Отчитался «по-петербургски»

15 мая, впервые за восемь месяцев работы на посту врио губернатора Петербурга, Александр Беглов рассказал о проделанной работе депутатам петербургского Заксобрания. И между делом предложил вместе «учиться взаимопониманию, вежливости, толерантности и демократии» — так врио губернатора отреагировал на вопрос о том, готов ли он извиниться перед горожанами за задержания участников согласованного первомайского шествия.

Фото: Роман Пименов / ТАСС

С первых слов стало понятно, что выступление Александра Беглова будет менее оптимистичным, чем традиционные отчеты предыдущего градоначальника. Если Георгию Полтавченко, проработавшему на губернаторском посту семь лет, приходилось выступать в жанре «все хорошо, а будет еще лучше», то врио мог позволить себе оттолкнуться от неудач предшественника. По основным экономическим показателям успехи Петербурга скромны, заметил он. Городское хозяйство не в самом лучшем состоянии. Доходы населения падают. Динамика по приросту внутреннего регионального продукта ниже средней по России. Бюджет инерционный.

В уборке снега «системные проблемы» и «хроническое недофинансирование», что наглядно показали горожанам «природные аномалии» последней зимы.

По словам Беглова, члены нового городского правительства «реализовали самые неотложные меры в управлении городом». Прежде всего «навели порядок в финансах». Ревизия городского бюджета — действительно первое, чем занялся вернувшийся в Смольный вместе с Александром Бегловым вице-губернатор Евгений Елин: благодаря его усилиям дефицит бюджета сократился на треть.

Говоря о том, что еще удалось сделать, врио часто благодарил за поддержку президента Владимира Путина и «руководство страны». Неудивительно: с тех пор как Беглов возглавил город, он по меньшей мере четырежды встречался с президентом и дважды — с председателем правительства Медведевым. Результатом встреч обычно становились решения о реализации в Петербурге глобальных инфраструктурных проектов или просто о выделении крупных сумм городскому бюджету.

Депутатам врио губернатора в очередной раз повторил основную идею своей предвыборной кампании: доходы бюджета нужно нарастить вдвое, до 1 трлн рублей. Но, несмотря на поддержку руководства страны, достигать успехов будет непросто — опять же из-за тяжелого наследства: «Недофинансирование ключевых отраслей составляет сотни миллиардов. Это намного больше, чем годовой бюджет Петербурга». Однако все получится, резюмировал Беглов, если заключить с депутатами «партнерство во имя общей цели».

Надо учиться вежливости

Слова врио губернатора о сотрудничестве с депутатами прозвучали на фоне политического скандала, связанного с массовыми задержаниями протестующих во время согласованного первомайского шествия. Напомним, вину за разгон шествия в Комитете по законности и правопорядку возложили на самих демонстрантов: «провокаторов, в числе которых — оппозиционные депутаты».

Впрочем, на заседании ЗакСа «депутаты-провокаторы» своей репутации не оправдали. Вопросы (по одному от фракции) врио губернатору были преимущественно безобидными, к тому же известными заранее.

Каждый ответ Александра Беглова парламент встречал аплодисментами.

Так, лидер фракции «Партии Роста» Оксана Дмитриева, которая жестко критиковала политику предыдущего городского правительства, на этот раз резко сменила тональность и выразила Александру Беглову свое восхищение финансовой политикой Смольного. Дмитриева ничего не стала говорить о кампании по дискредитации ее коллеги по фракции Максима Резника, которая уже вторую неделю не прекращается на страницах подконтрольных администрации города изданий.

Единственным, кто перевел диалог с врио губернатора в политическую плоскость, стал депутат от «Яблока» Борис Вишневский. Слово ему предоставили в самую последнюю очередь, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров подчеркнул особо: «По регламенту время перерыва, но я даю возможность задать вопрос». Вишневский поинтересовался у Беглова, готов ли тот извиниться перед петербуржцами за массовые задержания во время согласованного первомайского шествия.

Отвечая на вопрос, врио губернатора решил акцентировать внимание не на тех горожанах, которые оказались в автозаках, а на тех, кому пришлось терпеть «неудобства» из-за перекрытого ради шествия Невского проспекта. «Мы пошли на это [перекрытие улиц], понимая, что есть соответствующая просьба, отнеслись с уважением, и горожане тоже», — обратил внимание врио губернатора. Правда, ошибся в терминах: закон «О собраниях…» предполагает, что организаторы массового мероприятия не «просят», а уведомляют администрацию о нем. Проигнорировал врио губернатора и тот факт, что и сам шествовал во главе колонны «Единой России» по перекрытому Невскому проспекту, доставляя столько же неудобств горожанам, сколько и оппозиция.

На лояльность Смольного демонстранты ответили неблагодарностью — стали кричать «оскорбительные» лозунги, продолжил Александр Беглов. «Кто дал право кому-либо оскорблять другого человека, вне зависимости от его должности и положения? […] Это не по-нашему, не по-ленинградски, не по-петербургски, — заключил врио. — Нам всем нужно учиться вежливости, взаимопониманию, толерантности и демократии. Всем без исключения».

Какие именно лозунги врио губернатора счел оскорбительными, он уточнять не стал. С журналистами Беглов разговаривать отказался, удалившись в кабинет спикера ЗакСа со словами «дайте чаю попить». Не ответила на этот вопрос и правая рука врио — вице-губернатор по внутренней политике Любовь Совершаева. К слову, cамые резкие лозунги, которые скандировала «протестная» колонна, звучали так: «Россия без Путина» и «Питер без Беглова».