Дивный диван

Эмилия Слабунова в нашей газете опубликовала фактически призыв не голосовать за Нюту Федермессер.

Аргумент: Нюта сторонится политики, она не политик, и делать ей в политике, и в Мосгордуме в частности, нечего. Слабунова называет таких, как Нюта, «профессионалов в своей области» симулякрами и выносит свой приговор: «Нельзя в политику делегировать людей, отрицающих политику».

Мне абсолютно ясно, что претензии Эмилии Эдгардовны к Нюте обусловлены тем, что там же, в Хамовниках, по тому же округу идет представитель «Яблока», реальный политик, бывший депутат Госдумы (два срока) и Мосгордумы (один срок) Сергей Митрохин. Эмилия Эдгардовна как бы выражает ему поддержку, пытаясь снять с дистанции конкурента.

Эмилия Слабунова. Фото: РИА Новости

Мой товарищ Григорий Алексеевич Явлинский много лет назад открыл мне одну из важнейших тайн политиков: «Политик всегда мечтает, чтобы в четверг люди забыли, что политик говорил в среду, а в пятницу забыли, что он нес в четверг». С тех пор я все стараюсь запоминать.

Год назад Эмилия Слабунова и ее заместитель по партии Николай Рыбаков устроили на глазах изумленной Москвы позорные праймериз, прокатили Сергея Митрохина, а объявленный победителем Якубович слился с избирательной кампанией мэра Москвы.

Теперь прижизненную реабилитацию Митрохина Слабунова хочет провести за счет Нюты Федермессер. Вот это настоящая политика, Эмилия Эдгардовна!

В конце восьмидесятых в объявлениях о найме в первые частные магазины указывалось: «С опытом работы в советской торговле кандидатуры не предлагать». Вот с этими «настоящими политиками» скоро будут поступать так же. Да, кстати, Эмилия Эдгардовна, с подобным вашему предложением (не соперничать в этом округе с Любовью Соболь), но с более одаренным текстом к Нюте обратился Алексей Анатольевич Навальный. Отлично. Наконец-то, Эмилия Эдгардовна, сбылась мечта широкой демократической общественности, руководитель «Яблока» и Алексей Анатольевич Навальный объединились.

Эмилия Эдгардовна, а мысль о том, чтобы просто прошли открытые конкурентные выборы, где участвуют и Нюта, и Люба, и Сергей Митрохин, вам в голову не приходила? Мысль, что не договоренности политиков, а избиратель должен определять результат? Встречный вопрос: «А что, так можно было?» — не предлагать. Можно было, но вы же политики.

Дмитрий Муратов, председатель редакционного совета «Новой газеты»