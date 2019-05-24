Выжить и победить

Ситуация менялась с калейдоскопической скоростью, поэтому сразу после финальной сирены, известившей, что сборная России отстояла победу в матче с американцами, надо было бежать не в микст-зону, а в пресс-центр — досматривать трансляцию из Кошице. Где дело шло к тому, что героическая Швейцария отправит домой родоначальников хоккея. У мониторов собрались все, кто оказался в этот момент в пресс-центре. Истекали последние секунды, Леонардо Дженони пластался в воротах, пласталась и вся пятерка полевых, а напротив были пустые, давно оставленные Мэттом Мюрреем ворота.

Уже можно было прикидывать, как Россия будет играть со Швейцарией в субботу в полуфинале, потому что последний оборот завершала не минутная, а секундная стрелка. Секундная!

Этих долей секунды Канаде хватило, чтобы спастить, а шоковое чувство испытали не только швейцарцы, а все, кто следил за этим невероятным матчем, или хотя бы за его концовкой. Команда Алена Виньо во второй раз совершила невозможное – на групповом этапе она сравняла счет на предпоследней секунде в матче с хозяевами, а сейчас вовсе Дэймон Сиверсон поразил ворота за 0,3 до сирены. Так не бывает. Быстрый победный гол Марка Стоуна в овертайме довершил черное дело.

Не то чтобы я против Канады, команды, не имеющей равных по силе духа. Но швейцарцев было безумно жаль, потому что они заслужили полуфинал чуть больше. Хотя бы потому, что изначально были слабее, но не согнулись, и не только отбивались, как было в прошлом году в Копенгагене. Они были достойны медальной зоны, и, может, даже большего. Увы и ах.

Я еще не знал, что почти законное место швейцарцев в полуфинале займут финны. Те самые, которые в стартовой встрече чемпионата мира обыграли Канаду. Те самые, у которых в составе оказалось всего двое более или менее известных заокеанских легионеров. Те самые, которые в последнем матче группового этапа неожиданно уступили сборной Германии. Те самые, чью сказку должны были уверенно прервать действующие чемпионы мира, состав которых был на две, а может и на три головы выше.

Финнам это было по барабану. Северное дерби мало зависит от рейтинга, особенно на решающих стадиях крупных турниров. Самые обидные поражения финны наносили шведам именно в финалах, в той же Братиславе-2011 – с разницей в пять шайб. Но сейчас-то было не до разгрома, сейчас сборной Суоми надо было выживать. Рубка была страшная, в конечном итоге на спасение у объективно слабейших оставалось совсем немного. Правда, минут, а не секунд, как у канадцев несколькими часами ранее. И чудо номер два случилось, когда яростный штурм ворот легендарного Хенрика Лундквиста завершился голом Марко Анттилы. Через полторы минуты после начала овертайма домой звездных шведов отправил будущий игрок «Салавата» Сакари Маннинен.

Матч Финляндия — Швеция. Фото: EPA

Все это происходило в Кошице – втором, а по сути первом городе чемпионата мира-2019, потому что самые драматические события и на групповом этапе, и в четвертьфиналах разворачивались именно там, а не в Братиславе. Хотя в столице на «Словнафт Арене» одна команда тоже в самой концовке снимала вратаря и забросила шайбу – но ее, к счастью для сборной России и ее болельщиков, американцам не хватило.

Три четвертьфинала с двумя удачными попытками спасения и победой в овертаймах, и одной неудачной – такого на чемпионатах мира не случалось еще никогда.

Сборная США было, по крайней мере, не хуже сборной России на протяжении двух периодов. Кроме первого, когда фаворит усилиями лучшего, на мой взгляд, игрока встречи Никиты Гусева и защитника Михаила Сергачева сделал достаточно солидный задел в две шайбы. Второй период минимально выиграли подопечные Джеффа Блэшилла, в третьем пошла перестрелка, причем по моментам соперник ни в чем не уступал. Может, даже превосходил. Короче, так тревожно за итоговый результат было на чемпионате впервые. Вышедший в микст-зону главный тренер сборной России Илья Воробьев в ответ на вопрос, как избежать нервотрепки, скажет, что для этого надо сидеть на диване и смотреть сериалы. Но было видно, что Илье Петровичу матч тоже дался тяжело.

Слабая надежда, что в полуфинале россиянам достанется сборная Германии, окончательно угасла с началом третьего периода встречи чехов с немцами – «почти хозяева» в лице сборной Чехии просто смяли долго упиравшегося соперника. И, согласно новой формуле проведения полуфиналов, первая согласно итоговому рейтингу группового этапа команда должна было встречаться с последней из вышедшей в медальную зону четверки.

Россию ждали финны. Беззвездные, но очень зубастые.