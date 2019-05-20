Владимир Зеленский — украинцам: «Сделаю все, чтобы вы не плакали»
Как прошла инаугурация избранного президента Украины
Фото: Петр Сивков / ТАСС
Ольга Мусафировасобкор в Киеве
На торжественном заседании парламента, посвященном этому событию, присутствовали все предшественники Зеленского на этом посту, включая Петра Порошенко. Исключением стал лишь сбежавший после Майдана 2014 года в Москву и заочно осужденный украинским судом Янукович. В ложе почетных гостей, рядом с первым главой государства Леонидом Кравчуком, сидели также отец и мать Владимира Зеленского и его жена. Часть депутатов проингорировала инаугурацию: в зале виднелись свободные места, например, в том секторе, который обычно занимают члены фракции Блока Петра Порошенко.
Правительственная ложа была заполнена плотно. Из почетных гостей приехали президенты Грузии, Венгрии, Латвии, Литвы, Эстонии, вице-премьеры Болгарии, Армении и Румынии, главы внешнеполитических ведомств Польши и Молдовы, полномочные представители Азербайджана, Казахстана, Чехии, Турции, Франции, Хорватии, Великобритании, Германии, Японии, Австрии, Словакии, Беларуси и Вселенского патриархата.
США представлял министр энергетики Рик Перри и спецпредставитель по вопросам Украины Курт Волкер, Канаду — министр обороны Харджит Саджан.
Приглашения российским властям не направляли.
Накануне Зеленский в уже привычном видеоформате извинился перед киевлянами за причиняемые в рабочий день неудобства (центр столицы перекрыли, ограничили для движения мост и магистрали, ведущие из международного аэропорта Борисполь). Сам он настаивал на проведении инаугурации в воскресенье. Тогда же он сообщил, что в традиционную для подобных мероприятий программу внес изменения: «никаких фуршетов и вечеринок» — только работа, деловые встречи. Но пригласил граждан, кто сможет, прийти с утра пораньше на площадь перед Радой и Мариинским дворцом. Там установили большие экраны для трансляции торжественного заседания. Вход в зеленую зону близ Рады был свободный, то есть, без проверки паспортов, но через металлодетекторы. Ограждение в виде символического забора, задрапированного желто-синей тканью, отделяло часть площади Конституции, по которой к Раде подходил пешком герой дня.
Владимир вел себя так же, как во время выступлений: совершенно непринужденно и весело. Рядом шли распорядитель протокола и два человека в штатском. Зеленский пожимал своим сторонникам руки, хлопал ладонью о многочисленные зрительские ладони — «дай пять», согласился сделать селфи с девушками и даже смешно подпрыгнул, чтобы обнять и расцеловать коллег из «95-го квартала». Почетный караул у входа в Раду не выставили (насколько известно, это тоже пожелание нового президента.) Правда, красная ковровая дорожка, расстеленная для красоты прямо перед ступенями, осталась. Несколько минут Зеленский стоял перед ней в полном одиночестве и, кажется, недоумении. В Раде спикер Андрей Парубий продолжал, согласно протоколу, представлять гостей мероприятия.
Официальную процедуру начала председатель Центризбиркома Татьяна Слипачук. Она напомнила о результатах выборов и подтвердила: Зеленский выполнил все требования, чтобы принести присягу президента Украины. Что Владимир и сделал, положив руку на Конституцию и раритетное Пересопницкое евангелие. Затем председатель Конституционного суда Наталья Шаптала объявила Владимира Зеленского президентом. Ему вручили соответствующее удостоверение, а также традиционные гетманскую булаву и печать.
Тут произошел небольшой казус. Удостоверение, как требует протокол, Владимир положил на специальную подушечку на трибуне, но оно соскользнуло на пол, хоть и было быстро поднято. Когда хор исполнял государственный гимн страны, Зеленский чуть-чуть шевелил губами, но не подпевал. А после духовного гимна «Боже великий, единый, нам Украину храни!» с восторгом, как на концерте, повернувшись к исполнителям, аплодировал.
Инаугурационную речь Владимира Зеленского ожидали с большим интересом. Победитель выборов, несистемный кандидат, прежде никогда не занимался политикой, да и во время избирательной кампании все устроил так, что лишь подогрело интригу: в публичном пространстве почти не появлялся, а по отдельным видеороликам составить цельную картину взглядов не получалось. Зато первое выступление нового главы государства с трибуны Рады оказалось новаторским и по смыслу, и по форме. Вот основные тезисы.
Из речи президента Владимира Зеленского
- «…Каждый из нас — президент, это наша общая стопроцентная победа, наш общий шанс, за который мы несем ответственность… Каждый из нас погиб на Донбассе, каждый день мы теряем там каждого из нас, и каждый из нас — переселенец: те, кто потерял свой дом, и те, кто открыл двери другому, разделив его боль. Каждый из нас — заробитчанин, что в борьбе с бедностью вынужден терять на чужбине собственное достоинство. Но мы это победим, потому что мы украинцы — от Ужгорода до Луганска, от Чернигова до Симферополя, мы во Львове, Харькове, Донецке, Днепре, Одессе. Мы должны быть едины — только тогда мы сильны. Возможно, это и есть наша национальная идея — объединиться и сделать невозможное».
- «…Нас 65 миллионов (оживление в зале. — О. М.). Да, нас в мире 65 миллионов, тех, кого родила украинская земля. Я обращаюсь ко всем украинцам на планете: «Вы нам очень нужны!» Всем, кто готов строить новую и успешную Украину, я с радостью дам украинское гражданство. Сувениров из-за границы не везите, не надо. Привезите нам свои знания, свой опыт и ментальные ценности».
- «…Мы должны стать исландцами в футболе (напоминает об исландской сборной, куда вошли не спортсмены-профессионалы, а люди разных в прошлом профессий, чья любовь к игре, желание работать над собой и воля к победе дали победный результат. — О. М.), израильтянами в обороне родной земли, японцами в технологиях, швейцарцами в умении счастливо жить друг рядом с другом, невзирая на любые разногласия».
- «…Не мы начинали эту войну, но нам эту войну заканчивать. (Пауза. Негативная реакция зала. — О. М.) Наше главнейшее задание — прекращение огня на Донбассе. Я готов на все. Я точно не боюсь принимать сложные решения, терять свою популярность. И если надо, я готов без колебаний потерять свою должность, чтобы только наступил мир. (Пауза. Негативная реакция зала. — О. М.). Не теряя наши территории, никогда! (Аплодисменты. Говоря о войне и мире, Зеленский несколько раз переходит с украинского на русский язык. Россия в контексте не упоминается ни разу. — О. М.). Я уверен, что первым шагом для начала этого диалога станет возвращение всех украинских пленных. Наш следующий вызов — возвращение потерянных территорий, хоть мне эта формулировка представляется некорректной: невозможно потерять то, что и так наше по праву. И Крым, и Донбасс — украинская земля. Мы потеряли самое главное — людей. И сегодня мы просто должны возвращать их сознание. Они не чужие — они наши».
- «…Мы построим страну равных возможностей, где все равны перед законом, где существуют честные и прозрачные правила игры — одни для всех».
- «…Я распускаю Раду 8-го созыва. Прошу принять закон о снятии депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, избирательный кодекс с открытыми партийными списками. А также я прошу отправить в отставку главу СБУ, генерального прокурора Украины, министра обороны Украины. У вас будет на это два месяца. Сделайте это и повесьте себе медали — неплохие баллы на досрочные парламентские выборы».
- «…Я очень хочу, чтобы в кабинетах чиновников не было моих изображений, потому что президент — не икона, президент — не портрет. Повесьте фото своих детей и перед каждым решением смотрите им в глаза».
- «…На протяжении всей своей жизни я делал все для того, чтобы украинцы улыбались. Я так сердцем чувствовал, это была не моя работа, а моя миссия. Следующие пять лет я сделаю все, чтобы вы не плакали. (Взрыв аплодисментов. — О. М.) Когда Европа будет вот здесь (стучит себя пальцем по виску. — О. М.), она будет и в Украине».
Спикер Парубий, не скрывая некоторой озадаченности, поблагодарил всех участников торжественного собрания и заметил: «Было весело».
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