяснили плотным графиком). В феврале заочный конфликт между Бегловым и Резником перешел в судебную плоскость. Врио губернатора, выступая перед ветеранами, приписал Максиму Резнику слова о необходимости сдать Ленинград фашистам, после чего депутат подал иск о защите чести и достоинства, но поддержки в суде не нашел.

Спустя час после окончания первомайского шествия к обвинениям в провокациях добавились обвинения в употреблении наркотиков. «Депутата Резника на Первомае задержали не на пустом месте. Он был обкуренный. Его видели до акции сидящим на тротуаре и с не совсем осознанным взглядом. Собственно, его неадекватные действия, превратившие шествие в митинг, стали причиной вмешательства в ситуацию силовиков» — такая запись появилась в телеграм-канале «Аварийный Петербург» (1,3 тыс. подписчиков). Саму информацию авторам канала якобы прислал анонимный читатель.

Именно на этот пост в телеграм-канале тут же поспешили сослаться издания холдинга Евгения Пригожина, опубликовав новости с заголовком «Резник был обкурен на первомайском шествии в Петербурге» и рассказав о «крайне неадекватном» поведении депутата на демонстрации, снова не уточнив, в чем именно оно заключалось.

Максим Резник на первомайском шествии в Петербурге. Фото: Григорий Михнов-Вайтенко

Аналогичные тезисы распространяли ВКонтакте пользователи, чьи аккаунты имеют все признаки фейковых (ранее «Новая в Петербурге» рассказывала том, что сотрудники штаба врио губернатора Александра Беглова ведут активную пиар-кампанию в соцсетях. — Ред.). Под постами о событиях на первомайском шествии «Новая» обнаружила сотни комментариев людей, возмущенных поведением «провокаторов-оппозиционеров», в особенности депутата Резника. «Максим Резник, говорят, еще до акции был замечен сидящим на тротуаре с явно нетрезвой обкуренной физиономией. А потом именно его неадекватные выкрики и привели к тому, что силовики вынужденно вмешались в ситуацию»; «Я думаю, что Резник вообще не особо думал, когда совершал правонарушение, потому что был в хламину накуренный и первые минуты вообще не вывозил ситуацию» — такие комментарии оставляют люди, зарегистрировавшиеся в соцсети «ВКонтакте» в марте и апреле этого года, иногда в один и тот же день. К слову, комментарии этих же пользователей можно найти под постами о работе Александра Беглова: обычно они выражают поддержку начинаний врио губернатора и хвалят его за достижения.

Фото: скриншот из соцсети «ВКонтакте»

За полторы недели, прошедшие с первомайского шествия, издания холдинга Евгения Пригожина опубликовали шесть видеозаписей, на которых Максим Резник курит самокрутки и трубки, и обвинили депутата в употреблении наркотиков. Все видеозаписи сделаны, судя по одежде депутата, весной. Одну из них авторы датировали 11 марта, еще две — 4 марта, то есть слежку за депутатом вели как минимум два месяца. «Невские новости» утверждали, что все видеозаписи им присылают «соседи» Резника. Но на одном из роликов (депутат снят курящим в сквере) съемка ведется откуда-то сверху — то ли с дерева, то ли с квадрокоптера. Этой записи авторство соседей приписывать не стали, она появилась не в СМИ, а в петербургском телеграм-канале «Неалбин» (1,5 тыс. подписчиков), который также систематически публикует сообщения об успехах врио губернатора Петербурга и контролируется, по данным «Новой», его предвыборным штабом.

Супруга депутата Резника Ксения Казарина написала в Facebook, что ее и мужа «выслеживают с декабря».

В целом ресурсы (и те, что входят в холдинг Пригожина, и не связанные с ним) опубликовали несколько сотен новостей о депутате. Информационные поводы брали из воздуха. К примеру, о том, что шоумен Стас Барецкий заявил, что вместе с Максимом Резником «курил анашу», написали 15 новостных изданий. На следующий день Стас Барецкий «вспомнил», что курил не с Максимом, а с Ильей Резником, и еще девять ресурсов написали: «Максим Резник мог подкупить Барецкого, чтобы скрыть свою наркозависимость».

Комментарии о поведении депутата сотрудники петербургских СМИ взяли у людей, которые имеют весьма опосредованное отношение к ситуации: у бойца Вячеслава Дацика, депутата Госдумы Геннадия Онищенко, экс-депутата Заксобрания от КПРФ Игоря Коровина и лидера Национально-освободительного движения Евгения Федорова. 17 ресурсов опубликовали новость о том, что Максим Резник «потратил полтора миллиона рублей на обеление себя в СМИ после наркоскандала». Источник этих новостей — запись в анонимном телеграм-канале «Выпускайте Кракена». Автору телеграм-канала эту информацию, как он сам написал в посте, «нашептали птички в Партии роста».

На «Авито» сотрудники подконтрольных Евгению Пригожину СМИ нашли объявление о продаже мужской куртки, которое разместила супруга Максима Резника Ксения Казарина. Они купили ее, а вскоре со ссылкой на анонимный источник в МВД рассказали, что в карманах куртки криминалисты якобы нашли следы наркотиков. На сайте Change.org создали петицию с осуждением действий депутата, а новость о ее создании сотрудник агентства PRFormation предложил редактору «Поребрик медиа» опубликовать за деньги.

Фото: porebrik.media

Кампания по дискредитации депутата на следующий же день после первомайского шествия из СМИ перешла в офлайн. У здания петербургского парламента 2 мая прошел пикет: два человека вышли с плакатами «Резник, иди кури» и «План Резника». Участница пикета Дарья Галимова сообщила новостным ресурсам, что возмущена поведением депутата. Дарья — студентка, на ее странице ВКонтакте нет никаких признаков того, что она интересуется политикой, а среди страниц, на которые она подписана, нет ни одного новостного ресурса. На вопросы «Новой» о мотивах участия в пикете она не ответила.

Поведению Максима Резника редакция «Невских новостей» даже посвятила круглый стол под названием «Молодежные наркотики во взрослой политике».

Обсудить эту тему пришел в числе прочих депутат Заксобрания от «Единой России» Андрей Анохин. Он наряду с депутатом Госдумы Виталием Милоновым одним из первых включился в кампанию по дискредитации коллеги по парламенту. По словам Анохина, Максим Резник должен быть благодарен за скандал: «Может быть, это заставит его встать на путь истинный». «Это не травля, а публичная порка», — написал депутат в Facebook.

Последние выходные Максим Резник с супругой Ксенией Казариной провели в Праге — за ними следили и там. Подконтрольные Евгению Пригожину ресурсы опубликовали видео о том, как депутат с супругой заходят в сувенирный магазин, а после курят на лавочке. В Пулково Максима Резника встретили несколько человек с камерами. Сотрудница РИА «ФАН» в зоне прибытия рейсов снимала на камеру маму депутата, та, судя по видео, попыталась ей помешать — результатом стали десятки новостей с заголовком «Взбесившаяся мать депутата-наркомана Резника подняла руку на корреспондента».

Максим Резник (справа) и Андрей Анохин. Фото: ok-inform.ru

Вечером 11 мая Ксения Казарина сообщила, что Максим Резник пережил сердечный приступ, объяснив это «ежедневным моральным давлением». Депутата не госпитализировали, врача вызвали домой к маме Максима Резника, куда он приехал из аэропорта, рассказала она «Медиазоне». Комментировать ситуацию более подробно супруга депутата не стала, сославшись на неприкосновенность личной жизни. Как следует из их публикаций, cотрудники подконтрольных Евгению Пригожину медиа ночью дежурили у дома матери Максима Резника и всюду следовали за его супругой — даже на прием к стоматологу.

Информационные кампании, подобные нынешней, структуры Евгения Пригожина уже проводили. В конце 2017 и начале 2018 года, например, несколько малоизвестных ресурсов публиковали материалы, дискредитирующие руководство петербургского издания «Фонтанка» и его бывшего акционера, бенефициара компании Fort Group Бориса Пайкина. Эта кампания совпала с появлением в прессе информации о том, что интерес к покупке «Фонтанки» проявляет Евгений Пригожин.

После того как врио губернатора Петербурга стал Александр Беглов, информационные кампании структуры Пригожина стали проводить и в интересах новых властей. Например, в декабре прошлого года в региональных изданиях массово размещали однотипные публикации о том, что (на тот момент) вице-губернатор Игорь Албин хочет занять губернаторское кресло вместо Александра Беглова. Вскоре Игорь Албин, контролировавший ключевые сферы городской экономики, был уволен, а его обязанности перешли к ставленникам нового главы города. В марте этого года именно издания холдинга Пригожина активно анонсировали и освещали пикеты, устроенные участниками молодежных провластных организаций у петербургского штаба сторонников Алексея Навального. Провластные активисты тогда вышли на пикет, чтобы осудить действия активистов движения «Весна», которых заподозрили в развратных действиях и хранении наркотиков.

«Невские новости» (одно из изданий холдинга Евгения Пригожина за две недели выпустило 72 новости со словами «Максим Резник» и «наркотики». — М. К.) всегда перепроверяют информацию, тем более когда речь идет об анонимных телеграм-каналах, — заверил «Новую» главный редактор издания Тимофей Шабаршин. — Мы не любим на них ссылаться, но в данном случае сделали это для того, чтобы защитить собственные источники», — пояснил он. По словам Шабаршина, ссылка на «персон в окружении Максима Резника» в момент публикации новостей слишком явно указала бы на людей, которые об этом рассказали.