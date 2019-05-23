Зеленский и синдром Саакашвили

Неделя выдалась у нового президента Украины горячей. Он успел прийти на инаугурацию пешком, объявить о роспуске Рады — и получить от Рады отказ рассматривать внесенный им законопроект. Все в точности, как в сериале «Слуга народа», который, как теперь ясно задним числом, и был избирательной кампанией Владимира Зеленского, длившейся целых три сезона и не оставлявшей противникам ни единого шанса.

Этот сериал придумал, поставил и сыграл в нем Владимир Зеленский, и сыграл затем, судя по всему, чтобы баллотироваться на пост президента в обход традиционных политических элит.

Отказ Рады рассматривать законы Зеленского — это еще цветочки. В ближайшее время нам всем предстоит в режиме реального времени просмотр увлекательного сериала, который можно назвать «Саакашвили-2».

Напомню, как развивались события в Грузии при Саакашвили.

Президент Грузии Михаил Саакашвили радикально реформировал свою страну.

Он превратил государство из инструмента распила и отъема в инструмент защиты собственности и жизни граждан и обеспечения правил равной игры. «Мы, — сказал мне как-то Вано Мерабишвили, глава полиции при Саакашвили, — рассматриваем наше ведомство как нечто, что оказывает услуги потребителям. Мы все время думаем над тем, какие еще услуги оказать и как еще облегчить им жизнь». И это было действительно так.

Результатом этих реформ Михаила Саакашвили была прежде всего единодушная, зашкаливающая, лишенная сколько-нибудь рациональных черт ненависть всей грузинской элиты.

Грузинская элита до Саакашвили состояла, упрощенно говоря, из трех слоев людей. Первый — чиновники, которые брали взятки. Министры МВД, которые лично провожали воров в законе в аэропорт.

Второй — бизнесмены, каждый из которых пользовался административным ресурсом. Они делали это не потому, что были такие сволочи, а потому, что они были бизнесмены. Бизнесмен, который покупает за тысячу то, что можно купить за сто взяткой, — это не честный бизнесмен, это идиот. И в существующей в стране атмосфере он неизбежно проиграет.

И, наконец, третий слой грузинской элиты — это интеллигенция. Врачи, музыканты, литераторы, профессора. Все они — даже если они попали наверх благодаря таланту, а не связям и взяткам — тоже являлись частью системы. Кто-то торговал дипломами. Кто-то получал деньги от воров и был горд знакомством с такими меценатами. У кого-то сын совершил ДТП, и его отпустили, потому что «слушай, такой хороший мальчик, из такой хорошей семьи».

Все эти люди — а это были неглупые люди, люди с большими связями, с влиянием — вдруг оказались на обочине. Общее благо резко возросло, но их личное — уменьшилось. Саакашвили выгонял с работы целыми министерствами. Те, кто заплатил при приватизации копейки, вдруг оказались вынуждены доплатить. «Хорошего мальчика» больше нельзя было отпустить после ДТП.

И получилось, что общее благо носит абстрактный характер, а ущерб, понесенный конкретным Гогой или Гиви, — конкретен.

Две вещи немедленно произошли в Грузии. Первое — против Саакашвили заработала гигантская машина вранья и слухов. Главных слухов было два. Первый — его обвиняли в «верхушечной» коррупции. Да, говорила оппозиция, полиция у Саакашвили взяток не берет, но зато вся коррупция сосредоточена вверху. Прошло много лет, как Саакашвили ушел, министры его сидят в тюрьме по высосанным из пальца обвинениям, верхушечную коррупцию искали-искали, не нашли.

Второй — его обвиняли в подделке выборов, тотальной слежке и арестах политических противников. Саакашвили проиграл на выборах, честно ушел — новое правительство занимается ровно всем тем, в чем оно обвиняло Саакашвили, — подкупом избирателей, запугиванием их, тотальной слежкой, арестом политических противников. И элита молчит. Что еще ужасней, молчит и Запад.

Это еще один печальный момент. В XIX веке любой азиатский реформатор мог рассчитывать на поддержку Европы. Нынешней евробюрократии плевать на все. Единственным вопросом, который задали европейские бюрократы Кахе Бендукидзе после оптового увольнения очередного министерства, был: «Как же так можно с людьми? Это нарушение прав человека! Вы обязаны их всех трудоустроить!»

Еще одним любимым занятием оппозиции Саакашвили были митинги, не имевшие никакого отношения к обычному честному митингу разъяренных граждан. Эти митинги устраивались с одной целью: чтобы их разогнали.

Протестующие перекрывали дороги в аэропорт, преследовали Саакашвили у входа в ресторан, сажали сами себя в клетки в знак того, как ужасен режим Саакашвили.

Венцом этих акций был митинг 26 мая 2011 года, созванный Бурджанадзе (как тут же стало известно из записанных грузинским МВД разговоров с ее сыном), — с тем чтобы призвать на помощь российские войска против жестоких подавителей демократии.

Митинг, по мысли г-жи Бурджанадзе, должен был непременно пройти в День независимости Грузии на том самом месте, где должен был иметь место военный парад. Все делалось заведомо специально, потому что понятно, что даже самое либеральное правительство не может согласиться на то, чтобы у него на главной улице столицы в День независимости вместо парада происходил цирк с «титушками», нанятыми политиком, популярность которого была близка к нулю.

Когда оказалось, что оружие для бойни полиция перехватила, мирные протестующие вооружились палками от плакатов и принялись дубасить полицейские машины. Их стали разгонять, машина Бурджанадзе переехала насмерть двоих (из них один полицейский), еще двое оппозиционных «титушек» полезли по крышам и погибли от короткого замыкания, когда началась гроза.

Не было ни одного «либерала» на Западе, который бы не написал: «В ходе разгона митинга погибли четверо» — как будто это власти их убили. Сейчас Грузия скатывается обратно в болото, а западному правящему истеблишменту и левой прессе плевать.

Можно уверенно предсказать, что с Зеленским будет то же самое. Его ожидают предательства самых близких союзников, тотальная кампания по дискредитации и ледяное равнодушие европейских бюрократов.

Впрочем, он все это знает. Это все уже было в сериале «Слуга народа».

Парадокс демократических стран третьего мира, остро нуждающихся в модернизации и реформах (будь то Украина или Бразилия), состоит в том, что для улучшения жизни страны президент должен проводить рыночные реформы. Он должен делать государство как можно более прозрачным.

А для победы на следующих выборах он должен делать ровно наоборот: он должен раздавать лакомые куски государства друзьям, которые, в свою очередь, будут контролировать для него избирателей. Чем более бедными будут избиратели, тем проще их будет купить друзьям президента.

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При этом другой элиты в данном обществе нет. Если элита общества состоит из генпрокурора Пшонки и олигарха Ахметова, то это не значит, что их антипод — пьяный бомж Вася — обладает высокими моральными и деловыми качествами, которые не смогли проявиться только благодаря плохому устройству общества. Печальная истина состоит в том, что бомж Вася, скорее всего, был бы бомжом Васей при любом режиме, и пытаться опереться на него — бессмысленно. В результате запрос общества на реформы есть, а слоя, который непосредственно и зримо выиграет от реформ, — нет. (Представляете себе, с каким бы свистом прокатили на выборах Петра Первого, будь он избранным президентом?)

Что же делать? Ничего — смотреть и надеяться, что Зеленский учтет ошибки Саакашвили. Ведь процветающая Украина в какой-то исторический момент может стать примером для России, так же как процветающий Сингапур в свое время стал примером для Китая. Никто не сказал, что будет легко. Как писал в свое время Клаузевиц про войну: «На войне все очень просто, но самые простые вещи — очень сложные». То же можно сказать и про реформы в коррумпированной, но свободной и склонной к Майданам стране.