Скверный вопрос
Губернатор Куйвашев после опроса ВЦИОМа предложил отказаться от строительства храма в сквере. В РПЦ назвали его доводы «нелегитимными»
Фото: Наталья Чернохватова/URA.RU/TASS
Иван Жилинспецкор
Вечером 22 мая губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев опубликовал на своей странице в Instagram пост, в котором, ссылаясь на данные ВЦИОМ, констатировал: большинство екатеринбуржцев не хочет видеть собор Святой Екатерины в сквере у драмтеатра.
- «58% опрошенных заявили, что храм нужно построить в другом месте. 74% назвали выбор места (сквер) неудачным. Эти данные показывают, что при подборе площадки были допущены ошибки, не было в полной мере учтено мнение горожан. Нужно выбрать более подходящее место и строить там храм <…> Вы знаете, что администрация Екатеринбурга сейчас собирает предложения горожан по поводу нового места строительства храма. Я думаю, что опубликованные данные ВЦИОМ дают основания исключить сквер у театра драмы из перечня возможных мест».
Опрос ВЦИОМ, на который ссылается губернатор, проводился в Екатеринбурге с 16 по 20 мая, всего было опрошено 3000 человек. Лишь 7% из них заявили, что храм нужно строить в сквере по первоначальному проекту. 14% посчитали, что построить собор Святой Екатерины в сквере можно, но проект нужно корректировать с учетом пожеланий горожан. При этом 18% опрошенных и вовсе заявили, что новый храм городу не нужен. Большинство, как и написал губернатор, предложило построить собор в другом месте.
«Мы прошли этот конфликт, он исчерпан. Нам предстоит вместе найти новое место для храма», — резюмировал Куйвашев.
Однако с губернатором не согласилась церковь. Пресс-служба екатеринбургской епархии распространила заявление:
- «В обществе еще сохраняется определенная напряженность и недоинформированность относительно проекта храма, благоустройства сквера и городской набережной (поэтому общество в принципе пока не может сформировать свое мнение), а в горожанах еще слишком велико эмоциональное напряжение. В таком настроении решения не принимаются. К тому же [опрос ВЦИОМ] — это всего лишь небольшой срез, который скорее отражает еще совсем недавнюю «перегретость» общества. 3000 опрошенных респондентов ВЦИОМ это меньше, чем количество людей, участвовавших в общественных обсуждениях проекта, которые единственные являются сейчас легитимными. Главный опрос впереди».
Общественные обсуждения, на которые ссылаются представители епархии, администрация Екатеринбурга провела в феврале этого года. «За» храм на них проголосовали 3107 человек, «против» — 192. Правда, выходившие протестовать в сквер люди утверждали, что об общественных слушаниях в мэрии вообще ничего не слышали.
Решимость отстаивать строительство храма в сквере епархия продемонстрировала на следующий день после заявления губернатора Куйвашева: около сотни верующих пришли на встречу с мэром Екатеринбурга Александром Высокинским и заявили, что, исключив сквер из числа возможных площадок для храма, администрация города создаст опасный прецедент. Правда, чем именно он будет опасен, не пояснили.
Спектр компромиссов резко сузился. Если в прошлые выходные сторонники строительства храма на встречах с защитниками сквера говорили, что не выступают против переноса собора в другое место в центре города, и казалось, что теперь только об этом месте и остается договориться, то на встрече с мэром они дали четко понять: сквер — в приоритете.
Предложили провести просветительскую работу в колледжах и вузах: объяснить студентам преимущества существующего проекта — храма в сквере.
Разговор мэра с верующими длился более часа. По его итогам глава города заявил, что не готов вычеркнуть сквер из числа возможных стройплощадок. Обещал поговорить с губернатором.
Когда казалось, что мир в Екатеринбурге уже достигнут, стороны вновь пошли на обострение. Защитники сквера и сторонники строительства храма давят на власть протестами. Чиновники при этом переходят на сторону тех, кто в данный момент давит сильнее.
Решит ли ситуацию городской опрос? Сомнительно. На встрече с мэром настоятель Храма на Крови протоиерей Максим Миняйло назвал опрос «незаконным». Сами протестующие также критиковали эту идею, предлагая провести вместо него городской референдум. О референдуме ранее чиновники говорили так: дорого и долго. Но может, на фоне протестов их мнение снова поменяется.
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