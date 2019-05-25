Планово-командный Рунет

Петр Саруханов / «Новая газета»

Минкомсвязи опубликовало проект постановления, объясняющий порядок введения в стране «суверенного Рунета». Согласно тексту документа, централизованное управление интернетом, предполагающее в том числе возможность отключения российских узлов сети от внешнего мира, может вводиться в трех случаях.

Это угроза целостности, когда невозможно устанавливать соединения между пользователями;

угроза устойчивости, связанная с отказом оборудования, в том числе из-за природных и техногенных катастроф;

и, наконец, угрозы безопасности — хакерская атака на оборудование провайдеров или «дестабилизирующее внутреннее или внешнее информационное воздействие» на сети.

Если правительство считает, что один из этих трех сценариев наступил, то управление интернетом принимает на себя Роскомнадзор, который к 1 января 2020 года откроет Центр мониторинга и управления сетей связи общего пользования, потратив на это почти 5 млрд рублей.

В центре будут трудиться десятки «администраторов интернета», которые должны в критический момент спасти Родину от информационного коллапса.

Особо отмечается, что перехват управления интернетом со стороны государства может проходить без уведомления провайдеров, на основании внедренного заранее оборудования. В отсутствии реальных угроз, как можно предположить, нас ждут регулярные учения чиновников по отработке интересных для них сценариев.

Список Минкомсвязи сформулирован предельно широко. Почти любые события могут подпадать, в частности, под определение «угрозы целостности» или «дестабилизирующего воздействия». По сути, государство выписало самому себе неограниченный мандат на отключение интернета под любым предлогом.

Больше всего это напоминает нынешнюю ситуацию в Казахстане, где несколько государственных провайдеров регулярно испытывают «трудности с доступом» к социальным сетям, а местный министр связи докладывает, что лично у него все работает.

Технологические трудности обостряются накануне важных событий — вроде выборов.

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Однако от чего именно «центр управления интернетом» мог бы нас защитить, если бы мы приняли за аксиому добросовестность чиновников? До сегодняшнего дня работа интернета в России была серьезно нарушена лишь однажды: в процессе борьбы Роскомнадзора за блокировку Telegram весной и летом 2018 года. Ковровое бомбометание чиновников по IP-адресам, когда больше 10 млн из них было недоступно пользователям в России, привело к выходу из строя финансовых, развлекательных сервисов и просто посторонних сайтов. Теперь людям, ответственным за подобное «исполнение законодательства», дают порулить всем Рунетом целиком — формально исключительно для того, чтобы чего-нибудь не сломалось.

Вся эта ситуация похожа на идею дать мальчику, любящему ломать свои игрушки, порулить пассажирским лайнером.

Роскомнадзор в ручном режиме будет защищать интернет от самого себя.

Напомним, что законопроект о суверенном Рунете первоначально получил отрицательные заключения от всех профильных ведомств, а больше всего сопротивлялись его принятию некоторые крупнейшие госкомпании. Они резонно опасались, что перевод их корпоративных сетей под управление Роскомнадзора может привести к непредсказуемым рискам и многомиллиардным убыткам. В итоге сети «Газпрома» или РЖД были выведены из-под действия закона: порулить получится только коммуникациями обычных граждан.

Конфликт тут вполне мировоззренческий: рынок сделал в России отличный интернет, теперь в нем объявляют эпоху военного коммунизма.