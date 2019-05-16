Суд взялся за голову

«Уважаемые граждане Украины! Сегодня произошел антиконституционный переворот в Конституционном суде Украины и захват государственной власти со стороны лиц, которые занимали должности судей Конституционного суда. Судьи главного конституционного органа государства, которые присягали народу Украины, сами совершили тяжкое уголовное преступление, связанное со свержением конституционного строя. Переворот произошел в спешке, с грубыми и кричащими нарушениями Конституции Украины, Закона Украины «О Конституционном суде», регламента Конституционного суда Украины. Безусловно, что за этим преступлением стоит главный выгодоприобретатель — Порошенко, который прилагает все усилия ради удержания власти путем контроля над главными государственными институциями. Я не собираюсь сдаваться и завтра же обращусь в суд и в правоохранительные органы. Призываю всех ответственных и неравнодушных граждан Украины объединиться для защиты нашего выбора, новоизбранного президента и Конституции».

Такой вот пост разместил в фейсбуке вечером во вторник, 14 мая, теперь уже экс-глава Конституционного суда Станислав Шевчук. Именно председатель Конституционного суда приводит к присяге президента Украины.

Сутки спустя появилось заявление пресс-службы КС: «голова» сначала потерял доверие коллег, а сейчас и должность «за совершение им существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение своими обязанностями, несовместимое со статусом судьи». На сроках инаугурации избранного президента, уверяла пресс-служба, увольнение Шевчука никак не отразится. Сразу же на специальном пленарном заседании руководителем Конституционного суда избрали судью Наталью Шапталу, хотя полномочия пани Шапталы как судьи истекают уже через четыре месяца.

Впрочем, экс-руководитель уже ринулся обжаловать отставку, чтобы вернуть себе не только право привести к присяге Владимира Зеленского, но и остальные права.

Станислав Шевчук возглавлял Конституционный суд Украины немногим более года. Работа сопровождалась скандалами, которые периодически выливались в СМИ. В минувшем феврале его усилиями была декриминализована статья Уголовного кодекса о незаконном обогащении.

Сразу после принятого решения Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) пришлось закрывать дела о незаконном обогащении чиновников.

«Это крупное поражение в борьбе с коррупцией!» — отреагировали во Всемирном банке, а по данным украинского Центра противодействия коррупции, Шевчуку за такие достижения отказали в визе США.

Затем трое коллег «головы» выступили с письмом, где предупреждали: деятельность руководителя КС, амбиции и неумеренные личные цели ведут к полному разрушению конституционного правосудия. Под личными целями судьи имели в виду влияние на кадровые назначения со стороны родного брата — предпринимателя, не чуждого политике. Брат, несколько лет назад сменивший имя и фамилию на загадочное Рулав Одд, по ходу избирательной кампании выразил публичную поддержку Зеленскому…

Шевчук накануне выборов дал интервью интернет-изданию «Страна», оппозиционному действующему президенту Порошенко: «Я никогда не приведу к присяге президента, если выборы будут сфальсифицированы». Фактически предположил, что для победы любой ценой власть «включит» админресурс, и уже видел себя гонимым. Но Порошенко проиграл, а отставка все равно не рассосалась. Пока Центризбирком считал и пересчитывал проценты второго тура, собрание судей КС повторило прежний рефрен: «Ответственно заявляем, что не возникнет никаких проблем в осуществлении процедуры приведения новоизбранного президента к присяге в соответствии со статьей 104 Конституции Украины». То есть назвать нынешнюю ситуацию майским снегом на «голову Конституционного суда» Шевчука невозможно.

Станислав Шевчук. Facebook.com

Известные правоведы, в частности Виктор Мусияка, соавтор Конституции, научный консультант Центра Разумкова, солидарны с теми, кто не ищет в увольнении главы КС тайный умысел. В комментарии изданию «Новое время» Виктор Лаврентьевич объяснял: если бы нового руководителя КС не избрали так быстро, процесс инаугурации имел право начать и заместитель уволенного председателя. «А при отсутствии двух названных лиц обязанности главы исполняет старший по возрасту судья. Потому не вижу проблемы», — сказал Мусияка.

Представитель Зе-команды Руслан Рябошапка, советник по правовым вопросам, отзывается о Шевчуке достаточно критически: «Многие судьи жаловались, что сами процедуры в КС осуществлялись не так, как предусмотрено законом, а часто управлялись в ручном режиме главой суда, было много процедурных нарушений». И отмечает «зрелость и сознательность» судейского коллектива: не мешкали с избранием нового руководителя, не создали дополнительных проблем Зеленскому и его советникам. Кстати, новоизбранного президента в журналистских и не только кругах все чаще называют «Узеленским». С прессой в реале по-прежнему общается не он, а окружение. Потому оборот «У Зеленского прокомментировали» стал нормой официальных сообщений.

Сам же Владимир предпочитает писать в фейсбуке. Тема последнего поста была навеяна коварством Рады и лично спикера Андрея Парубия, на которого Зеленский возложил ответственность за затягивание процесса выбора даты инаугурации. Предыдущее обращение победителя выборов, адресованное Петру Порошенко, нашло отражение в видеоролике от 10 мая и касалось того же вопроса: пора «выселяться из отеля» — передать власть. А еще раньше Зеленский направил вполне серьезное послание председателю Рады:

«В условиях внешней агрессии для нашей страны чрезвычайно важно избежать «вакуума власти» и обеспечить скорейшее вступление в полномочия новоизбранного президента Украины».

Можно сколько угодно возмущаться «тоном гопника» (так некоторые депутаты из провластных фракций оценили выражение «ложь мелких жуликов» — характеристику, которой Зеленский наградил Парубия и парламент в целом). Но когда регламентный комитет рассматривает уже семь — семь! — проектов постановлений о дате приведения к президентской присяге и назначает голосование по каждому из них на следующий день, в порядке очереди, мысли о саботаже начнут посещать поневоле.

Фото: РИА Новости

Действительно, Зеленский ни разу определенно не сказал, намерен ли он добиваться досрочных парламентских выборов. (Очередные выборы в Раду должны состояться осенью.) Провести побыстрее, на волне собственного успеха, пока от столкновения с реальностью рейтинг не пошел ко дну, партию «Слуга народа» в парламент, сделать ее ядром новой коалиции, чтобы иметь контроль и над законодательной властью, — большой соблазн. И советы такие звучат. Однако распустить парламент и назначить досрочное голосование новоизбранный президент может не позже чем за полгода до даты очередных выборов — то есть не позже 27 мая. Чтобы карета Рады не превратилась, образно выражаясь, в тыкву, Зеленского надо продержать в нынешнем состоянии до этого дня.

Тем временем Петр Порошенко продолжает уходить. В администрации президента состоялась встреча с послами стран «Большой семерки» и ЕС. «Вы изменили Украину за последние пять лет. В этом нет никаких сомнений. Это бесспорный факт. Украина настоящего не имеет ничего общего с Украиной 2014 года. И мы все понимаем ваш личный вклад в этом стремлении — вы приблизили Украину к Европейскому союзу», — привели на сайте главы государства слова Хюга Мингарелли, главы представительства ЕС в Украине. Также процитировали посла Франции Изабель Дюмон об успешных реформах: децентрализации, судебной реформе, борьбе с коррупцией. Резюме встречи: «Послы G-7 призвали президента Порошенко к плавной передаче власти, что позволит Украине продолжить избранный курс реформ» — в официальное сообщение не попало.

Но следующее заседание Рады все же наконец оказалось результативным. Проект постановления о проведении инаугурации 20 мая получил поддержку 315 депутатов. В голосовании участвовала и внефракционная Надежда Савченко, накануне устроившая скандал на согласительном совете:

«Чем дольше мы будем оттягивать инаугурацию, тем дольше будут сидеть политзаключенные в России!»

«У Зеленского» довольны лишь отчасти. Дмитрий Разумков, советник по политическим вопросам, уже отреагировал на то, что процедуру проведут не в выходной, 19 мая, как предлагал штаб, а в понедельник: «Решили насолить жителям Киева, создать дискомфорт в рабочий день». Международным делегациям, по его словам, также было бы удобнее скорректировать свои графики на воскресенье. Разумков снова подчеркнул, что часть народных депутатов сознательно вредит имиджу Украины.