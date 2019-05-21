Город без барьеров

Фото: Марина Молдавская/ ТАСС

Болгарка с визгом врезается в стальную перекладину забора, приваренную к свае. Рабочие подхватывают желтую ребристую секцию и несут ее к другим — уже спиленным. Забор в сквере у драмтеатра, на несколько дней превративший центр Екатеринбурга в ристалище, исчезает. Его поставили в ночь на понедельник, 13 мая. Никто не видел, как это произошло. А разбирают днем во вторник, 21-го. На глазах у людей.

Провожать забор, правда, приходит человек 50, не больше. Накануне около сотни активистов провожали охрану и грузовики, вывозившие со стройплощадки храма Святой Екатерины кабинки для рабочих, дизель-генераторы и стройматериалы. Уезжающим машинам люди аплодировали вслед.

Демонтаж забора. Фото: Иван Жилин/«Новая газета»

Решение снести забор приняли после слов митрополита Екатеринбургского Кирилла: «Раз забор стал поводом для раздора, то этот повод необходимо убрать и начать спокойный доверительный разговор со всеми сторонами».

Екатеринбург чувствует свою победу. Пусть и промежуточную. Город заставил себя услышать, и с выходных здесь происходит беспрерывный диалог: властей с протестующими, властей со сторонниками строительства храма и, главное, самими защитниками сквера и сторонниками строительства храма.

«Мы не против переноса строительства»

Встреча защитников сквера и верующих происходит в субботу вечером. На ступенях у фонтана на Октябрьской площади, к которой прилегает сквер, встают около 200 человек с иконами и табличками «#Язахрам». Вместе с ними — священнослужители.

— Мы хотим примириться с протестующими. Наша акция — для примирения, — объясняет мне мужчина, представившийся Павлом.

Начинают с молитвы: «Христос воскресе из мертвых».

Фото: Иван Жилин/«Новая газета»

Большинство «защитников храма» — люди 40–50 лет. Многие пришли с детьми.

Молитва длится около 20 минут, после чего сторонники храма «идут в народ». Протестующие охотно вступают с ними в диалог.

— Мы уже 10 лет просим восстановить этот храм, — рассказывает Иннокентий Григорьев, руководитель центра «Ладья», который помогает семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. — И уже 10 лет общественность наши планы корректирует.

Иннокентий Григорьев. Фото: Иван Жилин/«Новая газета»

Храм Святой Екатерины в Екатеринбурге действительно не могут построить с 2010 года — жители города уже дважды отвергали предложенные властями площадки.

— Храм должен быть восстановлен, потому что это историческая справедливость. Это наш дом, который был порушен в 1930 году, — продолжает Григорьев. — Русская православная церковь по закону имеет право восстанавливать свои разрушенные святыни. И храм должен быть построен здесь, потому что нам действительно не хватает храмов в центре. Я регулярно бываю на службе в Храме на Крови, в ближайших храмах — всегда на службах очень много людей. И очень мало свободного места. Мы такие же граждане, как и защитники сквера.

Диалог с протестующими ведет служащий храма Вознесения Господня отец Александр.

— В 90-х годах на площади Труда, которая раньше называлась Соборной площадью, была поставлена часовня Святой Екатерины. В традиции церкви — ставить часовню перед строительством храма. И церковь хотела восстановить собор в историческом месте. Но сделать этого не удалось, начались протесты…

Фото: Иван Жилин/«Новая газета»

— Не знаю, как на площади Труда, но в этом сквере отдыхает очень много горожан: с утра здесь ходят собачники, потом мамочки с колясками, потом выходят люди старшего возраста, которые сидят на лавочках, играют в шахматы и читают книги, — перебивает священника женщина лет 60.

— Церковь не может требовать от власти какого-то конкретного участка. Нам предложили место в сквере, мы согласились, — объясняет священник. — Я вообще согласен, чтобы храм строили в исторической части города, не обязательно в этой точке. Просто в историческом центре. Но не начнутся ли и там протесты?

— Мы готовы предложить много мест в центре, где люди только поддержат строительство храма. Взять даже недострой через дорогу: снести его и поставить храм.

Недостроенное здание, о котором идет речь, принадлежит структурам Уральской горно-металлургической компании (УГМК), одного из спонсоров строительства храма Святой Екатерины. На его месте УГМК планирует возвести элитные апартаменты с бизнес-центром.

— Если нам предложат это место, думаю, епархия его рассмотрит, — резюмирует священник.

Сторонники храма отмечают, что в сложившейся ситуации не в последнюю очередь виноваты местные власти. «Городской думе еще в феврале предлагали провести референдум о строительстве храма в сквере. Депутаты почему-то отказались. Вот и получили», — говорит мужчина, представившийся Георгием.

Георгий с женой Ольгой. Фото: Иван Жилин/«Новая газета»

— Обе стороны перегнули палку, но лично мое мнение, что драка с участием спортсменов Академии единоборств РМК была совершенно ненужной, — говорит волонтер Фонда Святой Екатерины Давид. — После этого началось такое противостояние, что теперь уже, видимо, придется рассматривать возможность строительства храма в другом месте.

В целом все верующие отмечают:

они хотят восстановить порушенный большевиками собор, потому что это справедливо исторически;

им не принципиально строить храм в сквере;

любые решения необходимо принимать в диалоге.

Такую позицию защитники сквера поддерживают.

Протестующие провожают технику. Фото: Иван Жилин/«Новая газета»

Опрос или референдум

Сейчас главный вопрос, как выбрать новое место для строительства храма и будет ли оно новым?

Президент России Владимир Путин в качестве «рецепта» урегулирования кризиса предложил провести «опрос жителей микрорайона», в котором находится сквер. От «микрорайона» отказались сразу же: судьбу сквера в центре города должны обсуждать все екатеринбуржцы. Но протестующие пошли дальше и на личной встрече с градоначальником в мэрии Екатеринбурга потребовали от Александра Высокинского провести не опрос, а городской референдум. Мотивировка простая: результаты референдума обязательны к исполнению, результаты опроса носят лишь рекомендательный характер.

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Мэр сначала пытался возразить, что референдум будет стоить дорого — около 120 млн рублей. Тогда ему напомнили, что на один только ремонт памятника Ленину город планирует потратить 105 млн рублей. «А его вообще пора сносить», — считают протестующие. Мэр согласился вынести вопрос о референдуме на рассмотрение городской думы.

Концепция «храм вместо Ленина», к слову, — одна из наиболее популярных среди протестующих. Но против сноса (и даже переноса) памятника «вождю мирового пролетариата», как ни странно, выступает церковь: настоятель Храма на Крови протоиерей Максим Миняйло в эфире «Серебряного дождя» назвал идею возведения собора вместо памятника «чистой провокацией» и заявил, что протест в этом случае может быть еще сильнее, в том числе — со стороны коммунистов.

Альтернативные площадки под храм сейчас ищут всем городом: в мэрию уже поступило более 2500 предложений.