Зарядить и распатронить

Миллиардера Александра Минеева, основателя фирмы «Партия» (первой в стране сети магазинов, торговавших бытовой и офисной техникой, с ежемесячным оборотом в сотни миллионов долларов), застрелили 22 января 2014 го­да. Бизнесмен ехал из своего особняка (в поселке Загорянка Щелковского района) в Москву, и в Королеве, на улице Циолковского, по остановившемуся на светофоре Range Rover был открыт огонь из автомата Калашникова. Киллер, расположившийся на заднем сиденье притормозившего рядом внедорожника, стрелял короткими очередями и успел выпустили 27 пуль, семь из которых попали в Минеева. Миллиардер умер мгновенно. Ни водитель убитого бизнесмена, ни прохожие не пострадали.

Петр Саруханов / «Новая»

Минеева убили вскоре после того, как он обратился в правоохранительные органы с заявлением о захвате его активов. О чем идет речь. Только в Москве бизнесмену принадлежало два десятка крупных объектов, в том числе торговый центр и автосалон в доме № 88 на Кутузовском проспекте (общая площадь 13423,7 кв. м), торговый центр на Таганке (4409,1 кв. м), складские терминалы на улице Красного Маяка (7909,7 кв. м), торговый центр «Европа» на Калужской площади (5269,2 кв. м). Владел Минеев недвижимостью и в других регионах России.

Недвижимость была зарегистрирована на восемнадцать российских ООО, учрежденных офшорами из Белиза и с Сейшельских островов: Orange Cap Ltd, Milky Cap Ltd, Brown Cap Ltd и Cep Cap Ltd. В свою очередь единственным акционером этих компаний была гонконгская фирма Crazy Dragon International Limited, конечным бенефициаром которой был Александр Минеев.

В декабре 2013 года Минеев решил перевести счета своих российских фирм в другой банк. Но, когда он обратился в налоговый орган за регистрационными документами, с удивлением узнал, что у всех восемнадцати российских компаний, на которые была зарегистрирована недвижимость, в тайне от него сменились учредители и руководители.

Минеев обратился с заявлением в МВД. В полиции неспешно начали проверку. И уголовное дело № 1627 о хищении минеевских активов московское управление МВД возбудило лишь через месяц после убийства бизнесмена. В день же, когда в Королеве прозвучали автоматные очереди, управление СКР по Московской области возбудило уголовное дело № 106556 по факту убийства Минеева. 23 апреля 2014 года оба дела были объединены в одно производство.

Через 11 месяцев после убийства Минеева адвокатам его наследников удалось восстановить контроль над российскими предприятиями. Однако выяснилось, что у гонконгской фирмы Crazy Dragon International Limited, которая, повторюсь, была конечным бенефициаром всех активов Минеева, появился новый собственник — зарегистрированная в Панаме, но работающая в Москве компания FORUS Corporation. А позже стало известно, что повторный захват минеевских активов — эдакое экономическое мародерство — осуществили люди, которые принимали участие в возврате предприятий наследникам. Все они оказались тесно связанными с компанией FORUS Corporation, располагавшейся в офисном центре близ московской станции метро «Владыкино». (См. подробности в «Новой»: № 11 от 3 февраля, № 14 от 10 февраля и № 22 от 3 марта 2017 года.)

В апреле этого года мне позвонил известный молдавский бизнесмен и политик Ренато Усатый и предложил встретиться в одной из европейских стран. Он сказал, что готов представить мне доказательства, подтверждающие то, что подготовка операции по смене бенефициаров компании Crazy Dragon началась еще в декабре 2013 года, когда Александр Минеев был жив.

Тут надо сказать, что в Молдове в отношении Ренато Усатого возбуждено несколько уголовных дел — в том числе по организации покушения в Лондоне на небезызвестного российского предпринимателя Германа Горбунцова. Правда, Интерпол отказался объявлять Усатого в розыск, посчитав его уголовное преследование в Молдове политически мотивированным. Дело в том, что уголовные дела против него начали возбуждать после того, как он активно занялся политической деятельностью. В 2015 году возглавляемая Усатым «Наша Партия» одержала победу на муниципальных выборах в 12 городах Молдовы. Сам Ренато уже в первом туре выборов мэра второго по величине молдавского города Бельцы набрал 74% голосов и до февраля 2018 года занимал эту должность.

Поручение Путина

Усатый начал разговор с того, что показал мне письмо Ирины Минеевой, вдовы застреленного основателя фирмы «Партия», адресованное президенту России. На документе была резолюция Владимира Путина с поручением директору ФСБ Александру Бортникову провести проверку фактов, изложенных в обращении.

Меня очень удивило, что письмо Минеевой с резолюцией Путина, адресованное директору ФСБ, было зарегистрировано в канцелярии Кремля 17 января 2017 года, но практически до осени 2018 года никаких видимых действий по выполнению поручения президента не проводилось.

И только в ноябре 2018 года была сформирована совместная группа из офицеров СКР и ФСБ, возглавил которую генерал СКР Роман Нестеров. Этой группе и было передано расследование убийства Александра Минеева и захвата его активов.

12 ноября 2018 года в Главном управлении по расследованию особо важных дел СКР было возбуждено еще одно уголовное дело — «по факту совершенного в 2014–2015 годах мошенничества в отношении активов и недвижимого имущества бизнесмена Минеева организованной группой в составе Шибакова, Каледина, Ванькова <…>, адвоката Веденина и других неустановленных лиц» (копия имеется в распоряжении «Новой». — И. М.). В этом же документе была расписана суть совершенного преступления: переход под контроль панамской компании FORUS Corporation гонгонгской компании Crazy Dragon.

13 ноября 2018 года к офисному центру около станции метро «Владыкино» было стянуто полторы сотни сотрудников СКР и ФСБ (включая бойцов, обеспечивающих силовое прикрытие работы следователей и оперативников), которые почти весь день занимались обысками и выемкой документов компании FORUS Corporation.

В этот же день был задержан адвокат Вадим Веденин. 14 ноября Басманный районный суд Москвы выдал санкцию на его арест.

А вот бизнесменов Каледина и Шибакова задержать не удалось. Буквально за несколько часов до начала операции они успели выехать из России через Белоруссию и, как было установлено позже, 13 ноября прошли паспортный контроль в зоне вылета минского аэропорта. По всей видимости, кто-то их предупредил. Можно предположить, что это был кто-то из высокопоставленных сотрудников ФСБ, прикрывавших деятельность FORUS Corporation. Возможно, этому человеку или группе лиц более полутора лет удавалось саботировать поручение президента России.

Я спросил Ренато Усатого, как к нему попало обращение Ирины Минеевой с резолюцией? Собеседник предложил прервать разговор. А через полчаса к нам присоединился 53-летний Тимур Исаев, уроженец Башкирии, который с декабря 2013 года по май 2018 года, по его словам, «входил в преступную группу мафиозного типа, организованную Германом Горбунцовым».

Фактор Горбунцова

Во время встречи с Ренато Усатым и Тимуром Исаевым (справа)

Тимур Исаев жил и работал в китайском Харбине. У него была небольшая фирма, которая оказывала консультационные и регистрационные услуги бизнесменам и туристам из стран СНГ, столкнувшимся с какими-то проблемами в Китае. В конце 2013 года с Исаевым связался (а потом и прилетел в Харбин) Игорь Скрыпник, представившийся доверенным лицом Горбунцова. Он и организовал разговор по китайскому мессенджеру WeChat Горбунцова с Исаевым — договорились работать вместе. Выполнив несколько поручений-просьб Горбунцова, Исаев зарекомендовал себя человеком, способным выполнять самые щекотливые поручения.

В первых числах декабря 2013 года Горбунцов связался с Исаевым по WeChat и якобы попросил «подобрать номиналов», то есть физических лиц, которым предстояло стать формальными руководителями компаний. О каких компаниях шла речь, Горбунцов говорить не стал, но поставил условие, чтобы «номиналы» были не европейцами и не китайцами.

— Африканцы устроят? — спросил Исаев.

— Это отличный вариант! — ответил Горбунцов.

Через несколько дней Исаев переговорил со своим знакомым студентом из Замбии, учившемся в медицинском университете Харбина, которого знакомые называли Трезором, и предложил ему подзаработать.

— Трезор спросил меня, не опасно ли это и не связано ли с криминалом? Я успокоил, сказав, что это будет совершенно легальная работа. И 16 декабря 2013 года Луабей Мулумба переслал мне копию своего паспорта.

— Луабей Мулумба? — переспросил я.

— Это настоящее имя Трезора — Луабей Мулумба, — уточнил Исаев.

Это имя мне было знакомо. Именно Луабей Мулумба 23 апреля 2014 года был назначен директором компании Crazy Dragon International Limited.

— Студент того же харбинского мед­университета Ричманд Аниаква тоже твой знакомый? — спросил я Исаева.

— Нет, с Ричмандом я не знаком. Это приятель Луабея. Мулумба переговорил с Аниаквой, а когда тот согласился подзаработать, прислал мне и его документы.

Вскоре после назначения Мулумбы директором Crazy Dragon Ричманд Аниаква возглавил сразу четыре фирмы, учрежденные в Белизе и на Сейшельских островах компанией, директором которой уже числился его сокурсник.

Тимур Исаев раскрыл подробности того, как была осуществлена смена номинальных руководителей и учредителей компании Crazy Dragon. Все оказалось элементарно просто.

Подмосковный хакер Сергей З. (фамилия известна редакции. — И. М.) взломал почтовый ящик 12345.t54321@mail.ru, принадлежащий Михаилу Л. (фамилия также известна редакции. — И. М.). Михаил был одним из уполномоченных еще Минеевым людей, которые могли осуществлять контакты с гонконгским секретарем-регистратором компании Crazy Dragon Раймондом Чаном. Именно с этого взломанного почтового ящика Чану и было отправлено подтверждение правомерности передачи компании Crazy Dragon International Limited новым владельцам, назначение новых директоров и переименование компании.

Точно такое же письмо Раймонд Чан получил от Константина Ванькова, второго уполномоченного Минеевым лица. Почту Ванькова взламывать не пришлось: по словам Исаева, он будто бы сам согласился сотрудничать с группировкой, захватившей Crazy Dragon.

28 апреля 2017 года номинальные директора Луабей Мулумба и Ричманд Аниаква подписали доверенности на имя российского адвоката Вадима Веденина на представление в судах интересов как компании Crazy Dragon, так и сейшельских и белизских компаний.

А 29 мая 2014 года Луабея Мулумбу отстранили от выполнения обязанностей директора компании Crazy Dragon. На эту должность был назначен Александр Шибаков.

2 июня сменилось руководство в белизских и сейшельских офшорах. Во всех четырех компаниях должность директора вместо Ричманда Аниаквы занял все тот же Александр Шибаков.

За то, что Мулумба и Аниаква побыли транзитными номинальными руководителями захваченных минеевских компаний, они, по словам Исаева, якобы получили порядка десяти тысяч юаней, по курсу того времени это около полутора тысяч долларов.

Уже 5 июня Шибаков обратился в гонконгский регистрирующий орган с заявлением об изменении названия компании. Crazy Dragon International Limited превратилась в HK Crazy Dragon International Limited.

— Документы, необходимые для изменения названия с Crazy Dragon на HK Crazy Dragon, готовил я, — рассказал Тимур Исаев. — По поручению Германа Горбунцова.

Из рассказа Исаева, подкрепленного скриншотами переписок и другими документами, следовало, что подготовка к смене бенефициара компании Crazy Dragon была начата еще в декабре 2013 года — за полтора месяца до убийства Александра Минеева.

— И кто руководил этой операцией? — уточнил я.

— Герман Валерьевич Горбунцов, — ответил Исаев. — Все поручения я получал или напрямую от него, или от ребят из компании FORUS Corporation, с которыми меня состыковал Горбунцов.

Справка «Новой» Герман Горбунцов, 53 года, российский банкир, проживает в Лондоне. Входил в совет директоров банков «Интер-Рус», Банк Индустриальный Кредит, ИнтерКредит Банк, VIP Money Transfer, Конверсбанк-Москва, «Интерпрогресс» и др. С 2008 года на горбунцовские банки, по данным следствия, начал работать небезызвестный Дмитрий Захарченко, суд над которым подходит к финалу, — якобы полковник ежемесячно получал по $150 тыс. за «крышу» по линии МВД. В 2008–2009 годах в горбунцовском банке СТБ пропало около $1 млрд депозитных денег группы компаний «1520». Вскоре на сайте «Преступная Россия» появилась информация, подхваченная другими СМИ, что несколько бизнесменов письменно оформили обязательство вернуть деньги, распределив «недостачу» следующим образом: банкир Петр Чувилин и Герман Горбунцов отдают $500 млн, банкир Евгений Двоскин — $300 млн, банкир Сергей Менделеев — $200 млн. 20 марта 2012 года в Лондоне было совершено покушение на Горбунцова. Получивший тяжелые ранения бизнесмен был госпитализирован и введен в искусственную кому, в которой находился до 1 апреля. Позже Горбунцов обвинил в организации покушения Ренато Усатого. При этом обвинение было озвучено после закрытия семи уголовных дел, возбужденных в отношении Горбунцова в Молдове, и после того, как был отозван запрос Молдовы в Интерпол о его розыске и аресте. Британская полиция, проведя проверку, не нашла оснований для привлечения Усатого в качестве фигуранта уголовного дела о покушении на Горбунцова. Но это сделала Молдова, где дело было возбуждено на том основании, что в 2009 году Горбунцов получил молдавское гражданство. Молдова объявила Ренато Усатого в международный розыск. К тому времени лондонская полиция уже установила, что в Горбунцова стрелял некий Виталий Проку из Молдовы. Позже Проку был задержан в Москве, но Россия выдала его не Лондону, а Румынии, где тот совершил аналогичное преступление и был приговорен к 21 году тюремного заключения. Находясь в румынской тюрьме, Проку дал показания о том, что покушение на Горбунцова он совершил по заказу молдавского олигарха Владимира Плахотнюка — лидера молдавской демпартии и депутата парламента Молдовы X созыва. Киллер рассказал, что в тюрьме его посещали высокопоставленные полицейские чиновники, дипломаты и прокуроры из Молдовы и убеждали заявить, что покушение на Горбунцова заказал лидер оппозиционной «Нашей партии» Ренато Усатый.

За проделанную работу Горбунцов якобы пообещал передать Исаеву один из торговых объектов, принадлежащих Минееву. Обещание солидного гонорара в виде недвижимости подтвердили Исаеву и Каледин, и Шибаков. С Шибаковым Исаев познакомился, когда летом 2014 года соучредитель FORUS Corporation прилетал в Китай. С Калединым, вторым соучредителем компании, ставшей новым владельцем Crazy Dragon, Исаев познакомился уже в Москве, в ноябре 2014 года. Их знакомство произошло в кабинете Каледина, в офисном центре близ метро «Владыкино». Тогда же Исаев, по его словам, познакомился и с адвокатом Ведениным.

— Меня очень удивила милитаризированность офиса. Прежде чем попасть в кабинет Каледина, мне пришлось пройти через три поста охраны, — вспоминал Исаев.

В 2017 году в рамках журналистского расследования я тоже встречался с Калединым и адвокатом Ведениным в офисе FORUS Corporation. И прежде чем попасть на встречу, мне тоже пришлось пройти через три поста охраны…

В цитадели компании FORUS Corporation. Фото автора

В июне 2015 года Исаев вновь прилетел в Москву. На этот раз для того, чтобы посмотреть торговый объект, который должен был ему достаться в качестве гонорара за работу по смене собственника Crazy Dragon.

Но свой гонорар Исаев так и не увидел. В то утро, когда он вышел из гостиницы, на него было совершенно нападение. К Тимуру подскочили двое парней «криминальной наружности» и, схватив за руки, потащили к машине. Но тут из гостиницы выбежали сотрудники службы безопасности Каледина и, направив оружие на напавших, потребовали отпустить жертву. Похитители не стали артачиться, отпустили Исаева и спокойно уехали.

После спасения Исаева Каледин посоветовал ему срочно покинуть Москву. При этом не через московские аэропорты. Исаева вывезли в Минск, а уже оттуда он вылетел в Китай.

Вскоре Исаеву пришлось покинуть и Китай — по поддельному паспорту гражданина одной из африканских стран, якобы переданному ему Горбунцовым, который и объяснил Тимуру, что ему надо на какое-то время затаиться.

Под вымышленным именем Исаев полтора года прожил на Филиппинах. Оттуда перебрался в Эквадор. И все это время, по его словам, продолжал выполнять поручения Горбунцова.

В феврале 2017 года, как рассказывал мне Исаев, он напомнил Горбунцову о своем гонораре. И якобы услышал, что надо подождать, потому что вдова Минеева достучалась до президента России, который поручил директору ФСБ провести проверку.

В подтверждение своих слов Горбунцов, говорил в беседе со мной Исаев, как раз и передал копию обращения Минеевой к президенту России с резолюцией Путина и оперативную справку, подготовленную ФСБ по «делу Минеева».

Тогда-то Горбунцов якобы и рассказал Исаеву, что серьезных оснований для беспокойства нет,

потому что у них «хорошие связи в ФСБ». Настолько хорошие, что у их покровителя есть доступ даже к документам, поступающим к директору ФСБ от президента России.

Как утверждает Исаев, назвал Горбунцов и должность генерала, который крышевал группировку, захватившую минеевскую компанию Crazy Dragon. По должности не трудно вычислить и фамилию. Но я не готов ее озвучить. Потому что у меня нет оснований доверять словам Германа Горбунцова, сказанным Тимуру Исаеву и не подкрепленным документами или аудиовидеозаписями.

Потому что не раз приходилось сталкиваться с лукавством Горбунцова. Для примера: уже упомянутая в «Справке «Новой» история пропажи миллиарда долларов со счета банка, контролируемого Горбунцовым. Информация о том, что Горбунцов, а также бизнесмены Чувилин, Двоскин и Менделеев письменно оформили обязательства вернуть деньги, оказалась вымышленной.

Евгений Двоскин (известный бизнесмен, засветившийся во множестве скандалов), с которым мне удалось встретиться, заявил под диктофонную запись:

— Никаких общих дел с Горбунцовым я никогда не имел и никаких расписок не писал.

То же самое сказал мне, когда мы встретились, Петр Чувилин, человек, хорошо известный в банковских кругах, в разные годы возглавлявший несколько обанкротившихся банков:

— Этого не было. Я и Менделеев были наемными менеджерами и не несли никаких финансовых обязательств. Двоскин тоже никогда не имел никакого отношения к бизнесу Горбунцова.

История с распиской, повторюсь, была запущена сайтом «Преступная Россия». Администратор доменного имени «Преступной России» — компания Citadel Media Group Limited, зарегистрированная в Гонконге. А официальный получатель почты, направляемой этой компании, — адвокат Вадим Сергеевич Веденин. Бенефициарами Citadel Media Group Limited оказались все те же Александр Каледин и Герман Горбунцов.

Читайте также Кто захватил активы «Партии». Атака на следствие и роль ФСБ

Фактор Ренато Усатого

Весной 2018 года Горбунцов перестал отвечать на звонки и письма Исаева. В это время Тимур находился в Эквадоре. Без денег, прикованный к постели тяжелой болезнью. И тогда он написал письмо в общественную интернет-приемную «Нашей Партии», что он готов поделиться серьезной информацией, разоблачающей деятельность Горбунцова.

Обращение передали Усатому. Ренато связался с Тимуром и вскоре убедился, что тот — не самозванец, что он действительно плотно работал с Горбунцовым, потому что, как выяснилось, знал детали некоторых событий о противостоянии Горбунцова и Усатого, которых не было в прессе. Усатый вывез Исаева в Европу. Организовал его лечение.

А в октябре прошлого года произошло событие, которое подтолкнуло Усатого к решению придать огласке сведения, полученные от Тимура Исаева.

В октябре был арестован Валерий Маркелов — один из бенефициаров группы компаний «1520». Арестованному в Сочи бизнесмену предъявили обвинение в том, что он на протяжении десяти лет ежемесячно платил взятки легендарному полковнику Дмитрию Захарченко.

Ренато Усатый, считающий Валерия Маркелова своим другом, рассказывает:

— Из СМИ я узнал, что Маркелова арестовали по заявлению Горбунцова. Я встретился со следователем, генералом СКР Сергеем Михайловичем Чернышовым, чтобы объяснить ему, кто такой Горбунцов. Во встрече принял участие и сотрудник Управления «М» ФСБ России, который участвовал в задержании Маркелова. Мы договорились встретиться через несколько дней, чтобы я передал им все материалы о Горбунцове, которые я собрал за последние десять лет… Но уже на следующий день до меня довели «просьбу», чтобы я не лез в это дело, чтобы я перестал «копать под Горбунцова», потому что он очень важный свидетель по «делу Захарченко». А еще через несколько дней ко мне нагрянули с обыском полсотни сотрудников ФСБ. Изъяли все компьютеры, все документы, деньги… Около восьми вечера отвезли в общественную приемную ФСБ, где провели «профилактическую беседу»… Но вскоре я решил улететь из Москвы.

— Но я по-прежнему готов к сотрудничеству с правоохранительными органами. И готов предоставить им имеющуюся у меня информацию.

Ренато Усатый убежден, что заявление Горбунцова о взятках, передаваемых Маркеловым, — это фантазии Горбунцова. Потому что Маркелову не нужна была «крыша», потому что он выполнял реальные огромные объемы работ на огромные суммы.

Ренато Усатый заявил, что он представит доказательства, что Горбунцов дал показания, обвинив в даче взяток Маркелова и других бизнесменов, чтобы самому избежать ответственности за свои преступления. Но при нашей следующей встрече.