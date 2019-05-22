Сто дней для указов
Направлением главного удара президента Зеленского сразу стал парламент
Фото: Zuma\TASS
Ольга Мусафировасобкор в Киеве
Не прошло и суток после того, как в инаугурационной речи прозвучало «Я распускаю Раду!», а руководители фракций пришли по приглашению главы государства в администрацию. И подтвердили: к досрочным выборам готовы, давайте обсуждать предметно.
В начале встречи президент напомнил о наличии как политических, так и юридических оснований для роспуска парламента:
«Главный аргумент — крайне низкое доверие граждан к этому институту — 4%. Коалиции не существовало с 2016 года».
Зеленский и его команда все же перебрались в здание на улице Банковой. Хотя говорили, что «новая метла» хотела бы перемен и в этом смысле — находиться не в тяжеловесном сооружении сталинской эпохи, а где-нибудь в open space, вдали от центра Киева. Но пока просто открыли кованые ворота и убрали охрану, сделав отрезок улицы снова общедоступным, как лет десять назад.
В тандеме с Зеленским выступал его советник по юридическим вопросам Андрей Богдан, больше известный под псевдонимом «юрист Коломойского». (На следующий день Богдан соответствующим указом был назначен главой президентской администрации.)
Главным «адвокатом» президента в деле роспуска нынешнего состава Рады оказалась лидер «Батьківщини» Юлия Тимошенко. Консенсуса достигли по двум изменениям в законе о выборах: предложили отменить мажоритарку и понизить проходной барьер для партий с нынешних 5 до 3%. А вот добиться открытых списков не смогли. Точнее, не пытались — подобная работа не для одного суматошного дня переговоров.
Хотя, по мнению большинства экспертов, без открытых списков досрочные выборы превращаются в профанацию процесса — имеют смысл лишь для политического класса, которому нужно учесть интересы спонсоров, теневых держателей акций партий и партиек, чтобы получить свою часть бархатных кресел в зале для «решал» и других нужных людей.
Эта публика пойдет вслед за первыми пятерками списков, предъявленными на телеэфирах. И запоздалое избирательское возмущение уже будет бессильно.
Закрытая пропорциональная система сейчас более всего выгодна партии Зеленского «Слуга народа». Феномен сериала продолжает работать. За партию, по данным социологов, готовы голосовать почти 40% тех, кто собирается на выборы. О «слугах народа» неизвестно ровным счетом ничего, кроме того, что их возглавляет Иван Баканов, друг детства главы государства и главный юрист студии «Квартал 95». Пока материал готовился к печати, указом президента Баканов занял должность первого заместителя председателя СБУ — начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Теперь партии придется срочно искать нового «голову».
С помощью «слуг» Зеленский, утверждают политологи, планирует получить парламентское большинство и собственное правительство.
То есть фактически единоличную власть в стране — если все сто дней будет действовать стремительно и напористо, как сейчас, на старте.
Для реформ, конечно, лучше, когда центр управления сосредоточен в одних руках. Но парламентско-президентская форма государственного устройства страны не предполагает отсутствия баланса.
«Не становитесь участниками заговора!»
Хотя намерения рулить самостоятельно очевидны. В указе о роспуске Рады (он увидел свет сразу после встречи с руководителями фракций) определена дата досрочных выборов: 21 июля. На 22 мая президент попросил спикера Парубия собрать внеочередное заседание, чтобы внести указанные правки в закон о выборах народных депутатов. Попросту — нажать кнопки «за». Но спикер, открывая заседание, предупредил: указ противоречит Конституции и будет обжалован в Конституционном суде: «Нет таких полномочий у президента — устанавливать факт существования парламентской коалиции!»
Тема роспуска Рады не закрыта и для гражданского общества. В Украине давно научились «пробовать на зуб» любые решения власти, тем более скоропалительные.
Авторитетный социолог, директор фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина упрекнула нового президента за использование фейковых данных. «Откуда взялись 4%?» (доверия к Раде. — О.М.) И напомнила, что, согласно февральскому опросу группы «Рейтинг», уровень доверия составлял 12%. «А допустим, в 2015 году проводили опрос «Деминициативы» и Киевский международный институт социологии, получилось 9,5%.
Уже тогда надо было распускать, получается. Но я возвращаюсь к цифре 4% — откуда она? И при чем здесь Конституция?» — задала вопросы Бекешкина.
Общественное движение «Центр UA» и движение «Честно» также призвали депутатов не становиться «участниками заговора» и не голосовать за предложенные президентом Зеленским изменения в закон о выборах. Активисты отмечают: проект избирательного кодекса, который вводит открытые списки на парламентских и местных выборах, не прошел профильный комитет. Документ хотят подменить другим и перейти, таким образом, на пропорциональную систему с закрытыми списками.
КВНщики пошли в чиновники
Наделали достаточно шума и указы о первых назначениях.
Главе администрации Андрею Богдану, уже объявившему о прекращении своей адвокатской практики, дали в помощь нескольких заместителей. Вскоре указ о соответствующем назначении Елены Зеркаль с официального сайта пропал. Оказалось, Зеркаль, прежде работавшая заместителем министра иностранных дел, соглашалась только на должность уполномоченного по вопросам международных судов Украины в отношении России. Курировать внешнюю политику в АП она не хочет.
Многие персоны заставляли вспомнить слова Владимира Зеленского: «Я не допущу кумовства во власти» — с намеком на ближний круг Петра Порошенко с армейскими друзьями и менеджерами «Рошена». Например, первый замглавы АП Сергей Трофимов — исполнительный продюсер студии «Квартал 95». Первый помощник президента Сергей Шефир — земляк из Кривого Рога, давний друг по КВНу, сооснователь «Квартала», соавтор многих сценариев. Заместитель главы АП Юрий Костюк тоже «кварталовец», был креативным продюсером сериала «Слуга народа».
С КВНа некогда началось и знакомство Зеленского с ныне доктором юридических наук, профессором Русланом Стефанчуком. Он исполнял обязанности советника по идеологии, а теперь стал представителем президента в Раде. Кирилл Тимошенко, еще один замглавы администрации президента, — юрист, посвятивший себя телевидению как продюсер и автор социальных роликов в поддержку украинской армии и волонтеров. Помощником президента назначен Андрей Ермак, продюсер и юрист-международник. Заместитель главы АП Руслан Рябошапка не имел отношения ни к Лиге смеха, ни к ТВ: работал в минюсте, потом был избран в Национальное агентство по противодействию коррупции, но из-за конфликта с руководством подал в отставку. Один из самых молодых назначенцев, Михаил Федоров, тот, кто мог бы отхватить украинский «Оскар» за креатив и диджитал-кампанию, благодаря которой Зеленский обошел конкурентов во всех соцсетях, стал, согласно указу, советником вне штата.
Сам глава администрации уже успел превратиться в «звезду эфира» после резонансных заявлений. Предложил вынести на всеукраинский референдум вопрос о возможности мирных переговоров с Российской Федерацией («Чтобы политик не сам принимал решение, которое расколет общество, а общество принимало решения») и в довольно непринужденной манере оценил перспективы отставки премьера Владимира Гройсмана («Никто плакать не будет, если он внесет такое предложение, конец истории Украины не случится!»).
По мнению аналитиков, заявление о переговорах с Кремлем — своеобразная попытка мониторинга: сколько граждан «пророссийской» и «проукраинской» направленности есть в активе нового президента.
Ведь, как известно, за Зеленского голосовал не моноэлекторат, как, например, за руководителя «Оппозиционной платформы — За жизнь», а зачастую люди диаметральных политических взглядов, которых объединило неприятие второго срока Петра Порошенко.
На выступление Богдана отреагировал спикер Парубий: «Рекомендую президенту не искать пути капитуляции перед Россией. Не допустим, чтобы жизни тысяч украинцев были отданы зря».
Генерал из «котла»
Вместо уволенного с должности начальника Генштаба — главнокомандующего ВСУ генерала армии Виктора Муженко назначен генерал-лейтенант Руслан Хомчак. О 51-летнем кадровом военном Хомчаке украинские СМИ напоминают: его карьера пошла вверх при Януковиче. На момент начала АТО он возглавлял оперативное командование «Юг», затем сектор «Б», в 2016-м был начальником штаба Сухопутных сил ВСУ, а в 2017-м работал главным инспектором министерства обороны. Хомчак оказался среди тех, кто вырывался в августе 2014-го из Иловайского котла, где, только по официальным данным, погибло 366 и пропало без вести 158 украинских военных.
В интервью, которое цитирует агентство «Лiга.net», генерал Хомчак рассказал, как вел в «котле» переговоры с руководством российских военных подразделений, с которыми до того уже состоялся огневой контакт.
- «Они предложили вернуть своих пленных, а взамен — дать коридор, чтобы мы могли вывести свои войска без потерь, без конфликтов с террористами. Но потом изменили условия… Мы решили идти по старым договоренностям. Мы готовы были принять бой. Единственное, чего мы не ожидали — подлых засад. Это был просто расстрел».
По словам генерала Хомчака, украинским войскам в районе Иловайска противостояли батальонные группы десантных, десантно-штурмовых и мотострелковых бригад РФ.
Во время дебатов на стадионе Зеленский спросил у Порошенко: «Почему никто не сидит за Иловайск и Дебальцево?»
Его советники обещали полное обнародование информации относительно захвата Крыма и начала войны — мол, покажем на фактах, как бездействовали наивысшие должностные лица в Киеве.
В настоящее время на сайте Рады появились два законопроекта на одну тему. Первый — авторства Владимира Зеленского за номером 10319, где предлагается провести досрочные выборы по пропорциональной избирательной системе с закрытыми партийными списками, отменить мажоритарку, снизить проходной барьер до 3%. Второй законопроект №10319-1 зарегистрировала группа народных депутатов. Там предлагается сменить избирательную систему на пропорциональную, с открытыми списками.
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