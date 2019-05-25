Дивный диван

Дмитрий Муратовпредседатель Редакционного совета
Эмилия Слабунова в нашей газете опубликовала фактически призыв не голосовать за Нюту Федермессер.
Аргумент: Нюта сторонится политики, она не политик, и делать ей в политике, и в Мосгордуме в частности, нечего. Слабунова называет таких, как Нюта, «профессионалов в своей области» симулякрами и выносит свой приговор: «Нельзя в политику делегировать людей, отрицающих политику».
Мне абсолютно ясно, что претензии Эмилии Эдгардовны к Нюте обусловлены тем, что там же, в Хамовниках, по тому же округу идет представитель «Яблока», реальный политик, бывший депутат Госдумы (два срока) и Мосгордумы (один срок) Сергей Митрохин. Эмилия Эдгардовна как бы выражает ему поддержку, пытаясь снять с дистанции конкурента.
Мой товарищ Григорий Алексеевич Явлинский много лет назад открыл мне одну из важнейших тайн политиков: «Политик всегда мечтает, чтобы в четверг люди забыли, что политик говорил в среду, а в пятницу забыли, что он нес в четверг». С тех пор я все стараюсь запоминать.
Год назад Эмилия Слабунова и ее заместитель по партии Николай Рыбаков устроили на глазах изумленной Москвы позорные праймериз, прокатили Сергея Митрохина, а объявленный победителем Якубович слился с избирательной кампанией мэра Москвы.
Теперь прижизненную реабилитацию Митрохина Слабунова хочет провести за счет Нюты Федермессер. Вот это настоящая политика, Эмилия Эдгардовна!
В конце восьмидесятых в объявлениях о найме в первые частные магазины указывалось: «С опытом работы в советской торговле кандидатуры не предлагать». Вот с этими «настоящими политиками» скоро будут поступать так же. Да, кстати, Эмилия Эдгардовна, с подобным вашему предложением (не соперничать в этом округе с Любовью Соболь), но с более одаренным текстом к Нюте обратился Алексей Анатольевич Навальный. Отлично. Наконец-то, Эмилия Эдгардовна, сбылась мечта широкой демократической общественности, руководитель «Яблока» и Алексей Анатольевич Навальный объединились.
Эмилия Эдгардовна, а мысль о том, чтобы просто прошли открытые конкурентные выборы, где участвуют и Нюта, и Люба, и Сергей Митрохин, вам в голову не приходила? Мысль, что не договоренности политиков, а избиратель должен определять результат? Встречный вопрос: «А что, так можно было?» — не предлагать. Можно было, но вы же политики.
Дмитрий Муратов, председатель редакционного совета «Новой газеты»
P.S.
Долгие тяжелые месяцы я наблюдал за Федермессер и командой блестящих профессионалов из хосписа «Вера». Мне абсолютно понятно, Нюта не заменяет собой государство, просто она его не дожидается. Потому что не всегда можно дождаться настоящих пожарных, настоящих спасателей или лицензированного ангела. Для меня спор «политики или профессионалы» абсолютно надуман и завершен. Конечно, и те, и другие.
Профессор Винберг в «Зеленом шатре» Людмилы Улицкой говорит: «Честь профессии выше политики». Вот сейчас я думаю, что в нашем случае так оно и есть.
P.p.S.
Интересный же момент — все хотят Нюту снять с выборов. То есть ведут себя точно так же, как власть, в сотрудничестве с которой они ее обвиняют.
Друзья!
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