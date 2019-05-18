Консипирологи в помощь скучающим офицерам

17 мая в Москве прошла презентация книги голландского политолога и экономиста Кейса ван дер Пейла «Крушение самолета МН17. Украина и новая холодная война», в прошлом преподавателя и профессора Сассекского университета в Англии. Мероприятие освещали крупнейшие российские СМИ. Принимал почетного гостя и, судя по всему, организовывал все событие бывший глава Госнаркоконтроля и друг президента Путина генерал Виктор Иванов, долгое время отсутствовавший в медийном пространстве. Бывший профессор с бывшим чиновником вместе убеждали публику в том, что крушение малайзийского «Боинга» произошло благодаря интригам недружественных Москве сил, которые противились сближению России и Европы и желали подорвать усилия президента Путина в поиске мира. А еще конкретнее — добивались срыва выгодных контрактов, таких как «Южный поток». Недружественными силами спикеры чаще всего называли, конечно же, США.

Кейс ван ден Пейл на презентации книги. Сюжет Russia Today

Трехсотстраничную книгу в мягком переплете на русском языке можно было купить прямо во время презентации практически по себестоимости — 300 рублей. «Это труд большого западного ученого, представителя европейской интеллектуальной элиты», — говорил генерал Иванов. Сам ван дер Пейл пожаловался, что тема гибели MH17 в Голландии якобы замалчивается как властями, так и ведущими СМИ, поэтому и книга его осталась на родине незамеченной. В России же все иначе. Хотя, если не считать телевизионщиков, на презентацию в Москве пришли в подавляющем большинстве пожилые люди.

Несколько раз ван дер Пейл повторил, что не знает, кто стоит за крушением «Боинга», и не может здесь делать никаких выводов, но при этом он уверен, что «истина в наше время не может существовать сама по себе», а является продуктом влияния доминирующих политических сил. Интересно, понимал ли ван дер Пейл, насколько иронично такое звучит в Москве.

В своей книге ван дер Пейл повторяет основные претензии Москвы к международному расследованию группы JIT (Нидерланды, Малайзия, Бельгия, Украина, Австралия). Например, предположение о том, что в день трагедии якобы не работали украинские радары воздушного обнаружения, которые Украина могла специально выключить, зная, что будет происходить. (Фактчек: один из радаров в то время действительно был неисправен, что отражало на тот момент общее состояние украинской армии, еще один находился на плановом длительном ремонте; при этом следователи JIT имеют данные с третьего радара, функционирующего в той же местности; его показания приобщены к делу.)

Еще одна претензия заключается в том, что следователи JIT не приняли во внимание, что на борту МН17 перевозилось 1300 килограммов литий-ионных аккумуляторов. По мнению политолога и экономиста, они могли сдетонировать на борту. Наконец, удивляет бывшего профессора из Сассекского университета, почему в состав JIT была включена Украина, являющаяся явно «стороной конфликта». (В JIT объясняют решение тем, что трагедия произошла на территории Украины.) Кроме этого ван дер Пейл обращает внимание на «секретный протокол», подписанный между странами из группы JIT, который «дает Киеву право вето на обнародование любой информации по расследованию крушения». (Фактчек: пять стран действительно подписали документ о неразглашении информации без одобрения других членов JIT. В МИДе Австралии необходимость документа объяснили тем, что несогласованная публикация данных на каком-либо этапе может поставить все расследование под угрозу.)

Ну а скрепляют сомнения голландца рассуждения о том, что очернения России и ее изоляции всегда добивались США и Британия (поскольку не смогли сломить и получить контроль над ее ресурсами), а трагедия МН17 стала поворотным моментом в новой холодной войне.

В своей книге Кейс ван дер Пейл, по сути, перебирает все известные версии и гипотезы, которые и противоречат друг другу, и были многократно опровергнуты и разъяснены как следователями JIT, так и многочисленными независимыми экспертами.

Но, судя по всему, смысл работы голландца не в том, чтобы приблизиться к истине, а как раз наоборот.

Если суммировать все им сказанное и написанное, можно сделать вывод, что истина недостижима, ее поиск не имеет смысла, поскольку заговор лежит в основе всякого события, а случайность или ошибка исключены. Но проблема даже не в голландском политологе и его книге — подобного мусора написаны миллиарды страниц.

Проблема в том, что транслируемые им догмы чрезвычайно популярны и любимы нынешним российским мейнстримом. Настолько, что конспиролог, являющийся у себя на родине маргиналом и представителем научной альтернативы (вроде тех, которые считают землю плоской, а 11 сентября — провокацией ЦРУ), в России получает трибуну в федеральных СМИ. А помогают в этом люди из окружения президента, желающие обратить на себя внимание. Скучающие офицеры, ищущие как бы снова вписаться в повестку.