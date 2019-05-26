Каннские награды: мэтров за борт, новичкам — дорогу!

Сильвестр Сталлоне и режиссер Мати Диоп. Фото: EPA-EFE

72-й Каннский кинофестиваль оказался полем битвы классиков и молодой режиссуры, интроспекций и злободневности. Жюри под управлением Алехандро Гонсалеса Иньярриту выбрало актуальность, стараясь при этом — в духе времени — быть предельно толерантным.

Из четырех участниц конкурса отметили трех.

Награждение фильма «Атлантик» Мати Диоп Гран-при, мягко говоря, удивительно. В картине про современных сенегальских рабочих существует своя мифологическая подкладка. И история пропавшего в море, но возвращающегося в различных обличьях юноши к своей возлюбленной — классический блуждающий сюжет о«мертвом женихе». Для дебюта фильм вовсе неплох, хотя поэтический сюжет завис между социальностью, мелодрамой и кино про невидимых призраков. И вот второй по значимости наградой поощрена первая темнокожая женщина-режиссер в каннском конкурсе.

При том, что конкурс в этом году был довольно сильным и разнообразным. За бортом остались весьма достойные картины Альмодовара, Малика, Тарантино, Белоккьо, Инаня, Лоуча.

Иньярриту даже пришлось несколько оправдываться. Говоря о том, что большинство выбранных жюри фильмов посвящены важным социально-политическим темам, он заметил: «Искусство иногда может видеть будущее ...

Я думаю, что сейчас у кино есть острая необходимость в общественном сознании, выражаемом разными людьми по всему миру».

Среди неожиданных решений — приз актрисе Эмили Бичем за работу в прохладно принятой стерильной антиутопии «Маленький Джо» постановщицы Джессики Хаузнер. Бичем сыграла роль ученого, который выращивает цветок, дарующий счастье, но постепенно занимающий все большее место в жизни людей.

Селин Скиамма получила приз за Лучший сценарий. «Портрет девушки в огне» — история запретной любви. О сближении двух молодых женщин XVIII века: молодой художницы и аристократки, которую следует запечатлеть на портрете.

Слава богу, жюри не просмотрела выдающейся работы Антонио Бандераса (слабое утешение Педро Альмодовару) в картине «Боль и слава». Это действительно лучшая в карьере актера работа, которая, по его признанию, больше чем просто роль. Она помогла раскрыть тайные страхи, желания. «Я шел к этой роли сорок лет, — сказал актер. — Я посвящаю роль Педро, но сегодня моя ночь славы».

Антонио Бандерас позирует с наградой Каннского фестиваля. Фото: EPA-EFE

Братья Дарденн, снявшие свой не лучший фильм «Молодой Ахмед» получили приз за лучшую режиссуру. В каком-то смысле это парафраз «Ученика» Мариуса фон Майенбурга, экранизированном Кириллом Серебренниковым. Герой «Ученика» — подросток, фанатично преданный православным постулатам, сжигает все живое вокруг себя. В «Молодом Ахмеде» мальчик из мусульманской семьи в современной Бельгии не расстается с Кораном, требуя от всех вокруг жесткого подчинения законам своей веры. Превращается в экстремиста по отношению к каждому — недостаточно «чистому». Но фильм, сделанный довольно формально, не вызывает эмпатии. Зато тема актуальная.

Приз жюри разделили «Отверженные» Ладжа Ли и «Бакурау» Клебера Мендонса Фильо и Хулиано Дорнеллес. В бразильском «Бакурау» — о городке, который начал исчезать с карт — сильное начало. В сцене похорон матроны, основательницы грандиозного рода, в описании жизни затерянного городка носится дух магического реализма, который развевается с приходом американских глобалистов с автоматами наперевес.

«Отверженные» снимались в том самом пригороде Парижа Монфермейе, где когда-то встретились Козетта и Жан Вальжан из романа Гюго. Здесь по прежнему творятся бесчинства. Враждуют группировки: исламские братья, чернокожие авторитеты. Местная полиция действует по тем же законам — право сильного. Кино жестко и прямолинейно описывает происходящие во Франции бунты, противостояние полиции и власти. Чтобы зритель еще точнее понял незамысловатый месседж авторов, они усиливают цитатой из Гюго эпилог: «Запомни, мой друг: нет плохих растений или плохих людей. Есть лишь плохое возделывание».

«Золотая Пальма» — «Паразиту» — из очевидных наград. Один из талантливейших корейских режиссеров Бонг Джун-Хо («Воспоминания об убийстве», «Мать», «Сквозь снег», «Окчи»), описал социальное неравенство как механизма насилия с таким мастерством режиссуры, что зритель не успевает переключаться: черная комедия? трагифарс? социальная сатира? триллер? Это истории семьи бедняков, которая хитростью проникает в богатую семью в качестве обслуги. Те, «кто был ничем», постепенно занимают место хозяев. Режиссер воочию демонстрирует этажи общества, смешивая реализм с почти цирковой эксцентриадой, жутковатым абсурдом. Люди, от которых пахнет бедностью, постепенно поднимаются из своего затхлого подвала — наверх, в стеклянный дворец с видом на лужайку. Богачи летят с лестницы в подполье. Здесь нет правых и виноватых, одни паразитируют на жизни других. Таковы законы жизни современного общества. Изумляет то, что в этой абсурдистской притче дыхания жизни больше, чем во многих почти документально снятых картинах. «Я пишу свои сценарии в углу кафе и слушаю шумы людей», — признается режиссер. Это первая «Золотая Пальма» за всю историю корейского кино, которому в этом году исполняется 100 лет. И Бонг Джун-Хо не мог придумать лучшего подарка.

Режиссер Бонг Джун-Хо и председатель жюри Алехандро Гонсалес Иньярриту. Фото: EPA-EFE

Свой подарок получил и российский кинематограф. Ученик Александра Сокурова Кантемир Балагов, помимо приза за режиссуру в программе «Особый взгляд», получил за свой фильм «Дылда» вторую награду — Почетный приз ФИПРЕССИ.