Кантемир Балагов получил за «Дылду»!
А что еще случилось с российским кино в Каннах? Обзор Ларисы Малюковой
Кантемир Балагов. Фото: Italy Photo Press / Zuma / TASS
Лариса Малюковаобозреватель «Новой»
Приз за режиссуру
Говорят, чтобы попасть в Канны (Роттердам, Берлин, Локарно), надо непременно снять чернушный фильм про затхлую пьяную российскую безнадегу. Но Канны-72 в очередной раз опровергают стереотип. Картины Кантемира Балагова и Ларисы Садиловой открывают непривычную иностранному взгляду Россию.
Приз «Особого взгляда» за режиссуру — Кантемиру Балагову. «Новая» уже писала о фильме «Дылда», которому, безусловно, было место в конкурсе (а не бессмысленным женским пассажам Жюстин Трие или Айры Сакса). Мы опубликовали интервью с Кантемиром Балаговым.
Фестивальная пресса писала о неоспоримом даровании молодого режиссера, показавшего послеблокадный Ленинград таким, каким его еще не видели. Под покровом горя и отчаяния в героинях фильма — нежность, неотвержимое стремление к жизни. Фильм Балагова напомнил о сокрушительном воздействии войны на города и души. Два года назад режиссер получил в Каннах приз ФИПРЕССИ за дебют «Теснота». Теперь 27-летний Кантемир, наряду с Андреем Звягинцевым и Кириллом Серебренниковым, получил прописку в «каннской номенклатуре».
Дану данай!
Последний фильм программы «Особый взгляд» — нечаянная радость — «Однажды в Трубчевске» Ларисы Садиловой.
Думаю, Садилова могла бы экранизировать и свою судьбу, ее лихие повороты на бездорожье. Это была бы история про режиссера со звонким началом карьеры — первые фильмы призваны на престижные фестивали, замечены критикой. Про глубокий кризис-колодец, когда денег на кино нет. «Избранные эксперты» в Минкульте отказывают год за годом проекту за проектом. Отчаяние подступает вплотную. Но все равно пытаешься что-то делать. Снимаешь короткометражное кино на периферии, в Брянской области. Находишь единомышленников. А потом вроде бы краткий сюжет требует большего пространства. И снова с большими перерывами снимаешь. Отправляешь без особых надежд фильм в Канны. Получаешь дежурную отписку: сожалеем, ваша работа не отобрана. Но через пару дней приходит другое письмо: «Вас ждут, мадам… в «Особом взгляде».
Тьерри Фремо во всеуслышание заявляет о «доборе» в официальную программу двух картин. «Однажды… в Голливуде» Тарантино (читайте о нем тут) и «Однажды в Трубчевске» Садиловой. И посвящает ей восхищенный спич. Такое чудо случается только в кино.
Садилова, по сути, не изменяла себе, снимала камерное кино со своей интонацией, смешивая документальность с игрой. Но ее не замечали. И вот…
«Однажды в Трубчевске» — простая история любовной связи дальнобойщика (Егор Баринов) и приворожившей его вязальщицы Анны (Кристина Шнайдер). У каждого из них есть семья. Дом. Дети. Но он — в рейс, и соседка, румяная пышка, — сумку на плечи и в дорогу. Подобных гастрольных «семей» тысячи.
Все это рассказано без мелодраматизма и фривольности: словно вполголоса. И «законные половины» изменщиков долготерпеливы. И сами влюбленные больше похожи на супругов со стажем. Времена года сменяют друг друга. Любовь «на стороне» ведет героев путаными дорогами с дивными красотами. Здесь туманы, луга заливные, речка движется и не движется, белые церквушки не порушенные (операторы Анатолий Петрига и Ирина Уральская). Да и сам городок с древней историей хорош: то бивни мамонта здесь найдут, то Венеру почти целую. С невысокими строениями, палисадами с георгинами, с помидорными огородами.
Бежит по лобовому стеклу-экрану грузовика — Россия. За мокрой от дождя дорогой проступают лица героев. Очередной Бузыкин никак не решится выбрать. Разлучница Аня, местная Анна Каренина, которая «и шьет, и вяжет», пытается ухватить за хвост вымечтанную любовь. Автор без насмешки травестирует классические толстовский или лесковский сюжеты, сопереживая всем своим героям. Каждому из них дает небольшой сольный выход в этой лирической кадрили (изначально — танец в две пары).
В скромном, очень русском фильме нет ни надрыва, ни фестивальных «ребусов», ни безнадеги, ни бьющего себя в грудь патриотизма. Даже юмор приглушенный, национально окрашенный. Чего стоит «эротика по-русски»: Анна в глухой избе танцует для своего лысого Казановы танец обольщения… в ситцевой ночной рубашке едва ли не до пят. А дану, дану, да на! Временами кажется, что Кристина Шнайдер в роли своей кукольной героини переигрывает, но обаяние, природная женственность все компенсируют.
Как и в предыдущих фильмах Садиловой, провинциальное постсоветское пространство показано без приукрашивания, но в то же время лубочно, по-бальзаминовски мечтательно. Что не отменяет примет современной российской жизни. В которой и бедность, и пустеющие деревни с привозным — раз в неделю — «ларьком». И городская молодежь с мобильниками.
Финал — праздник в Трубчевске юбилея Победы. И администрация расстаралась: наварили каши, оркестр играет. И народ отозвался. Дети и взрослые в военной форме, в пилотках, с георгиевскими ленточками. Чествуют последнего в городе ветерана. Фальшивое, «организованное сверху» крошится в искренних чувствах стариков, которые помнят… В Брянской области война была особо кровопролитной. Бойкая бабуля, хозяйка деревенского дома, рассказывает Ане, как у них «на потолку» партизан прятался, как выживала семья с пятью девками в голоде и холоде. Как на танках подвезли дрова. Провинциальная Россия Садиловой живет своей отдельной от имперских политических амбиций и баталий жизнью. Со своим пониманием происходящего, которое в нашей стране, как речка — движется и не движется.
От Ленина до Щелкунчика
Каннский фестиваль — это еще и грандиозный кинорынок, благодаря которому фильмы разлетаются по всему свету.
В российском павильоне среди многих событий было представление будущих кинопроектов, которые нуждаются в поддержке международных партнеров. «Огонь» — фэнтези, которое снимет театральный режиссер Валерий Фокин. О назревающем конфликте между человечеством и могущественным инопланетным разумом. И о психологе, который может предотвратить апокалипсис. Идея, прямо скажем, не новая. Продюсер Виткин надеется, что в фильме снимутся мировые звезды.
Основное место действия фильма «Окно, раскрытое на север» — железнодорожное депо. Героиня, начальник отдела по охране труда, пытается скрыть смерть рабочего. О параллелях с фильмом Абдрашитова «Остановился поезд» режиссер Артур Григорьев не вспомнил.
«Сон» Ильи Шерстобитова — мистический триллер в стиле мокьюментари. О свирепствующей эпидемии «сонной болезни». «Свой проект будем продвигать как реальную историю, — сказал режиссер, — не зря в референсах у нас стоит «Ведьма из Блэр». Уже созданы фэйковые аккаунты героев фильма в фейсбуке. В интернете можно найти описание событий фильма, будто они происходили на самом деле».
Иван Твердовский вместе с продюсерами рассказал о будущем фильме «Конференция»: история «Норд-Оста» показана через семейную драму. Героиня фильма во время захвата заложников сумела покинуть здание через окно, оставив там свою семью. На главную роль планируют пригласить Анну Михалкову.
В фестивальном журнале Screen International появилась информация: Кирилл Серебренников начал работу над экранизацией романа Алексея Сальникова «Петровы в гриппе».
На стенде российского кино Made in Russia 17 российских кинокомпаний представляли свои новые работы. Продвигали прежде всего анимацию — самый ходовой ныне кинотовар. Компанияя Wizart Animation, создавшая один из главных хитов международного проката — «Снежная королева», объявила о запуске нового мультфильма «Гензель и Гретель» — совместно с американской компанией QED International.
Сергей Сельянов, глава компании СТВ представил два новых мультфильма — «Бука» и «Щелкунчик и Волшебная флейта».
Среди фильмов, которые были представлены на стенде, — очередное кино про Цоя, Ленина, покорителя стихий Федора Конюхова, а еще сериал «Коронация» про Матильду Кшесинскую. Некоторые из депутатов уже в напряженном ожидании: критика российского кино оказалось одним из лучших способов самопиара.
P.S.
В следующем номере — о фильмах-победителях
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