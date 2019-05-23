Резидент № «К13»

В этой панельке, если верить декларации, проживает с супругой спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров. Но он тут не проживает

Шестнадцатиэтажный панельный дом в спальном районе Петербурга. Облупившаяся плитка, разрушенные ограждения, грязноватые стены. В этом доме, построенном в 1981 году, в скромной двухкомнатной квартире, если верить официальным данным о доходах и имуществе, проживает председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Серафимович Макаров.

Согласно опубликованным сведениям, собственного жилья спикер не имеет. При доходе за 2018 год в четыре миллиона рублей в графе о недвижимости в собственности — прочерк. В соседней графе о недвижимости в пользовании — принадлежащая супруге квартира площадью 50,6 квадратных метра. Узнать, где именно зарегистрирована чета Макаровых, технически несложно, достаточно общедоступного сервиса Google: поиск выдает адрес. Реестр недвижимости подтвердил, что на представленных фото тот самый дом и тот самый подъезд.

Подъезд дома, где находится единственная, указанная в декларации семьи спикера Заксобрания Макарова, квартира. Фото: «Новая газета»

Раз других квартир или домов, которыми он пользуется, парламентарий не указал, вроде бы следует, что на 50 метрах он вместе с супругой и проживает. Для второго лица города это пахнет уже не скромностью, а схимой.

Конечно, пытаться встретить Вячеслава Макарова у обшарпанного подъезда было бы непростительной наивностью.

Другой адрес — секрет Полишинеля. Наши собеседники в петербургском политикуме подсказали: поселок Солнечное в Курортном районе, улица Ленинградская, дом 1. Земля в таком месте по цене сравнима с Рублевкой.

Домик у моря

Элитная резиденция «К-13». Вид с птичьего полета

Коттедж на берегу Финского залива построен на участке размером почти в гектар. Кроме двухэтажного особнячка виден одноэтажный дом с мансардой и строение поменьше — возможно, баня. Вокруг глухой забор выше человеческого роста, камеры видеонаблюдения — гроздьями.

Хозяев из-за забора не видно, но именно на этот участок за жильцом по утрам прибывает представительский «Мерседес» с московскими номерами серии АхххМР97.

Автомобиль этот в городе хорошо известен, он доставляет на работу председателя ЗакСа Макарова.

Предположение, что спикер случайно заезжал в гости, несерьезно:

председательское авто забирало пассажира с Ленинградской регулярно в течение нескольких месяцев. Охранник, с которым удалось переброситься парой слов до того, как закрылись ворота за выехавшей машиной, на вопрос о Вячеславе Макарове, ответил: «Уже уехал».

Фотография автомобиля, доставляющего спикера Заксобрания Макарова, около поселка Солнечный в разное время года. Кадры видеорегистратора

Предполагать, что Вячеслав Макаров скрывает от избирателей наличие у него серьезной недвижимости в собственности, было бы неправильно.

Вся эта красота ему не принадлежит: и дом, и забор, и видеонаблюдение — все это построено и содержится за счет города Санкт-Петербурга.

Официально коттедж за высоким забором именуется «Резиденция К-13» (ДОКУМЕНТ) и принадлежит государству, с 2014 года находясь в оперативном управлении у администрации губернатора.

Кто Макарова в резиденцию пустил

«Новая газета» через пресс-службу петербургского ЗакСа обратилась к Вячеславу Макарову с запросом, в котором просила разъяснить, с какого времени он пользуется «Резиденцией К-13», на каком основании участок ему предоставлен и является ли это пользование платным?

Ответ поступил за подписью начальника Управления по информации и общественным связям ЗакСа Елены Гаврищук. Ничего в этом «ответе» о «Резиденции К-13» нет.

Ответ из Заксобрания Петербурга на запрос «Новой газеты». Здесь ничего не говорится о том, на каком основании Макаров пользуется элитной резиденцией

Елена Гаврищук «информирует», что «В.С. Макаров, за государственную должность Санкт-Петербурга, представляет сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в полном соответствии с действующим законодательством», «в объеме, определенном действующим законодательством».

Что совершенно не ясно из ответа, так это на каком основании Вячеслав Макаров может пользоваться «К-13».

Заметив, что в ответе подчеркнуто то обстоятельство, что председатель ЗакСа занимает государственную должность, мы обратились к городскому закону «О гарантиях деятельности лиц, замещающих (замещавших) государственные должности Санкт-Петербурга». Документ подробно описывает порядок назначения различных денежных выплат, исчисление стажа и выделение субсидий, предусматривает «дополнительные гарантии» в виде транспортного обеспечения и добровольного медицинского страхования, но ничего не говорит о резиденциях.

В законе «О гарантиях деятельности депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга» указано, что исполнительная власть обязана предоставить депутату нежилое помещение площадью не менее 30 квадратных метров для приема граждан (в избирательном округе), обеспечить связью и транспортом, — и никакого упоминания о предоставлении коттеджей в курортной зоне. Кстати, этот закон устанавливает, что «гарантии деятельности депутатов предоставляются на основе принципа равенства всех депутатов независимо от возраста, срока полномочий, занимаемой должности в Законодательном собрании Санкт-Петербурга и иных критериев»,

что не очень объясняет предоставление председателю бронированного «Мерседеса», тогда как «рядовые» депутаты довольствуются «Тойотой Камри».

Другой запрос был направлен в Управление делами губернатора Санкт-Петербурга, в чьем оперативном управлении находится резиденция. С просьбой разъяснить, какими нормативно-правовыми актами регулируется использование резиденции, а также, кто, когда и на каких условиях предоставил «К-13» Вячеславу Макарову. Установленный законом срок истек, ответа нет.

Самостоятельные поиски по реестрам правовых актов администрации и парламента Петербурга успеха не принесли, нигде не удалось обнаружить ни общего правила, согласно которому используется резиденция, ни конкретного договора или распоряжения, в соответствии с которым там может проживать Вячеслав Макаров.

Известно, что после назначения полпредом президента в Северо-Западный федеральный округ весной 2003 года резиденцию на Ленинградской улице, дом 1, некоторое время занимала Валентина Матвиенко (впоследствии она перебралась в соседнее Комарово). Но тогда «дача» числилась за ГБУ «Дирекция по управлению гостиничным и ресторанным комплексом», с которым, по данным «Новой», у Матвиенко был заключен соответствующий договор. С 2014 года резиденция — в ведении управделами губернатора, которое коммерческой деятельностью заниматься не может.

Валентина Матвиенко и Вячеслав Макаров. Фото: РИА Новости

Цена квартирного вопроса

Цена сотки земли в Солнечном подбирается к миллиону, на первой линии у залива — в два-три раза дороже. Кадастровая стоимость участка Управления делами губернатора на Ленинградской, дом 1, при площади 10 514 квадратных метров составляет (без учета построек) — 76,6 миллиона рублей. Но это по кадастру. В открытой продаже прямо сейчас находится несколько незастроенных участков сравнимой площади на первой линии в Солнечном, по цене 3 миллиона рублей за сотку. Рыночная цена участка на Ленинградской — более 300 миллионов рублей.

Правда, если сравнить вид на участок с высоты полета квадрокоптера и кадастровую карту, то заметно, что огороженная забором территория с коттеджем и двумя другими строениями занимает примерно две трети губернаторского владения, может, чуть меньше. Точно не определить, но уж точно больше, чем полгектара.

Стоимость домов определять не беремся. На кадастровом учете находится два «нежилых здания». Судя по примерной площади строений на участке, кокетливый особнячок зарегистрирован как «нежилое здание» площадью 304,2 квадратных метра, а то, что мы приняли за баню, — как здание площадью 89,8 квадратных метра. Следов третьего здания в реестре не обнаружено.

Сколько может стоить аренда подобного дома с участком, подсчитать сложно. Не с чем сравнивать — предложений коттеджей на берегу залива на территории сверхпрестижного Солнечного в открытом доступе нет. Есть похожий вариант за 250 тысяч рублей в месяц, но площадь участка меньше раз в пять, площадь дома меньше на треть, ни гостевого дома, ни бани, а до пляжа больше километра. И это в стоимость еще не включена охрана и обслуга.

Резиденция на Ленинградской улице, дом 1, охраняется круглосуточным постом. Договора на охрану мы не нашли, но судя по контрактам городских организаций, во ФГУП «Охрана» час стоит 184 руб­ля 83 копейки. В месяц это 132 480 руб­лей, если охранник в резиденции один.

В какую сумму обходится городу содержание хозяйства, тоже непонятно, так как затраты, видимо, сокрыты в крупных госконтрактах подведомственных управделами учреждений с достаточно общими формулировками. В открытом доступе нашлись только два госконтракта на 2015 год. Поставка газа обошлась в 51 тысячу рублей, а обеспечение услуг связи и доступа в интернет — в 523 тысячи рублей за год.

Как ни считай, по самым гуманным расценкам на аренду «К-13» Вячеславу Макарову вряд ли бы хватило всего годового дохода в 4 миллиона рублей, даже если не пить и не есть. Годовой доход его супруги составил 164 тысячи рублей.

Независимый законодатель

Ничего плохого в том, что спикер городского парламента может жить в красивом доме среди соснового леса и любо­ваться на залив, — нет. Но если его «пустила пожить» в резиденцию власть исполнительная, то она же может и вы­гнать. Это к слову о разделении властей и независимости, даже если не упирать на возможное лукавство в опубликованных сведениях о недвижимости в пользовании.

«Новая газета» надеется, что Управле­ние делами губернатора Петербурга прояснит ситуацию.

Скорее всего, подобное положение, как можно предположить, не до конца устраивает и самого Вячеслава Макарова. Настолько, что в 2015–2016 годах он загадочным образом взял в аренду на 10 лет у городского предприятия дачного обслуживания три расположенных неподалеку домика, в том же Солнечном, на Нагорной улице. Конечно, не первая линия, до залива больше километра, но тоже симпатично.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»

После того как «Новая газета» летом 2018 года заметила, что по закону эти домики предназначены для одиноких инвалидов детства, бывших узников концлагерей, инвалидов-блокадников и других льготников (и не по три домика «в одни руки»), Макаров от аренды отказался.

А домики, которые спикер презрительно назвал «курятничками», в начале 2019 года оказались в аренде у знакомых Макарову бизнесменов, тоже не инвалидов и не ветеранов.