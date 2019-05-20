Владимир Зеленский — украинцам: «Сделаю все, чтобы вы не плакали»

На торжественном заседании парламента, посвященном этому событию, присутствовали все предшественники Зеленского на этом посту, включая Петра Порошенко. Исключением стал лишь сбежавший после Майдана 2014 года в Москву и заочно осужденный украинским судом Янукович. В ложе почетных гостей, рядом с первым главой государства Леонидом Кравчуком, сидели также отец и мать Владимира Зеленского и его жена. Часть депутатов проингорировала инаугурацию: в зале виднелись свободные места, например, в том секторе, который обычно занимают члены фракции Блока Петра Порошенко.

Правительственная ложа была заполнена плотно. Из почетных гостей приехали президенты Грузии, Венгрии, Латвии, Литвы, Эстонии, вице-премьеры Болгарии, Армении и Румынии, главы внешнеполитических ведомств Польши и Молдовы, полномочные представители Азербайджана, Казахстана, Чехии, Турции, Франции, Хорватии, Великобритании, Германии, Японии, Австрии, Словакии, Беларуси и Вселенского патриархата.

США представлял министр энергетики Рик Перри и спецпредставитель по вопросам Украины Курт Волкер, Канаду — министр обороны Харджит Саджан.

Приглашения российским властям не направляли.

Накануне Зеленский в уже привычном видеоформате извинился перед киевлянами за причиняемые в рабочий день неудобства (центр столицы перекрыли, ограничили для движения мост и магистрали, ведущие из международного аэропорта Борисполь). Сам он настаивал на проведении инаугурации в воскресенье. Тогда же он сообщил, что в традиционную для подобных мероприятий программу внес изменения: «никаких фуршетов и вечеринок» — только работа, деловые встречи. Но пригласил граждан, кто сможет, прийти с утра пораньше на площадь перед Радой и Мариинским дворцом. Там установили большие экраны для трансляции торжественного заседания. Вход в зеленую зону близ Рады был свободный, то есть, без проверки паспортов, но через металлодетекторы. Ограждение в виде символического забора, задрапированного желто-синей тканью, отделяло часть площади Конституции, по которой к Раде подходил пешком герой дня.

Владимир вел себя так же, как во время выступлений: совершенно непринужденно и весело. Рядом шли распорядитель протокола и два человека в штатском. Зеленский пожимал своим сторонникам руки, хлопал ладонью о многочисленные зрительские ладони — «дай пять», согласился сделать селфи с девушками и даже смешно подпрыгнул, чтобы обнять и расцеловать коллег из «95-го квартала». Почетный караул у входа в Раду не выставили (насколько известно, это тоже пожелание нового президента.) Правда, красная ковровая дорожка, расстеленная для красоты прямо перед ступенями, осталась. Несколько минут Зеленский стоял перед ней в полном одиночестве и, кажется, недоумении. В Раде спикер Андрей Парубий продолжал, согласно протоколу, представлять гостей мероприятия.

Официальную процедуру начала председатель Центризбиркома Татьяна Слипачук. Она напомнила о результатах выборов и подтвердила: Зеленский выполнил все требования, чтобы принести присягу президента Украины. Что Владимир и сделал, положив руку на Конституцию и раритетное Пересопницкое евангелие. Затем председатель Конституционного суда Наталья Шаптала объявила Владимира Зеленского президентом. Ему вручили соответствующее удостоверение, а также традиционные гетманскую булаву и печать.

Владимир Зеленский с булавой президентов Украины. Фото: EPA

Тут произошел небольшой казус. Удостоверение, как требует протокол, Владимир положил на специальную подушечку на трибуне, но оно соскользнуло на пол, хоть и было быстро поднято. Когда хор исполнял государственный гимн страны, Зеленский чуть-чуть шевелил губами, но не подпевал. А после духовного гимна «Боже великий, единый, нам Украину храни!» с восторгом, как на концерте, повернувшись к исполнителям, аплодировал.

Инаугурационную речь Владимира Зеленского ожидали с большим интересом. Победитель выборов, несистемный кандидат, прежде никогда не занимался политикой, да и во время избирательной кампании все устроил так, что лишь подогрело интригу: в публичном пространстве почти не появлялся, а по отдельным видеороликам составить цельную картину взглядов не получалось. Зато первое выступление нового главы государства с трибуны Рады оказалось новаторским и по смыслу, и по форме. Вот основные тезисы.

Из речи президента Владимира Зеленского



«…Каждый из нас — президент, это наша общая стопроцентная победа, наш общий шанс, за который мы несем ответственность… Каждый из нас погиб на Донбассе, каждый день мы теряем там каждого из нас, и каждый из нас — переселенец: те, кто потерял свой дом, и те, кто открыл двери другому, разделив его боль. Каждый из нас — заробитчанин, что в борьбе с бедностью вынужден терять на чужбине собственное достоинство. Но мы это победим, потому что мы украинцы — от Ужгорода до Луганска, от Чернигова до Симферополя, мы во Львове, Харькове, Донецке, Днепре, Одессе. Мы должны быть едины — только тогда мы сильны. Возможно, это и есть наша национальная идея — объединиться и сделать невозможное».

«…Нас 65 миллионов (оживление в зале. — О. М. ). Да, нас в мире 65 миллионов, тех, кого родила украинская земля. Я обращаюсь ко всем украинцам на планете: «Вы нам очень нужны!» Всем, кто готов строить новую и успешную Украину, я с радостью дам украинское гражданство. Сувениров из-за границы не везите, не надо. Привезите нам свои знания, свой опыт и ментальные ценности».

). Да, нас в мире 65 миллионов, тех, кого родила украинская земля. Я обращаюсь ко всем украинцам на планете: «Вы нам очень нужны!» Всем, кто готов строить новую и успешную Украину, я с радостью дам украинское гражданство. Сувениров из-за границы не везите, не надо. Привезите нам свои знания, свой опыт и ментальные ценности». «…Мы должны стать исландцами в футболе (напоминает об исландской сборной, куда вошли не спортсмены-профессионалы, а люди разных в прошлом профессий, чья любовь к игре, желание работать над собой и воля к победе дали победный результат. — О. М. ), израильтянами в обороне родной земли, японцами в технологиях, швейцарцами в умении счастливо жить друг рядом с другом, невзирая на любые разногласия».

), израильтянами в обороне родной земли, японцами в технологиях, швейцарцами в умении счастливо жить друг рядом с другом, невзирая на любые разногласия». «…Не мы начинали эту войну, но нам эту войну заканчивать. (Пауза. Негативная реакция зала. — О. М.) Наше главнейшее задание — прекращение огня на Донбассе. Я готов на все. Я точно не боюсь принимать сложные решения, терять свою популярность. И если надо, я готов без колебаний потерять свою должность, чтобы только наступил мир. (Пауза. Негативная реакция зала. — О. М.). Не теряя наши территории, никогда! (Аплодисменты. Говоря о войне и мире, Зеленский несколько раз переходит с украинского на русский язык. Россия в контексте не упоминается ни разу. — О. М.). Я уверен, что первым шагом для начала этого диалога станет возвращение всех украинских пленных. Наш следующий вызов — возвращение потерянных территорий, хоть мне эта формулировка представляется некорректной: невозможно потерять то, что и так наше по праву. И Крым, и Донбасс — украинская земля. Мы потеряли самое главное — людей. И сегодня мы просто должны возвращать их сознание. Они не чужие — они наши».

«…Мы построим страну равных возможностей, где все равны перед законом, где существуют честные и прозрачные правила игры — одни для всех».

«…Я распускаю Раду 8-го созыва. Прошу принять закон о снятии депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, избирательный кодекс с открытыми партийными списками. А также я прошу отправить в отставку главу СБУ, генерального прокурора Украины, министра обороны Украины. У вас будет на это два месяца. Сделайте это и повесьте себе медали — неплохие баллы на досрочные парламентские выборы».

«…Я очень хочу, чтобы в кабинетах чиновников не было моих изображений, потому что президент — не икона, президент — не портрет. Повесьте фото своих детей и перед каждым решением смотрите им в глаза».

«…На протяжении всей своей жизни я делал все для того, чтобы украинцы улыбались. Я так сердцем чувствовал, это была не моя работа, а моя миссия. Следующие пять лет я сделаю все, чтобы вы не плакали. (Взрыв аплодисментов. — О. М.) Когда Европа будет вот здесь (стучит себя пальцем по виску. — О. М.), она будет и в Украине».

Спикер Парубий, не скрывая некоторой озадаченности, поблагодарил всех участников торжественного собрания и заметил: «Было весело».