Либертарианство для народа
Как Зеленский будет выводить украинскую экономику из комы и что пока «не сходится»
Владимир Зеленский на конференции. Фото: Zuma / TASS
Александр Зотинстарший научный сотрудник ВАВТ
Экономическая политика свежеизбранного президента Украины ограничена двумя вариантами. Либо сделать очень больно, но с некоторой перспективой выздоровления, либо оставить пациента умирать. Какой вариант имеет больше шансов на реализацию?
Зеленский, безусловно, обладает харизмой и организаторскими способностями, но до последнего времени никакого отношения к политике и экономике он не имел. Достаточно неопределенной была и его экономическая программа во время предвыборной кампании. И только сейчас начинают прорисовываться некоторые контуры экономических взглядов нового президента.
В инаугурационной речи Зеленский процитировал «икону» мирового неолиберализма — президента США Рональда Рейгана: «Позвольте мне процитировать одного американского актера, который стал классным американским президентом: «Правительство не решает наших проблем. Правительство и является нашей проблемой». А после новый президент заявил, что члены правительства могут взять лист, ручку и «освободить свои места для тех, кто думает о следующих поколениях».
Еще более конкретен советник президента Руслан Стефанчук. В интервью изданию «Левый берег» он заявил, что основой новой политики станет либертарианство. «Мы с этого начали формировать наши с ним отношения — либеральная модель экономики, либеральная модель отношений с соответствующими национальными особенностями», — сказал Стефанчук. Другой советник Зеленского, Данил Гетманцев, в свою очередь, сообщил, что выступает за «чистую либеральную экономику, минимальное участие государства в регулировании бизнеса».
В своих выступлениях в различных телепрограммах Стефанчук выделил несколько ключевых задач команды Зеленского.
- Во-первых, это «аудит» государства, с целью понять, насколько эффективны и избыточны правительственные структуры, обслуживающие общество. Государство должно быть меньше и эффективнее, вполне в духе либертарианства. Аудит нужен для борьбы не только с верхушечной, но и с низовой коррупцией в обществе, где льготы и социальные субсидии достаются многочисленным липовым «чернобыльцам и инвалидам».
- Во-вторых, Стефанчук предложил вариант налоговой амнистии, с привлечением капиталов, выведенных в офшоры, обратно в страну под минимальный пятипроцентный налог.
- В-третьих, предполагается судебная и политическая реформа, главной особенностью которой должна стать возможность отзыва депутатов и лишение неприкосновенности практически всех политических фигур.
- В-четвертых, акцент делается на народовластии и привлечении народа к решению политических и экономических проблем в духе прямой демократии, так чтобы каждый мог управлять государством со своего смартфона.
В целом можно оценить эти идеи как здравые. Еще пять лет назад покойный экономист Каха Бендукидзе справедливо отмечал, что в отсутствие радикальных реформ Украина обречена. То, что сейчас Украина — беднейшая страна Европы с почти африканским ВВП на душу населения (около $3000), а 28 лет с момента обретения независимости вполне можно назвать потерянными (среднегодовой темп роста ВВП — меньше 1%), — это неоспоримый факт.
Однако сразу же возникает вопрос: насколько хорошо Зеленский и его советники понимают то, как осуществить все эти прекрасные реформы в украинском контексте? Стефанчук в своих выступлениях отметил, что надо ориентироваться на такие страны, как Швейцария, Швеция, США и Канада. Оно, конечно, прекрасно, но эти страны явно из другой «весовой категории», более адекватным было бы посмотреть хотя бы на Польшу и Словакию. Хотя и эти страны пока недосягаемая цель для Украины.
Еще большие проблемы у украинского «либертарианства» начнутся тогда, когда оно столкнется с такими болезненными темами, как, например, тарифы на газ.
Если подходить к проблеме в духе либеральной экономики, не говоря уже про либертарианскую, то оплата населением рыночной цены за газ — вполне нормальная вещь. Более того, это одно из условий текущей программы кредитования со стороны МВФ, под которой подписался еще президент Порошенко. Чтобы получить внешнее финансирование от МВФ, Порошенко в конце прошлого года пришлось проиндексировать тарифы на газ для населения (на 25%). При этом поддержка домохозяйств субсидиями была резко сокращена. Это во многом и подорвало его поддержку среди избирателей и лишило шансов на переизбрание.
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Увы, цены на газ для населения все еще далеки от рыночных — государство продолжает их субсидировать из бюджета (и без того дефицитного). Для достижения рыночного уровня необходимо повысить их еще приблизительно на 30%, что предполагается программой МВФ к началу 2020-го. Однако это будет очень болезненной реформой для населения.
И тут, как по волшебству, Зеленский о принципах либеральной экономики забывает. В той же инаугурационной речи он отмечает, что «кроме войны, есть еще много бед, которые делают украинский народ несчастным. Это шокирующие тарифы, унизительные зарплаты и пенсии, болезненные цены, несуществующие рабочие места».
Для либерала и тем более либертарианца нет таких понятий, как шокирующие тарифы, унизительные зарплаты и пенсии, болезненные цены.
Они все — рыночные. Нет ясности и с налоговой политикой — советник Зеленского Гетманцев говорит о возможности снижения налогов. Но сам же признает, что «можем ли мы это себе позволить сегодня — вопрос». Учитывая текущий высокий дефицит бюджета — сильно вряд ли.
Что реально может сделать Зеленский? Поднять тарифы до рыночных, позакрывать неэффективные госпредприятия и приватизировать их остатки, снизить дефицит бюджета, сократить число получателей льгот, поднять возраст выхода на пенсию? Эти меры и так хорошо известны без всякого либертарианства и давным-давно рекомендовались тем же МВФ. Вопрос не в их новизне, а в том, что предшественники нового президента не хотели их выполнять из-за того, что они будут исключительно болезненными для населения (хотя Порошенко кое-что из этого списка сделал и в итоге с треском провалился на выборах).
Если Зеленский пойдет по этому пути, у украинцев будут еще более шокирующие тарифы, еще более унизительные зарплаты и пенсии, еще более болезненные цены.
И только через несколько лет станет лучше. И то не факт, так как украинская экономика зависима еще и от внешних факторов, которые могут быть весьма волатильными. Негативная демографическая ситуация тоже никуда не денется, наоборот, будет предсказуемо ухудшаться.
Может, Зеленский будет способен побороть коррупцию и улучшить инвестклимат? Важнейшая задача, но здесь простых рецептов, например, таких, как с тем же болезненным, но технически простым повышением тарифов, просто нет. Тем более что эта раковая опухоль почти слилась со всем остальным организмом. Впрочем, как заметил Стефанчук, рыба не только с головы гниет, но и выздоравливает.
Несмотря на все эти сложности, хочется пожелать Зеленскому успеха в экономических реформах. Если использовать врачебную аналогию — ему достался пациент в коме, и если он каким-то чудом сможет перевезти его в отделение реанимации — это уже будет удачей.
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